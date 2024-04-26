Карл III станет чаще появляться на публике

Британский монарх вернётся к публичной деятельности после трёхмесячного перерыва, поскольку его лечение от рака проходит "успешно".

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Король Карл III вернётся к исполнению общественных обязанностей на следующей неделе, поскольку врачи "очень воодушевлены" тем, как проходит его лечение от рака. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией британского монарха.

Букингемский дворец также опубликовал новую фотографию короля и королевы Камиллы, сделанную 10 апреля, на следующий день после 19-й годовщины их свадьбы.

Как сообщается, в следующий вторник королевская чета посетит один из онкологических центров, "где встретится с медперсоналом и пациентами".

Карл и Камилла отпразднуют первую годовщину коронации 6 мая.

Также подтвердился государственный визит в Британию императора Японии Нарухито и императрицы Масако в конце июня.

Во дворце подчёркивают, что курс лечения короля будет продолжен. Подробности болезни по-прежнему не разглашаются.

"Блестящая новость в конце недели!" – написал на платформе X британский премьер Риши Сунак.

С раком борется ещё один старший член королевской семьи – принцесса Уэльская Кейт проходит "профилактическую химиотерапию" и, по сообщениям, вернётся к официальным обязанностям, "когда ей разрешат врачи".