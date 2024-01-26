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Номинации на "Оскар"-2024: нет ли тут сексизма?

Барби, получившие премию "Оскар": Были ли они сексистскими?
Барби, получившие премию "Оскар": Были ли они сексистскими? Авторское право Warner Bros.
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Интернет кипит от ярости по поводу того, что киноакадемия не номинировала Марго Робби и Грету Гервиг на звание лучшей актрисы и режиссера за фильм "Барби". Один из постоянных звучащих аргументов - сексизм. Euronews Culture опровергает...

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На этой неделе были объявлены номинанты на премию "Оскар", и получившая признание критиков кинокартина "Барби" представлена в восьми категориях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана" (Райан Гослинг) и "Лучшая женская роль второго плана" (Америка Феррера).

Однако одним из самых громких поводов для разговоров стало то, что Грету Гервиг и Марго Робби обошли стороной в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса" соответственно.

В социальных сетях люди делятся своим гневом и разочарованием. Не промолчали и звезды "Барби" Гослинг и Феррера.

В своем обращении Гослинг пишет, что "без Робби и Гервиг не было бы этого фильма". 

"Без их таланта, настойчивости и гения никто бы не получил признания за эту картину. Сказать, что я разочарован их отсутствием в главных категориях — не сказать ничего", - подчеркиваёт актер.

Феррера сказала в интервью Variety, что "невероятно разочарована тем, что они не были номинированы".

Отказ номинировать Гервиг и Робби показывает, что киноакадемики не поняли фильм, считают некоторые любители кино. Ирония как раз в том, что номинировали Кена, а не Барби, отмечают они.

"Голливуду все еще легко игнорировать и сбрасывать со счетов художественный вклад женщин, даже если это является главной темой фильма года!" - сетует политтехнолог Дженнифер Пальмиери, которая занимала должность директора по коммуникациям в Белом доме Барака Обамы.

К слову сказать, затем появилась Хиллари Клинтон, чей твит, восхваляющий Робби и Гервиг, подвергся осмеянию в сети.

Клинтон написала: "Грета и Марго, обидно победить в прокате по объему сборов, но не забрать домой золото. Миллионы поклонников любят вас. Вы обе намного больше, чем Кено. #ХиллариБарби".

В ответ последовали комментарии о том, что послание Клинтон было "жалким", что автора следует "судить в Гааге" и что от неё "пахнет неудачницей". Один из пользователей X посетовал: "Такое ощущение, что мир сговорился заставить меня ненавидеть фильм, которым я наслаждался, когда смотрел его".

Австралийская полиция объявила в Facebook, что будет "расследовать дело" после того, как Робби (которая родом из австралийского штата Квинсленд) "обокрали" при распределении номинаций на премию "Оскар".

Гервиг и Робби были номинированы на звание лучшего режиссера и лучшей актрисы на предшествовавших премиях, включая "Золотой глобус", и многие полагали, что их выдвижение на "Оскар" - дело решенное.

Когда предрешенное не сбывается, это может быть неприятно. Однако есть ли в  этом сексизм, как утверждают некоторые?

Кен номинирован на "Оскар", Барби - нет
Кен номинирован на "Оскар", Барби - нетJaap Buitendijk/Warner Bros. Entertainment Inc./via AP

Давайте разберемся с одним моментом.

"Барби" - хороший фильм.

Это не самый лучший фильм 2023 года (и не лучший фильм Гервиг - эта честь досталась "Маленьким женщинам"), но мы, Euronews Culture, получили от него удовольствие и даже включили его в наш список лучших фильмов 2023 года. Вопреки всему, фильм не оказался мешаниной из "Зачарованных" и "Лего-фильма ", как казалось вначале, или рекламой игрушек под прикрытием самоанализа. Поэтому снимаем шляпу перед Гервиг, которая взялась за персонажа, который мало подходил для борьбы за расширение прав и возможностей (и уж никак не икона феминизма), она ниспровергла предубеждения и сумела создать блокбастер, чтобы сказать что-то - может быть неуклюжее, но забавное - о гендерных ролях в современном обществе.

Ошеломительный успех "Барби", как в критике, так и в прокате, был заслуженным, и его не отнять. Как и неоспоримое влияние фильма на культуру, о котором будут помнить вне зависимости от того, получат Гервиг и Робби премию или нет.

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Отказ в двух номинациях "Барби" на "Оскар" уж точно не является сексистским.

Чтобы разобраться с этим утверждением, давайте начнем со слова "отказ".

Фильм не был обделен. Он получил 8 номинаций, включая желанную премию "Лучший фильм", что означает, что работа Робби в качестве продюсера кинокартины была отмечена. 

"Барби" занимает четвертое место по количеству номинаций, уступая "Оппенгеймеру"(13), "Бедным-несчастным" (11) и "Убийцам цветочной луны" (10).

Несмотря на свое "режиссёрское поражение", Гервиг стала первой женщиной-режиссёром трех фильмов, номинированных в категории "Лучший фильм" ("Леди Берд", "Маленькие женщины", "Барби").

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Может быть стоит сосредоточиться на этом впечатляющем достижении?

Теперь перейдем к "сексизму".

Очень легко обвинять Академию, которая в последние годы подвергается заслуженной критике за многообразие, но есть данные, свидетельствующие о том, что женщин по-прежнему не замечают.

Например, исследование, проведенное в 2020 году в колледже Эмерсон Кеннетом Гроутом и Оуэном Иганом под названием "Оскар - мужчина: Сексизм и награды Академии", показало, что в номинации "Лучший фильм" почти в два раза чаще побеждают киноленты, где главные роли играют мужчины.

Патриархальный статус-кво все еще сохраняется. Тем не менее, можно заметить, что номинации 2024 года демонстрируют (медленный) прогресс.

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Например, в этом году впервые сразу три ленты, номинированные на "Лучший фильм", сняты женщинами: "Анатомия падения" (Жюстин Трие), "Прошлые жизни" (Селин Сон) и "Барби".

Это, конечно, детские шаги, но такое случилось впервые.

Лили Гладстоун (номинирована) и Леонардо ДиКаприо (не номинирован) в фильме "Убийцы цветочной луны"
Лили Гладстоун (номинирована) и Леонардо ДиКаприо (не номинирован) в фильме "Убийцы цветочной луны"Apple TV+, Paramount Pictures

Среди других положительных признаков - разнообразие номинантов в целом. Например, звезда "Убийц цветочной луны " Лили Гладстоун вошла в историю как первая представительница коренных народов Америки, номинированная на лучшую женскую роль, а актер "Растина" Колман Доминго стал первым афролатиноамериканцем, номинированным на лучшую мужскую роль, и первым открытым геем в этой категории со времен Иэна МакКеллена.

Да, Академия должна понять, что можно отметить не одну женщину-режиссера, и досадно, что в этом году в номинацию попала только одна Жюстин Трие. Но разве можно сказать, что четыре других номинанта выбраны несправедливо? Нет! Они полностью заслужили это. Возможно, в Академии просто решили, что Гервиг выглядит бледно на их фоне. 

Есть и другие женщины-режиссеры, которых не выбрали, хотя они, возможно, заслуживали внимания больше, чем Гервиг, с точки зрения мастерства. Взять хотя бы Селин Сон ("Прошлые жизни", наш лучший фильм 2023 года); А. В. Рокуэлл ("Тысяча и один" - ни одной номинации); Софию Коппола ("Присцилла" - ни одной номинации); Ниду Манзур ("Приличное общество" - ни одной номинации); Рэйвен Джексон ("Все грунтовые дороги на вкус ка соль" - ни одной номинации); Эмму Селигман("Неудачницы" - ни одной номинации).

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Гервиг - не единственная женщина-режиссер, которая заслуживает места в категории "Лучший режиссер". И то, что ее фильм стал самым кассовым в 2023 году, собрав 1,44 миллиарда долларов по всему миру, не означает, что она автоматически должна быть отмечена.

То же самое можно сказать и о Робби. Ведь в 2023 году было много отлично сыгранных ролей. Если взглянуть на список актрис, вошедших в шорт-лист, трудно утверждать, что она всех затмевает. Возможно, Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Сандра Хюллер("Анатомия падения"), Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны"), Кери Маллиган ("Маэстро") и Аннетт Бенинг ("Найад") более достойны номинации...

И наконец прямая параллель - Селин Сон и звезда её фильма Грета Ли не претендуют ни на звание лучшего режиссера, ни на звание лучшей актрисы, несмотря на то, что "Прошлые жизни", как и "Барби", получили номинацию на звание лучшей картины. Вы видели их возмущенные посты в соцсетях?

Грета Ли (не номинирована) в фильме "Прошлые жизни"
Грета Ли (не номинирована) в фильме "Прошлые жизни"A24

Так что нет никакого сексизма в том, что "Барби" не получила номинацию в категориях "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса". Внешне это может показаться так, но дело в том, что фильм просто не прошёл в этот список. 

Это не значит, что члены Академии не поняли фильм. Они просто выбрали других. Хотя разочарование вполне объяснимо, разжигание негодования отвлекает внимание от других достойных номинантов и их достижений. 

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"То, что номинировали Кена, а не Барби, очень подходит фильму, который рассказывает о силе патриархата в реальном мире", - пишут в соцсетях.

Опять же, забавная оптика, но никто не жаловался на песню "I'm Just Ken", которую в фильме поет Кен (Гослинг), ставшую вирусной и затмившую весь остальной саундтрек. 

"Грета Гервиг сняла фильм, который получил признание критиков, оказал влияние на культуру, был интересным, уникальным, исключительным__визуально, с прекрасным актерским составом, заставил людей смеяться, плакать и думать, заработал миллиард долларов в прокате. Но ни одной номинации на "Лучшую режиссуру"?!" - пишет другой пользователь.

Да, это отличный фильм. Это не может не радовать. Но "Барби" не появился в вакууме графика релизов; другие фильмы тоже отметились в 2023 году. Кроме того, кассовые сборы не должны быть главным фактором. Награды должны быть основаны на заслугах, а не на количестве собранных средств. И то, что фильм справедливо наносит несколько ударов по патриархату, не делает его автоматически претендентом на награду. 

Люди просто расстроены тем, что Гервиг и Робби не были номинированы в тех категориях, в которых они хотели. 

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Как сказала Вупи Голдберг, комментируя критику в адрес Академии после номинаций: "Вы не всегда получаете то, что хотите". Голдберг напоминает, что "фильмы, которые нравятся вам, могут не нравиться тем, кто голосует".

Мудрые слова.

В прошлом "Оскар" показал, что он способен принимать очень странные решения, но номинации 2024 года в целом безупречны. Жаль, что списки номинантов не могут включать больше имен.

Так что давайте не будем делать из этих двух пропущенных номинаций то, чем они не являются. "_Барби"_пережила свой момент славы. Лучше поберечь силы для чествования талантов, номинированных в этом году - как перед камерой, так и за ней, - и запастись праведным возмущением по поводу действительно несправедливых номинаций, которое поможет выкорчевать сексизм из киноиндустрии.

При этом мы надеемся, что "Барби" не вернется домой с пустыми руками, когда наступит день вручения "Оскаров". Готовы поспорить, что фильм отметят в категориях "Лучшая песня", "Лучшие костюмы" и, возможно, "Лучший адаптированный сценарий".

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96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта, вести её будет ведущий ток-шоу Джимми Киммел. Вторая половинка "Барбенгеймера" - фильм "Оппенгеймер" - несомненно, победит. Тем не менее, мы будем держать пальцы скрещенными за "Бедных-несчастных".

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