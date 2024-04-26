Пропалестинские студенты заняли кампус парижского вуза

By Euronews и AP

Десятки протестующих в пятницу заняли центральное здание кампуса Sciences Po, а десятки других заблокировали вход в здание.

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В пятницу студенты в Париже, вдохновленные лагерями солидарности с сектором Газа в университетах США, заблокировали доступ в здание кампуса престижного французского университета.

Пропалестинская акция протеста в Парижском институте политических исследований, известном как Sciences Po, побудила администраторов перевести все занятия в онлайн-формат.

Это произошло через два дня после того, как полиция разогнала отдельную демонстрацию в амфитеатре университета возле одного из парижских кампусов.

В пятницу десятки протестующих заняли центральное здание кампуса, а десятки других заблокировали вход в здание мусорными баками, деревянными платформами и велосипедами.

Протестующие, собравшиеся у окон здания, скандировали лозунги и вывешивали плакаты с надписью "Мы все палестинцы" вопреки словам администраторов, которые, по словам студентов, два дня назад вызвали полицию на своих сверстников.

В среду вечером более 100 пропалестинских протестующих заняли амфитеатр возле одного из кампусов университета в Париже.

Большинство из них согласились уйти после обсуждений с руководством, но небольшая группа студентов осталась.

По сообщениям французских СМИ, позже той же ночью их вывезла полиция.

Students blocking the Sciences-Po university flash the V sign Friday, April 26, 2024 in Paris. Jeffrey Schaeffer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В заявлении университета говорится, что оно «решительно осуждает эти действия студентов, которые препятствуют нормальному функционированию учебного заведения и наказывают студентов, преподавателей и сотрудников Sciences Po».

В заявлении говорится, что в оккупированном здании находилось около 60 протестующих и что администраторы встретились со студенческой делегацией, «чтобы попытаться найти выход из этой ситуации путем диалога».

Луиза, участница акции протеста в Science Po, заявила, что действия студентов Парижского университета были спровоцированы аналогичными демонстрациями в Колумбийском университете в Нью-Йорке и других кампусах США.

«Но наша солидарность остается прежде всего с палестинским народом», — сказала она. Она говорила при условии, что будет использовано только ее имя из-за опасений, что это может повлечь за собой последствия.

Students block the Sciences-Po university Friday, April 26, 2024 in Paris. Jeffrey Schaeffer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Студенты, протестующие против израильской войны против ХАМАС, вот уже 10 дней стоят лагерем в Колумбийском университете в США. Это одна из нескольких демонстраций, охвативших кампусы от Калифорнии до Коннектикута.

Сотни студентов и даже преподавателей были арестованы по всей территории США, иногда в ходе столкновений с полицией.

В Нью-Йорке (Колумбия) ведутся переговоры с протестующими студентами, которые дали отпор полиции и активизировали свою деятельность.

Другие вузы поспешили призвать правоохранительные органы подавить демонстрации до их начала.

Власти Колумбии заявили, что будут искать другие варианты, если переговоры с протестующими не увенчаются успехом.

Институт Sciences Po, основанный в 1871 году, уже давно является кузницей политической и дипломатической и деловой элиты Франции. Среди ее выпускников - президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Габриэль Атталь.