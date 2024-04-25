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Срочная новость. Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы - глава МИД Польши Радек Сикорский

Нападение России на НАТО закончится поражением Москвы - глава МИД Польши Радек Сикорский
Авторское право 
By Euronews
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Также Сикорский призвал Северо-Атлантический альянс усилить свою оборону

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Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский выступил в четверг с речью в парламенте. В ней он изложил видение правительства в исторически критический момент, когда по ту сторону границы идет война в Украине.

Сикорский подчеркнул приоритеты правительства премьер-министра Дональда Туска, стремящегося продемонстрировать лидерство в Европе в условиях растущих опасений из-за российской агрессии.

Речь Сикорского рассчитана как на мировую, так и на внутреннюю аудиторию страны с населением 38 миллионов человек, расположенной вдоль линии геополитического разлома. Польша, член НАТО и Европейского союза, граничит не только с Украиной, но и с Россией и Белоруссией. Страна - ключевой узел для поставок западного оружия в Украину.

Своей речью Сикорский стремится подчеркнуть, как изменились приоритеты Польши после того, как правительство Туска сменило консервативную партию "Право и справедливость", в отношении верховенства закона и международных отношений, заявили в его министерстве перед выступлением.

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