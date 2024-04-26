AP: Украина вывела с фронта танки Abrams из-за российских дронов

By Euronews

Американские танки Abrams M1A1 оказались слишком уязвимыми перед быстрыми российскими дронами, которых стало слишком много на фронте. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Вашингтоне.

РЕКЛАМА

Украине пришлось вывести с фронта танки Abrams, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства в Вашингтоне, американские танки оказались слишком уязвимыми перед российскими дронами, число которых значительно увеличилось. Киев уже потерял пять из 31 "Абрамса", переданного США. Как пишет AP, сейчас союзники думают, как использовать эти танки на поле боя.

Между тем в Пентагоне подтвердили The New York Times, что Украина может использовать американские ракеты ATACMS большой дальности для ударов по объектам в аннексированном Крыму.

Решение Вашингтона о передаче ракет Киеву похвалил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина была хуже вооружена, что позволило России продвинуться на фронте. Украине не хватало средств ПВО, что позволило большему количеству российских ракет и беспилотников поражать цели. У Украины не было возможностей для нанесения точных ударов, что означало, что Россия смогла сконцентрировать больше сил. Но еще не всё потеряно для победы Украины, потому что на подходе еще больше поддержки", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Тем временем в консульствах Украины в Восточной Европе собрались огромные очереди: ранее Киев запретил предоставлять украинским мужчинам призывного возраста консульские услуги за рубежом. Так Украина пытается заставить их вернуться в страну. Как объяснил это глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, "нечестно" сидеть за границей, пока другие воюют.

Закон должен вступить в силу лишь 18 мая, но внутренние и заграничные паспорта перестали выдавать уже сейчас. Решение властей вызвало волну критики в соцсетях, но Литва и Польша в четверг заявили, что готовы помочь Украине вернуть военнообязанных, чтобы те "выполнили свой гражданский долг".