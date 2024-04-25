Девять граждан Грузии задержаны по обвинению в краже редких книг

By euronews

Целью воров были редкие книги главным образом российских писателей, таких как Александр Пушкин или Николай Гоголь. При посещении библиотек они получали на руки оригинал, а вместо него возвращали поддельную копию, которые, по заключение экспертов, были превосходного качества.

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Не картинные галереи и не магазины с драгоценностями, а библиотеки. Девять граждан Грузии были задержаны в разных странах в рамках международного расследования организованной преступной группы, которая украла не менее 170 редких антикварных книг из европейских библиотек, нанеся финансовый ущерб на сумму 2,5 миллиона евро.

Европол сообщает, что некоторые из этих украденных артефактов были проданы на аукционах в Санкт-Петербурге и Москве, что делает их фактически невозвратными.

Целью воров были редкие книги главным образом российских писателей, таких как Александр Пушкин или Николай Гоголь. При посещении библиотек они получали на руки оригинал, а вместо него возвращали поддельную копию, которые, по заключение экспертов, были превосходного качества.

В некоторых случаях они действовали более открыто - просто проникали в библиотеки и воровали книги, представляющие интерес.

Сообщается, что в рамках расследования было обнаружено около 150 украденных книг, их происхождение сейчас устанавливается.