Победителей судят: ожидая "Оскара"-24, вспомним, кто и почему побеждал в прошлом

От "Король говорит" до "Все везде и сразу": Euronews Culture предлагает свой рейтинг картин, в разное время выигравших "Оскара". Какое место в нем займет победитель-2024?

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В эти выходные состоится 96-я церемония вручения премии "Оскар": статуэтка в номинации "лучшая картина" остается важнейшей наградой. "Оскар" за лучший фильм, говорят критики, гарантирует работе место в истории... Всегда ли это правило работает? Выдерживают ли фильмы-победители испытание временем?

В преддверии церемонии награждения этого года Euronews Culture проанализировал лауреатов последних 14 лет. На взгляд редакции, совсем не все из них заслужили награду.

"Зеленая книга" (2019)

Картина получила сразу трех "Оскаров"- в номинациях "лучший фильм", "лучший актер второго плана" и "лучший оригинальный сценарий".

"Зеленая книга", на наш взгляд - едва ли не самый недостойный "лучший фильм" за десятилетие с лишним. Картина предлагает поверхностный анализ расовой проблематики в Америке. Хуже то, что она победила через два года после выхода "Лунного света", который сумел затронуть схожие темы, не опираясь на устаревший топос "волшебного чернокожего" и не сводя главную мысль к тезису "расизм есть зло".

"Зеленая книга" стала шагом назад, упростив и принизив тему расовой дискриминации в Америке. Проблема не в излишнем оптимизме, лежащем в основе фильма, а именно в отсутствии глубины

Кто заслуживал победы: Почти все номинанты года были достойны, особенно - "Звезда родилась", " Фаворитка" и "Рома".

"Король говорит" (2011)

Всего получено 4 "Оскара": лучшая картина, лучший режиссер (Том Хупер), лучший актер (Колин Ферт), лучший оригинальный сценарий.

Давайте посмотрим правде в глаза: Том Хупер, режиссер "Отверженных", "Девушки из Дании" и " Кошек", снял всего один хороший фильм. И это - не "Король говорит". На наш взгляд, самой сильной его работой можно считать футбольную драму 2009 года "Проклятый "Юнайтед ".

"Король говорит" сам по себе не плох, но явно сделан специально под лекала "Оскара". Биография? Да. Королевская власть? Есть. Надвигающаяся война? Тоже есть. Смычка личного и исторического? Пожалуйста... Список можно продолжать и дальше. Фильм повествует о том, как король Георг VI преодолел заикание, чтобы произнести речь, которая отправила на смерть бесчисленное множество людей.

Задумайтесь, когда вы в последний раз пересматривали этот фильм? А как насчет других номинантов того сезона - "История игрушек: большой побег", "Социальная сеть"?

Кто заслужил награду: "Социальная сеть"

"Артист" (2012)

Всего 5 "Оскаров": лучшая картина, лучший режиссер (Мишель Хазанавичус), лучший актер (Жан Дюжарден), лучшая оригинальная партитура, лучший дизайн костюмов.

Покажите в Голливуде фильм о силе кинематографа, и вы почти гарантированно будете номинированы на "Оскар". Французский режиссер Мишель Хазанавичус вновь доказал это с фильмом "Артист", снятым в великолепном монохроме и принесшим ему сразу пять наград. Это милая, но слабая работа не лишена очарования. В ней нас знакомят с собакой Угги, и это уже кое-что.

"Артист" не выдержал испытания временем. Его победа становится понятной после того, как вы увидите остальных претендентов на звание лучшей картины того года: "Потомки", "Хьюго", Полночь в Париже", "Боевой конь"... Иными словами это был лучший вариант из весьма посредственной группы. За исключением фильма Терренса Малика "Древо жизни ", также номинированного на "Оскара"! Остается проклинать жюри за отсутствие вкуса...

Кто заслужил победы:"Древо жизни"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

3 полученных "Оскара": лучшая картина, лучший актер второго плана (Трой Коцур), лучший сценарий.

Фильм "CODA: Ребёнок глухих родителей" - нежная история о взрослении. В 2021 году эта инди-драма стала сенсацией фестиваля "Санденс", установив рекорд победой в четырёх номинациях. Позднее права на фильм купил сервис Apple TV+ за рекордные для компании 25 миллионов долларов; вложение принесло первую в истории победу на "Оскаре" для проекта со стриминга и обеспечило рекорд по просмотрам.

Но если к сегодняшнему дню вы не успели посмотреть эту когда-то громкую картину Шан Хейдер, отсылающую нас к прекрасному франко-бельгийскому фильму "Семья Белье", то скорее всего и не увидите. "CODA: Ребёнок глухих родителей" как будто канул в безвестность, по крайней мере, места в истории фильм точно не занял.

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Кто мог победить: "Веди мою машину" или " Власть собаки".

"Операция "Арго" (2013)

Всего получено 3 "Оскара": лучшая картина, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.

Картине досталось нелегкое время. Да, она преувеличивает факты и смазывает детали реальной жизни, но все это ради создания напряженного, странного, как вымысел, триллера, который хорошо сыгран и не надоедает. Как только вы смиритесь с тем, что фильм не слишком озабочен правдивостью, ставя целью пригвоздить вас к креслу американской фантазией о внешней политике, вы сможете принять и полюбить его.

И все же, несмотря на симпатичные стороны истории Бена Аффлека об операции спецслужб по спасению американских дипломатов из Тегерана, мы считаем, что на "Оскара" тогда могли претендовать более достойные.

Кто мог победить: "Цель номер один".

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" Бёрдмэн"(2015)

4 полученных "Оскаров" - лучшая картина, лучший режиссер (Алехандро Г. Иньярриту), лучший оригинальный сценарий, лучшая операторская работа.

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бёрдмэна. Переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу. На наш взгляд, фильму не хватает эмоциональности и зрелищности конкурентов.

Кто мог победить: "Отель "Гранд Будапешт".

"Земля кочевников" (2021)

**3 полученных "Оскара"**- лучшая картина, лучший режиссер (Хлоя Чжао), лучшая актриса (Фрэнсис Макдорманд).

До выхода своей третьей картины сценарист-режиссер Хлоя Чжао успела прославиться, создавая лиричные портреты жизни на задворках общества. После "Песен, которым меня научили братья " и " Наездника"" фильм "Земля кочевников" также затрагивает тему несбывшейся американской мечты .

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Режиссура Чжао показала, как заставить зрителя переживать сразу за всех героев в кадре. Политические и социальные темы, в которые она вникала, не кажутся назидательными. Добавьте к этому масштабную операторскую работу Джошуа Джеймса Ричардса и эмоциональную партитуру Людовико Эйнауди, и вы получите один из лучших фильмов 2020 года.

Кто мог победить: "Звуки металла".

"Форма воды" (2018)

4 полученных "Оскара": лучшая картина, лучший режиссер (Гильермо дель Торо), лучшая партитура, лучший дизайн.

Оглядываясь назад, мы считаем, что Гильермо дель Торо должен был бы получить свою награду не за "_Форму воды", а за "Л_абиринт" 2007 года.

Тем не менее, "Форма воды" тала приятным символом победы старой киношколы, в которой ужасы, фэнтези и безоглядно романтическая история сочетаются так, что вызывают зависть в других режиссеров.

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Это был сильный год с девятью номинантами на звание "Лучшая картина", включая "Выйти_", "Назови меня своим именем_ " и " Призрачную нить". Последний, на наш взгляд, остается одним из лучших фильмов десятилетия.

Кто мог победить: "Призрачная нить".

"Все везде и сразу" (2023)

7 полученных "Оскаров": лучшая картина, лучший режиссер, лучшая актриса, лучшая актриса второго плана, лучший актер второго плана (Ке Хуй Куан), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.

Прошлогодний победитель - безумная дадаистская смесь научной фантастики, боевика, комедии и семейной драмы, самый далекий от классического оскаровского фильма пример. Его успех ознаменовала значительный сдвиг традиций - и в плане азиатского представительства, и потому, что фильм стал выбором и зрителей, и критиков.

Обидно, что один из лучших фильмов прошлого года - "Тар" Тодда Филда - остался без "Оскара", но настоящим поводом для радости стало награждение по-настоящему необычной картины.

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Кто мог победить: Только "Все везде и сразу"!

"12 лет рабства" (2014)

Всего получено 3 "Оскара" - лучшая картина, лучшая актриса второго плана (Люпита Ньонго), лучший сценарий.

В 2014 году не было фильма, более достойного главного приза. Как бы ни были хороши _"_Она", "Гравитация" и "Далласский клуб покупателей ", жестокий взгляд Стива МакКуина на американское рабство стал фаворитом 86-й церемонии , подтвердив, что его предыдущие фильмы - _"_Голод" и " Стыд" - были лишь началом великой режиссерской карьеры.

Кто мог победить: только он.

"Лунный свет" (2017)

**3 полученных "Оскара :**лучшая картина, лучший актер второго плана (Махершала Али), лучший сценарий.

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Вот победитель, которого мы чуть не пропустили! Все помнят путаницу с карточками на церемонии и ошибочное объявление лучшей картины "Ла-Ла Ленд . Но здравый смысл восторжествовал, и второй фильм Барри Дженкинса забрал престижную статуэтку.

Кто мог победить: "Лунный свет"

"Паразиты" (2020)

4 полученных "Оскара": лучшая картина, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий, лучший иностранный фильм.

Мрачная социальная сатира Бон Чжун Хо - первый фильм на иностранном языке за всю историю Киноакадемии, получивший главную награду, и достойнейший лауреат зз последние 14 лет.

Картина триумфально и быстро собрала кинонаграды планеты, на ее счету - "Золотая пальмовая ветвь" в Канне, "Золотой глобус" в Голливуде, премии Британской академии кино и телевизионных искусств и Гильдии киноактеров США.

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Немного черного юмора, немного хоррора плюс яркая социальная тематика, этот фильм - о том, как капиталистическая система заставляет людей паразитировать друг на друге. Важно напомнить, что "Паразиты" - не просто остросоциальный, но и очень увлекательный рассказ с необычной структурой и захватывающими поворотами сюжета.

Кто мог победить: "Паразиты".

В этом году церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье 10 марта. Следите за новостями, обновлениями и прямыми включениями Euronews Culture в ближайшие выходные. Если "Оппенгеймер" победит, мы поставим его на пятое или четвертое место в нашем рейтинге.