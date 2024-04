Вышел 11-й альбом Тейлор Свифт.

РЕКЛАМА

Тейлор Свифт выпустила свой новый альбом "The Tortured Poets Department", название которого можно перевести как "Отдел замученных поэтов". Он увидел свет в полночь, а два часа спустя последовал "неожиданный двойной альбом".

Дэвид Мурикэнд поделился с нами своим мнением о 16 треках этого альбома.

"Неровный, но увлекательный постмортем о любви и ее подводных камнях".

The Tortured Poets Department Republic

Некоторые СМИ настолько пристально следят певицей, что они могли бы переименовать себя в "Чем сегодня занималась Тейлор Свифт?".

Не проходит и дня без статьи о ее отношениях, о том, что артисты говорили о ней и как ее преданные фанаты считают любую критику нарушением Женевских конвенций, о ее чистой стоимости, о политических заговорах, в которых она предстает в роли вероломного кукловода, о том, каким альбомом она дразнит подсказками на поп-ап мероприятиях, или о том, какие песни могут быть тайными пасхальными яйцами, отсылающими к одним из ее прошлых отношений. И мы здесь, на Euronews Culture, так же, как и все остальные, виновны в том, что вносим свой вклад в эту адскую повторяющуюся петлю, которая размывает само понятие темпа жизни.

Начиная с альбома 2019 года "Lover", у нас каждый год выходит новый альбом Тейлор - если не считать перезаписи "Taylor's Version". В некоторых случаях, например в 2021 и 2023 годах, их было по два. Это уже перебор. Я говорю это как преданный поклонник Свифти, у которого есть билеты на европейскую часть ее тура Eras, который часто (к вящему восторгу моих терпеливых коллег) срывается на безумные крики "TayTay all daaaaay" в самые неподходящие моменты.

И вот теперь выходит ее новый альбом в кажущемся бесконечным конвейере музыкальной продукции. Её неугомонная рабочая этика, которая поначалу вызывала благоговение своей деловой хваткой, но теперь ощущается как чертовски изнурительная капиталистическая монополия, перетягивающая на себя львиную долю рахговоров о культуре и всех, кто осмеливается встать на ее пути. Даже слишком стратегический способ анонсирования "The Tortured Poets Department" не понравился мне, поскольку она решила использовать свою 13-ю победу на "Грэмми", чтобы объявить, что 11-й студийный альбом уже на подходе, тем самым перетянув на себя всё внимание в тот вечер, и всё, о чем мог говорить интернет, было "TTPD".

Если дерево падает в лесу, а рядом нет никого, кто мог бы это услышать, издает ли оно звук? Я перестал задаваться этим вопросом. Теперь я размышляю над следующим: "Если Тейлор не получает свою ежедневную дозу вездесущности, не боится ли она, что перестанет существовать? И как это отражает наше время и современный фэндом, а не саму артистку?"

Но перейдем к "The Tortured Poets Department" - название, похоже, отсылает к группе WhatsApp, которую бывший Тейлор Джо Олвин делит с коллегами-актерами Эндрю Скоттом и Полом Мескалом - последний из них ранее был помолвлен с подругой Тейлор (и крутой художницей) Фиби Бриджерс.

Как уже говорилось ранее, мир принадлежит Свифт, но этого недостаточно: певица не смогла удержаться от того, чтобы не сделать свою 11-ю пластинку "незаметным двойным альбомом". Вместо того чтобы, знаете ли, просто выпустить новый альбом и понять, что двойные альбомы - это для социопатов, если только вы не The Beatles, Pink Floyd или The Smashing Pumpkins. ("Mellon Collie and the Infinite Sadness", то есть - не "Atum").

Да, теперь к заявленным 16 трекам добавилось еще 15, и вся эта затея растянулась на два часа. Ради здравомыслия я сосредоточусь только на оригинальном наборе песен, поскольку у меня просто не хватит эмоционального потенциала, чтобы воспринять 31 песню за один присест. К тому же, то, что сейчас бесстрашно именуется "The Tortured Poets Department: The Anthology", означает, что будет продаваться бесчисленное количество версий пластинки в разных вариантах, доказывая тем самым правоту Уильяма Айлаша - простите, Билли Айлиш - когда она осуждала расточительных артистов, потакающих практике выпуска всевозможных различных винилов и упаковок - "что увеличивает продажи, увеличивает количество и приносит им больше денег...". И это снова усиливает ощущение того, что корпоративные махинации затмевают художественную ценность. И снова заставляет меня отвлечься от самой музыки.

The Tortured Poets Department Republic

Если отбросить пугающую и перегружающую историю (мне нет никакого дела до того, какая из песен на самом деле адресована Мэтту Хили или Джо Олвину, так же как я предпочитаю слушать "Style" или "All Too Well", не думая о том, что они являются ракетами, направленными на Гарри Стайлза и Джейка Джилленхола), "The Tortured Poets Department" довольно хорош.

Он звучит как смесь ее ярких, но типичных вырванных из дневника текстов и синти-поп-продукции ее предыдущего альбома "Midnights". По настроению он сочетает в себе интимность "Folklore" и "Evermore" и является более мрачным аналогом ее "Lover", который был более солнечным и оптимистичным альбомом о любви. Как и в "Midnights", здесь нет очевидных бэнгеров вроде "Shake It Off" или "Cruel Summer", а есть скорее синти-интонации 80-х, которые лучше всего работают на эмоциональном уровне, когда у руля стоит соавтор и продюсер Аарон Десснер, и граничат с предсказуемыми би-сайдами "Midnights", когда наступает очередь Джека Антоноффа.

Так что в звуковом плане это не скачок вперед и даже не стилистический сдвиг, а вот в лирическом - сплошное веселье.

Беспорядочное, потому что это немного хаотичный альбом (ужасная "I Can Do It With A Broken Heart", за которой следует гораздо более удачная "The Smallest Man Who Ever Lived", вызывает дрожь в руках), и, конечно, слишком длинный. Но, опять же, последнюю претензию можно отнести ко многим альбомам Тейлор ("1989" в стороне - на нем нет ни унции жира). Тем не менее, тот факт, что "TTPD" не следует аккуратному повествованию, в какой-то мере работает, поскольку эмоции беспорядочны, а отношения порой еще более беспорядочны. Если учесть, что это альбом о разрыве, посвященный разбору запутанных чувств, то беспорядок здесь почти нарочит.

Здесь есть отрицание ("The Alchemy"); гнев ("The Smallest Man Who Ever Lived"; "So Long, London"); торг ("Guilty As Sin?"); депрессия ("Down Bad"; "Loml"); принятие ("Who's Afraid of Little Old Me")... И шестая стадия горя: жизнь во Флориде ("Florida!!!").

Также присутствуют "fuck", так как здесь гораздо больше ненормативной лексики, чем я привык видеть в альбомах Свифт.

Никаких претензий. Просто офигенно интересно.

Юмор на протяжении всего альбома творит чудеса, а отличные песни "But Daddy I Love Him" (явная отсылка к " Русалочке") и "Florida!!!" (с двойным вокалом с Флоренс Уэлч из Florence + The Machine, которая играет лучше, чем едва существующий Post Malone на открывающей "Fortnight") лидируют по количеству хорошо поставленных комичных строк. Частично привлекательным является то, как эти моменты сознательного легкомыслия часто сливаются с более серьезными и порой впечатляющими (" Я лучше сожгу всю свою жизнь дотла, / Чем буду слушать еще одну секунду всех этих стенаний и стонов / Я скажу вам кое-что о моем добром имени / Оно принадлежит только мне, чтобы опозорить его"). В титульном треке также есть несколько отличных лирических моментов: вопрос " Кто вообще пользуется печатными машинками? ", восхитительное " Ты не Дилан Томас / Я не Патти Смит / Это не отель "Челси" / Мы современные идиоты " и " За ужином ты снимаешь мое кольцо со среднего пальца и надеваешь его на тот, на который люди надевают обручальные кольца / И это самое близкое, к чему я пришла, чтобы мое сердце взорвалось ".

РЕКЛАМА

Чем меньше будет сказано о " Я почешу тебе голову, и ты уснешь / Как татуированный золотистый ретривер ", тем лучше. К тому же, у RSPCA, несомненно, найдутся слова.

Фаворитами первого и второго прослушивания являются "The Tortured Poets Department", "Down Bad", "But Daddy I Love Him", "Floirda!!!", "loml" и завершающая альбом "Clara Bow". Последний трек отсылает нас к "американской девушке 1920-х" и рассказывает о подводных камнях, связанных с тем, что мужчины диктуют, куда направить свет софитов в индустрии развлечений. Он заканчивается следующим аутро: "Ты похожа на Тейлор Свифт / В этом свете нам это нравится / У тебя есть преимущество, которого у нее никогда не было / Будущее яркое, ослепительное".

И снова момент самоанализа в отношении общественного восприятия и того, как она себя воспринимает - то, что также присутствует в "But Daddy I Love Him" (" Я не угождаю всем этим гадюкам, одетым в одежду эмпата / Боже, храни самых осуждающих гадов, которые говорят, что хотят для меня лучшего / Хладнокровно исполняют солилоквизы, которые я никогда не увижу "). Но это также и напоминание о том, что даже когда Тейлор погружается в шаблонность в некоторых треках своего неровного, но увлекательного посмертного размышления о любви и ее подводных камнях, ей не нужно беспокоиться о своем будущем. Оно яркое - ослепительное. Медленно сгорающих треков "The Tortured Poets Department" более чем достаточно, чтобы а) вновь утвердить ее доминирующее положение с альбомом, превосходящим "Midnights", и б) удержать на стороне такого измученного Свифти, как я, несмотря на мои сомнения относительно культурного удушения, которое она оказывает своей гиперпродуктивностью и брюзжанием о том, что нам всем уже пора принять горсть таблеток от простуды.

Молодец, Тейлор. Ты можешь делать это с разбитым сердцем. Я могу продолжать делать это с периодическими колебаниями.