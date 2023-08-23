Голливуд: что стоит за кассовыми провалами этого года?

Какие уроки можно извлечь из провального сезона летних блокбастеров?

Голливуд переживает не лучшие времена.

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Забастовки сценаристов и актеров продолжаются, и признаков разрещения кризиса до начала осеннего фестивального сезона пока не видно. Это проблема не только для фестивалей, но и для продюсерских компаний, стремящихся продвинуть свои фильмы. Если забастовки не прекратятся, придется пересматривать и сетку релизов на будущий год.

Кроме того, 2023 год стал настоящим кладбищем блокбастеров.

Если отбросить "Барби" и"Оппенгеймера", то провалились практически все фильмы - как в критике, так и в прокате. От"Человек-муравей и Оса: Квантомания" до "Индиана Джонс и Колесо судьбы" и "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" - многие фильмы не смогли принести прибыль.

Это вызывает серьезную озабоченность Голливуда, поскольку там надеялись, что 2023 год станет первым успешным годом после пандемии и вернется к привычным показателям. А цифр просто нет.

В чем же причины провала крупных фильмов в этом году и какие уроки необходимо извлечь Голливуду, чтобы в ближайшие годы не повторить фиаско летних блокбастеров-2023?

Следите за бюджетами, особенно после пандемии

Форсаж 10 Universal Pictures

Общим знаменателем провалов этого года стало то, что у фильмов были огромные бюджеты.

Так, бюджет фильма "Индиана Джонс и Колесо Судьбы " составил примерно 295 млн. долл. (270 млн. евро), а "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" - также около 300 млн. долл. Бюджет "Форсаж 10", последней части, казалось бы, бесконечной серии, составил 340 млн. долларов (312 млн. евро), что сделало его восьмым из самых дорогих фильмов всех времен после "Звездных войн: Пробуждение силы", нескольких "Мстителей" и_"Аватара: Путь воды"_.

Если рассматривать бюджет "Форсажа" в сравнении, то на эти деньги можно было бы снять два "Безумных Макса: Дорога ярости" или выпустить "Холодное сердце" и "Холодное сердце II ", и еще осталось бы немного.

Это заставляет задуматься, особенно учитывая низкое качество "Форсажа".

Если принять, что для признания блокбастера коммерчески успешным необходимо собрать более чем вдвое больше, чем его производственный бюджет (плюс дополнительные расходы на маркетинг), то цель достичь рентабельности кинопроката становится все более труднодостижимой.

Упомянутые выше фильмы 2023 года в этом плане потерпели неудачу. И "Индиана Джонс и Колесо Судьбы ", и "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" казались гарантированными хитами, но потеряли до 100 млн. долл. каждый. Что касается "Шазам! Ярость богов", то этот фильм, по оценкам, потерял 150 млн. долларов, а "Флэш" собрал в прокате 268 млн. долларов при бюджете 220 млн. долларов и маркетинговой кампании в 150 млн. долларов. Упс!

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Это говорит о том, что чем больше бюджеты, тем больше проблем. Особенно в условиях постпандемического периода, когда зрительские привычки радикально изменились.

И хотя, как доказал Барбенгеймер, восстановление идет полным ходом, того ажиотажа в мультиплексах, на который многие рассчитывали, пока не наблюдается.

Сокращение сроков показа фильмов в кинотеатрах тоже не пошло на пользу. После пандемии фильмы быстрее попадают в потоковые сервисы, и такой короткий промежуток между кинотеатральным релизом и потоковым доступом не только снижает потенциал доходов от большого экрана, но и, похоже, приучает зрителей ждать выхода фильма для домашнего просмотра. Тем более если это фильм, который не совсем им нравится.

"Барби" и "Оппенгеймер" - исключения из правил, потому что они а) успешно продвигались на рынке и б) продавались как событие, которое нельзя пропустить, особенно если вы хотите быть частью культурного разговора о "Барби" и не быть заживо съеденным боязнью пропустить интересное.

Если нет такого стимула, зачем платить за билет в кино? Кризис стоимости жизни привел к сокращению свободных доходов для посещения кинотеатров, и людям приходится более тщательно выбирать, что смотреть на большом экране, особенно с учетом инфляции и роста цен.

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Вечер, проведенный с семьей в кинотеатре, теперь обходится недешево, а если вы смотрите фильм в формате 3D, IMAX или добавляете к этому стоимость попкорна, то тем более.

Если экономическая ситуация в мире улучшится, кинотеатрам это может пойти на пользу. Но пока траты на несколько фильмов в месяц кажутся непосильной задачей, если учесть более насущные (и удручающие) приоритеты, такие как счета за электричество и газ и заполненные холодильники.

Усталость от популярных франшиз и проблема Disney

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" Paramount Pictures

Будь то Marvel с ее Кинематографической вселенной (MCU) или DC с их постоянно снижающейся отдачей, расширенные вселенные и устоявшиеся франшизы становятся утомительными.

Невозможно уследить за всеми сюжетами, если не смотрел все предыдущие части - на большом и малом экране. Особенно это касается вездесущих сюжетных линий мультивселенных, которыми сейчас наполнено большинство фильмов MCU/DC. Такая форма инвестиций означает, что, если вы не готовы тратить на это время и силы, вы перестаете интересоваться продолжающейся "мыльной оперой", которой вы, возможно, были увлечены раньше, но которая теперь кажется вам рутиной.

Особенно в этом виноваты фильмы о супергероях, из которых, кажется, ни один в наши дни не может довольствоваться традиционной, самодостаточной структурой "начало-середина-конец" без добавления дополнительной истории или уникальной раздражающей приманки для сиквелов.

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Если добавить к огромному количеству контента, который необходимо пропустить через себя, еще и падение качества, то студии оказываются в тупике, когда речь заходит о сохранении верности своей аудитории.

Тем временем Disney продолжает свою кампанию по переделке классических фильмов.

"Русалочка" (2023) Disney

Это была не лучшая идея, когда они начали в 2010 году с "Алисы в стране чудес", и это не лучшая идея сейчас. К сожалению, отвратительная экранизация классики Тима Бертона принесла миллиардный кассовый успех, и это послужило для Disney достаточным стимулом для того, чтобы без лишних раздумий просмотреть весь свой каталог.

В их глазах это имело определенный смысл: минимум усилий, поскольку не нужно придумывать оригинальные сюжеты и персонажей, и максимум выгоды, поскольку ностальгия, похоже, работает. До определенного момента.

"Красавица и Чудовище", "Дамбо", " Король Лев", "Мулан", "Пиноккио" - все они выходили как по часам, и все были несостоятельными производными от оригиналов.

В этом году "Русалочка" стала еще одним неинтересным (и очень уродливым на вид) ремейком, который, как и после каждого диснеевского ремейка живого действия, заставил всех задавать один и тот же вопрос: "Зачем тратить время на эти переделки, если можно посмотреть куда более удачный оригинал?"

И это еще не конец: в следующем году на большие экраны выходит ремейк "Белоснежки и семи гномов ", хотя усталость от этих ремейков уже переросла в откровенное презрение, вызвавшее споры в социальных сетях.

Фурор разгорелся после интервью с Рэйчел Зеглер, исполнительницей роли новой Белоснежки. Уроженка Колумбии подверглась расистскому троллингу (как и Холли Бэйли, когда играла Русалочку), и ее комментарии о том, что в этой новой версии она будет противостоять патриархату, предсказуемо не вызвали одобрения. Не обошлось и без споров о семи гномах, которые теперь называются семью "волшебными существами".

Disney настойчиво использует одни и те же старые методы, лишь поверхностно дистанцируясь от оригинала, что портит наследие, раздражает фанбазу и выдает отсутствие по-настоящему оригинальных идей.

Урок, который должен извлечь Голливуд, заключается в том, что не для всего нужна кинематографическая вселенная. Какое-то время они имели смысл и работали благодаря грамотному планированию, а теперь зрители испытывают передозировку, и эти взаимосвязанные фильмы кажутся лишь работой голодных до денег продюсеров и студий, которые на автопилоте пытаются заставить вас расстаться со своими кровными деньгами. Диснею, в частности, необходимо понять, что опора на уже существующие имена и франшизы для создания бездушных копий лучших фильмов больше не рифмуется с успехом.

Зрители уже достаточно просвещены, и с них явно хватит.

Но, к сожалению, точка невозврата уже пройдена: в следующем году нас ждет двойной сиквел "Белоснежка" - "Король Лев ", "Моана" Томаса Каила, "Бэмби" Сары Полли и множество других ремейков. Ходят даже слухи, что студия Disney абсолютно ничему не научилась после провала_"Русалочки"_ и объявит о втором фильме.

Урок, который следует извлечь из Барбенгеймера

"Барби" Warner Bros. Pictures

Есть ли во всем этом хорошие новости?

Да, - "Барбенгеймер", который превзошел все кассовые ожидания.

Фильм Греты Гервиг "Барби" привнес что-то новое в феминистский взгляд на популярную игрушку. Его мировые кассовые сборы составляют 1,18 млрд. долл. (при бюджете в 145 млн. долл. и маркетинговых затратах в 150 млн. долл.), и он стремится стать самым кассовым релизом 2023 года.

Фильм "Оппенгеймера" также пользуется огромным успехом, собрав по всему миру более 722 млн долл. при производственном бюджете 100 млн долл. Неплохой результат для трехчасовой психодрамы об изобретении атомной бомбы, которая не является эскапистским развлечением в традиционном понимании. Несомненно, фильм показал, что зрители уходят от безвкусных блокбастеров.

И Гервиг, и Кристофер Нолан дали зрителям повод расстаться со своими деньгами, прежде всего потому, что их фильмы относятся к ним как к разумным существам, которые должны быть вознаграждены значимым опытом в кинотеатрах. Это не удается сделать многим блокбастерам.

Конечно, место для "жевательных резинок для мозга" всегда найдется, но если сезон блокбастеров 2023 года чему-то нас и научил, так это тому, что зрители жаждут оригинальных фильмов и свежих решений с хорошими сценариями.

Пока неясно, прислушается ли Голливуд к четкому сигналу о том, что зрители хотят новых историй. Однако феномен Барбенгеймера нельзя игнорировать, и он показывает, что если Голливуд хочет восстановления, притока зрителей и денег, то ему, возможно, придется пересмотреть свои долгосрочные планы по достижению кассового господства, а также смириться с некоторыми простыми требованиями: платите сценаристам, относитесь к ним и актерам с уважением, не обманывайте себя, думая, что зрители не знают об опасностях искусственного интеллекта в кинопроизводстве, дайте команде спецэффектов время и деньги на реальное совершенствование своего ремесла, и, самое главное, признайте, что у зрителей достаточно ума, чтобы не покупать одну и ту же надоевшую дрянь.

Если эти требования будут хотя бы услышаны, а лучше - и выполнены, то, возможно, летний блокбастерный пожар 2023 года не пройдет даром.