Хуситы вновь атаковали судно

Йеменские повстанцы-хуситы вновь нанесли удар по коммерческому судну в Красном море. Другая их ракета была перехвачена.

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Идущее через Аденский залив судно подверглось нападению. Центр морских торговых операций Великобритании приписывает его йеменским повстанцам-хуситам. Это второй удар по торговым судам в регионе за последние два дня.

Атака произошла после того, как американские военные объявили в четверг, что эсминец союзников сбил ракету, нацеленную на торговое судно.

Хуситы в свою очередь ранее заявили о втором за три дня нападении, произошедшем в среду после периода относительного затишья в мореплавании в Аденском заливе.

Между тем Силы миссии Евросоюза в Красном море заявили в четверг , что сбили беспилотник, запущенный с территории хуситов. Повстанцы начали атаковать торговые суда в регионе из-за войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа. По данным Морской администрации США, с ноября прошлого года они совершили более 50 нападений, захватили одно судно а ещё одно потопили.