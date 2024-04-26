Франция и Германия начнут строить "танк будущего"

После многолетних переговоров Франция и Германия переходят к следующему этапу проекта по совместной разработке боевого танка к 2040 году, заявили министры обороны двух стран. Первые контракты поступят на оборонные предприятия двух стран до конца года.

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В пятницу в Париже министры обороны Германии и Франции подписали соглашение о совместном строительстве нового танка MGCS, который станет центральным элементом наземной обороны двух стран.

Документ позволяет приступить к разработке пилотного образца боевой машины. Распределение контрактов между французскими и немецкими промышленниками должно быть завершено к концу года. Проект финансируется в равных долях.

По словам главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню, суть соглашения заключается в том, что Париж и Берлин обзаведутся одинаковыми танками к 2040 году.

"Не существует сценария, при котором обе армии не участвовали бы в глобальных операциях против одного и того же противника или применяли бы разные стандарты для совместной подготовки военных", – добавил он.

"Танк будущего" должен прийти на смену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что совместный проект придаст импульс развитию оружейной промышленности в Европе: "Это воплощение в жизнь того, о чём заявил президент Франции в своей недавней речи. Необходимо понимать, в каком направлении должен двигаться европейский ВПК. Учитывая события в мире, мы должны разработать лучшие решения в секторе вооружений в Европе, конечно, не в краткосрочной – это не удастся, – а в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Лучшие решения – это решения, которые реализуются в Европе".

Совместная программа была запущена ещё в 2017 году, наряду с планами по созданию нового истребителя, но переговоры продвигались медленно.

Прорыв на франко-немецких переговорах призван показать, что Европа стремится создать оборонную автономию и конкурировать с мировыми игроками, в то время, как ни Россия, ни США пока не представили планов по созданию танков для замены своих существующих моделей.