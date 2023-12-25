Любовники, убийцы и французская кухня: лучшие фильмы 2023 года

Итак, 2023-й в кино подошел к концу. Он не ограничился бегемотом "Барбенгеймером" или сдувающимся авторитетом Marvel или изрядно зачерствевшей фигурой супергероя. Вот наши любимые фильмы года. А сколько из них видели вы?

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Приведенный ниже список вряд ли можно считать окончательным, просто потому, что ни один год в кинематографе нельзя свести к простому Топ-20 (30? 100?) - да это и не нужно. Тем не менее, именно эти фильмы не отпускали нас по дороге домой из кино и упорно не хотели выползать из наших мыслей. И сердец.

То, что вы прочтете ниже, - результат нелегкого (и в основном демократичного) выбора команды Euronews Culture. Мы сделали жесткий выбор и придерживались правила, что фильмы должны быть выпущены в Европе в этом году.

Это означает, что такие фильмы, как "Бедные-несчастные", " Зона интересов", "Зеленая граница", "Присцилла" и многие другие не попали в список 2023 года, поскольку большинство из них выходят в кинотеатрах и онлайн в следующем году. Если бы они были включены в список, можете быть уверены, что они заняли бы очень высокие места - и следите за нашим сайтом, чтобы узнать о самых ожидаемых фильмах 2024 года.

Итак, без лишних слов, наш обратный отсчет до лучшего фильма года начинается с...

20) Старый дуб (The Old Oak)

Кен Лоуч завершает свой триптих фильмов о социальной справедливости фильмом "Старыйдуб". 87-летний Лоуч ушел из "большого кино" в 2014 году, но вернулся, когда Консервативная партия вновь пришла к власти в Британии в 2015 году. Фильм " Я, Дэниел Блейк", рассказывающий о бесчеловечности британской системы пособий, принёс автору его вторую "Золотую пальмовую ветвь". Фильм "Извините, мы вас не застали" вновь показал запустение северо-запада Англии и эксплуататорскую натуру таких компаний, как Amazon. В фильме " Старый дуб" Лоуч обращает свой вопрошающий взгляд на политизацию беженцев. Яра (Эбла Мари) - одна из многих сирийских беженцев, поселившихся в полуразрушенном районе бывшей шахты в Дареме. Ее ждёт враждебный прием, поскольку многие местные жители возмущены тем, что "понаехавшим" предоставлена масса возможностей, в то время как они сами и их близкие борются с трудностями. Хозяин паба Ти Джей Баллантайн (Дэйв Тернер) подружился с Ярой, и они организовали бесплатную столовую для всей общины. Смысл фильма Лоуча понятен. Белые британцы, которых бесят сирийские беженцы, на самом деле недалеки от того, чтобы понять: настоящий враг - не те, кто бежит от войны, а политики, которые пренебрегают их городком. Для поклонников Лоуча это всё может показаться очевидным, однако "Дуб" - очень правдивое изображение того, как политика влияет на эти дискурсы. Из всей тройки фильмов Лоуча в "Старом дубе " нас ждут самые остроумные диалоги и самый сентиментальный финал "все обнимаются". Что ж, 80-летнему режиссеру можно простить последнюю вольность. Если это его последний фильм, мастер заслужил возможность закончить его на обнадеживающей ноте. Джонни Уолфиц

19) Ржаной переулок (Rye Lane)

Это одно из самых очаровательных, совершенно восхитительных потайных сокровищ года. Rye Lane, ромком в стиле "беседы на ходу", снят новичком Рейном Алленом Миллером как своего рода лондонская версия " Перед рассветом" Ричарда Линклейтера. Два незнакомца, оба недавно прошедшие через расставание, случайно встречаются и проводят день вместе. Далее следует яркое, остроумное и стильное путешествие по улицам Южного Лондона, идеально передающее атмосферу бурлящего мегаполиса и того хаоса, что определяет жизнь, когда вам 20 лет. Между двумя молодыми героями (Дэвид Йонссон и Вивиан Опара) устанавливается поразительно электризующая "химия" , а компанию им составляет уморительный ансамбль эксцентричных уникумов. Не говоря уже о блестящем камео малоизвестного актера Колина Фёрта... Rye Lane - настоящие кинематографические "обнимашки". Тео Фаррант

18) "Все страхи Бо" (Beau Is Afraid)

A24 - студия, стоящая за лауреатами премии "Оскар" "Лунным светом" и "Всё везде и сразу", - в этом году замахнулась на многое... и промахнулась. Их самый дорогой фильм на сегодняшний день, третий фильм Ари Астера (после "Реинкарнации" и "Солнцестояния") обошелся в 35 миллионов долларов, идёт более трех часов и стал катастрофой в прокате. Критики (в том числе и наш, Дэвид Муриканд) посчитали его чрезмерно затянутым, перегруженным и раздутым. А мне так понравилось. Эта эпическая психодрама следует за Хоакином Фениксом в роли Бо Вассермана, нервного человека с задержками развития, отправляющегося в опасное (как минимум - для него) путешествие к матери на годовщину смерти отца. Достойные Одиссея испытания, через которые Бо проходит, чтобы добраться до прародительницы, лучше всего воспринимаются (или переносятся) сквозь призму эдипова лихорадочного сна. Сюжет остаётся за бортом, в дело вступает логика кошмара. Первая глава, вероятно, самая эффектная - Бо в тисках агорафобной тревоги пытается выйти из дома, осажденного ультрафиолетовой апокалиптической Америкой. В следующей главе Эми Райан и Натан Лейн играют его добродушных, хотя и деспотичных сиделок. Вырвавшись от них, он попадает в подобие сновидения, вызванного труппой актеров, живущих в лесу. И это я не рассказал еще и половины... Я не дошёл до фаллического монстра, который неприкрыто рычит на Бо в подтексте. Перейду к делу - то, чего Астер в своём фильме не делает. Не все в "Страхах Бо" работает безупречно. Но это результат того, что Астер замахнулся на такие высоты с такой подкупающей уверенностью в себе, и не оценить этого я не могу. Слишком много фильмов выбирают безопасную серединку, и лента Астера - их полная противоположность. Затянуто, снисходительно и претенциозно, да. Уморительно, грубо, загадочно, притягивающе, интригующе и пугающе? Безусловно. ДУ

17) Как заниматься сексом (How to Have Sex)

Каникулы как обряд перехода - это троп, который мы видели множество раз, обычно в комедиях, например, Переростки и Kevin & Perry Go Large, где главные герои, как правило - молодые люди, совершающие унизительные действия в отчаянных попытках с кем-нибудь переспать. Молли Мэннинг Уолкер в своем блестящем дебюте "Как заниматься сексом" взглянула на этот опыт по-новому, по-женски. Три девочки-тинейджера приезжают в Малию (Крит) и снимают номер с видом на бассейн, где они возбужденно кричат и сушат сигареты на сковородке. Они знакомятся с группой парней, Тара (эффектная Миа МакКенна-Брюс) лишается девственности с одним из них - и фильм становится откровенным исследованием тем идентичности, секса и согласия. Как и в замечательном фильме Шарлотты Уэллс "Солнце моё", Мэннинг Уокер обращается к традиционным декорациям британского отпуска, распутывая его поверхностный (пусть и залитый солнцем) характер, подробно описывая сложные эмоции своих персонажей и с нежностью улавливая невысказанные ими признания. "Как заниматься сексом " прекрасно передаёт особое одиночество молодой женщины, пытающейся разобраться в современном мире, она осваивает его и противостоит ему: эдакие обжимания переходного периода, обожженные эмоциональной травмой. Эмбер Брайс

16) Ты ранил мои чувства (You Hurt My Feelings )

Когда мне хочется посмотреть что-то утешающее - такой комфорт-муви, - я всегда обращаюсь к моему любимому микрожанру: "нью-йоркские интеллектуалы и их непростые отношения". Это такое ответвление жанра ромкома, созданного ещё Вуди Алленом и Норой Эфрон, и фильм "Ты ранил мои чувства" - последний фигурант этого длинного списка - соответствует лучшим традициям канона. Джулия Луи-Дрейфус играет роль Бет, писательницы, которая подслушивает, как ее муж Дон (Тобайас Мензис) говорит своему шурину, что не в восторге от ее последней книги. Самое замечательное в фильме Николь Холофсенер, то, что раскол - необходимый в любом ромкоме - не связан с глупым недопониманием, которое можно было бы легко устранить с помощью эффективного диалога. Вместо этого Дон, психотерапевт, чьи посредственные сессии мы мельком видим на экране, предельно эффективно общается с удивительно выразительной Бет Луи-Дрейфус, и они все так же безумно любят друг друга, как и при первой встрече. Как сказано в названии, мы просто наблюдаем за тем, как эта умная, смешная и любящая друг друга пара преодолевает сложности, вызванные тем, что их чуства совершенно реально уязвлены. В то время, как другие фильмы из нашего топ-списка могут поражать спецэффектами или сокрушительными эмоциональными переживаниями, "Ты ранил мои чувства" - это спокойное, позитивное исследование жизни и любви обычной (очень интеллектуальной, остроумной и красивой) нью-йоркской пары. ДУ

15) Оставленные (The Holdovers)

Немногие фильмы этого года смогут по праву претендовать в будущем на статус "классической рождественской ленты" - всем критериям которого отвечает фильм Александра Пэйна "Оставленные". Действие фильма происходит в 1970 году во время зимних каникул в элитной школе-интернате Новой Англии, и горстка "рыкающих вестготов", включая совершенно неисправимого ученика (Доминик Сесса), вынуждена остаться в школе на время рождественских каникул. За ними присматривают педантичный учитель классической литературы и языков (Пол Джаматти) и школьная повариха (Да'Вайн Джой Рэндольф), которой предстоит провести первое Рождество без сына, погибшего во Вьетнаме. Этот меланхоличный и неотразимо смешной фильм удивителен по простоте. И, несмотря на ретро-лук - с потрясающей мягкой съёмкой на пленку 35 мм, которая просто творит чудеса, - это больше, чем просто напитанная ностальгией отсылка к "Обществу мертвых поэтов". Конечно, "Оставленные" - это такая "уютная кофта", но автор тут никогда не пытается скрыть ощутимую грусть - что и к лучшему, ведь во всех хороших рождественских фильмах нужна нотка отчаяния. Душевные моменты тут звучат искренне и никогда не скатываются в приторность: вместо этого Пэйн предлагает нам обаятельный портрет неудачников, пытающихся найти общий язык в неприятной для всех ситуации. Сесса и Джой Рэндольф оказываются достойными партнерами Джаматти, который воссоединился с Пэйном спустя почти два десятилетия после выхода "На обочине". Это язвительный, глубокий и сочувствующий фильм - настоящий камбэк Пэйна после разочаровывающего "Короче" и ровно через 10 лет после его превосходной "Небраски". Дэвид Муриканд

14) Два, три, демон, приди! (Talk to Me)

Вот почему я никогда не любила устраивать домашние вечеринки. То разобьют мамину коллекцию фарфоровых слоников, то в игре с мумифицированной рукой вылезает какой-то злой дух, и начинается сущий ад. Именно этот кошмар и является основой австралийского инди-ужастика Talk To Me, снятого братьями Дэнни и Майклом Филиппоу, ранее известными своими популярными кинопародиями на YouTube. Вот, как всё происходит: зажигается свеча, вас пристегивают к стулу, поднимают высохшую руку мумии и произносят: "Поговори со мной". Так вызывается дух - не самый приятный, - которого вы можете в себя "впустить", чтобы получить укольчик одержимости. Миа (Софи Уайлд), все еще переживающая смерть своей матери, решает поучаствовать в "сеансе" под влиянием своих сверстников, выкладывающими ролики в соцсети (#possessioncore). Все это весело и интересно - пока дерзкие представители потустороннего мира не решают, что неплохо было бы остаться в этом. Правдивые портреты подростков и тонко подмеченные психологические мотивации героев отличают фильм от массы безвкусных страшилок Blumhouse и прочего мейнстримного хоррора. Мастерски снятые и по-настоящему захватывающие страшилки подкреплены фактурной сюжетной линией - такой глоток свежего воздуха в столь поносимом жанре заставляет по-настоящему переживать за персонажей. Но на следующей вечеринке джинна из бутылки мы предпочтем не выпускать. ЭБ

13) Scrapper

Не поддаться очарованию "Scrapper" - милого, хоть и чрезвычайно короткого режиссерского дебюта британки Шарлотты Риган - дело непростое. Риган предлагает нам яркое, образное и проникновенное исследование утраты и горя: ее героиня воссоединяется с ушедшим из семьи отцом после потери матери. Лола Кэмпбелл в своей первой роли играет Джорджи с яростной дерзостью, не уступая по напору Харрису Дикинсону в роли отца. Фильм великолепно снят оператором Молли Мэннинг Уокер (чей режиссерский дебют "Как заниматься сексом" также вошел в наш список, см. выше) - её "картинка" вызывает ассоциации с такими фильмами, как " Проект Флорида" и "Солнце моё", с их солнечной пастельной палитрой. Сочетание фантастического сценария, умных, нестандартных режиссерских приемов и харизматичного исполнения делает "Scrapper" одним из лучших фильмов года. ТФ

12) Убийца (The Killer)

Финчер вернулся, детка! Пока Нолан, Скорсезе и Ридли Скотт гонялись в этом году за "Оскарами" со своими эпическими биопиками, гений, подаривший нам "Семь", вместо этого сказал: "Пожалуй, я сниму веселый артхаусный фильм о мести убийц для Netflix". Фильм "Убийца" настолько же безжалостен, насколько и забавен. Майкл Фассбендер великолепно исполняет роль нашего антигероя, невротичного, хладнокровного киллера, напоминающего Патрика Бейтмана, который, как и Финчер в своем кинематографе, методичен до одержимости. Причудливые внутренние монологи главного героя, когда он разбирается с убийственными последствиями проваленного "заказа" в Париже, позволяют зрителю "заглянуть в душу" киллера. Как и полагается у Финчера, фильм отличается жесткостью и стилистической точностью, но есть в нём и игривая абсурдность, эдакий юмор "с каменным лицом". И - извини, Джон Уик - в фильме есть, возможно, самая лучшая экшен-сцена года. ТФ

11) Генеральная репетиция (Theatre Camp) и Bottoms: возвращение американской комедии - комедийный дабл-билл

Этот год отметил собой триумфальное возвращение американской комедии, и свидетельством тому не один, а сразу два блестящих фильма: Theatre Camp и Bottoms.

Первый - блестящий мокьюментари от Молли Гордон и Ника Либермана - рассказывает о летнем лагере для детей из драмкружка, который лишается руководителей и финансирования. Преданные своему делу сотрудники должны подготовить одержимых (собой) детей к итоговому летнему спектаклю, одновременно пытаясь спасти учреждение, которое придает их жизни смысл - ведь и ученики, и учителя разделяют любовь к постановкам, будь то на сцене или в жизни. "Вам этого не пережить", - говорит один из них детям перед репетицией. "Это полностью уничтожит вас". То же самое можно сказать и о зрителях, когда дело доходит до смеха: фильм кипит той же энергией, что и "Best in Show", и содержит столько отличных гэгов за короткие 90 минут, что трудно понять, когда закончился смех от предыдущей шутки и где он начался на следующей. С таким количеством смеха и головокружительной музыкой в придачу "Генеральная репетиция" могла бы стать самой смешной комедией года... если бы не Bottoms.

В фильме также снялась Айо Эдебири (Ayo Edebiri) - у неё вообще выдался отличный год с этими двумя фильмами, телехитом "Медведь" и "Паутиной вселенных". "Bottoms" - следующий фильм Эммы Селигман после потрясающего "Шалом, папик!" (2020). Речь идёт о двух гей-подружках-старшеклассницах (Эдебири и великолепная Рэйчел Сеннотт), которые отчаянно пытаются лишиться девственности до поступления в колледж. Да, напоминает "Американский пирог" - тут только больше буйства и непочтительного феминизма. После стычки с самым крутым из всех качков две подружки решают создать женский бойцовский клуб во имя расширения прав и возможностей. А на самом деле? Они хотят привлечь внимание девушек своей мечты. И больше, если получится. С того момента, как через громкоговоритель этих "уродливых бездарных геев" вызывают в кабинет директора, шутки ложатся быстро и кучно. Но как бы смешно до "аж уписаться" это ни было, фильм также изящно обыгрывает тропы подросткового возраста, и "Bottoms" никогда не позволяет хохоту заглушить искренние эмоции, а его герои вдохновляют, при этом оставаясь, что важно, очаровательно человечными. Напоминающий лучшие подростковые драмы ("Бестолковые", "Дрянные девчонки"), а также культовый квир-фильм "Неисправимые" (But I'm A Cheerleader), "Bottoms" - это будущая классика культового кино, в которой есть всё - в том числе одни из лучших треков от Charli XCX, Avril Lavigne, King Princess и Бонни Тайлер. И, наконец, подкупает свежая интонация фильма, когда история ЛГБТК+ не ограничивается клише и сосредоточена на чем-то еще, кроме потайной любви, травмы и непонимающих родителей. "Bottoms" - не прячущийся, гордый, грязный, похотливый и очень, ОЧЕНЬ смешной фильм. ДМ

10) Венсан должен умереть (Vincent Doit Mourir)

Давайте признаем: большинство из нас в какой-то момент хотели огреть коллегу лэптопом по голове. К несчастью для Венсана (Карим Леклу), скромного графического дизайнера из Лиона, с ним происходит именно это: его собеседник-стажер внезапно теряет самообладание. Затем еще один коллега пыряет его ручкой. О способности отдела кадров решить эту проблему (как и многие другие?) лучше не заговаривать, но Венсан скоро понимает, что дело не в конфликте на работе - ВСЕ необъяснимо хотят насолить ему... да просто убить, чего уж там. Пятисекундного взгляда Венсана на незнакомца хватает, чтобы спровоцировать того на очередное злобное нападение - глубоко тревожный посыл, который явно стриггерит тех, кто страдает социофобией. Поразительный дебют французского режиссера Стефана Кастанга смешивает жанры, чтобы создать полный паранойи хоррор/триллер/историю любви, которая оказывается неожиданно оригинальной, несмотря на очевидное преклонение перед такими титанами жанра, как Джордж Ромеро и Джон Карпентер. После просмотра вы будете часами размышлять о том, как бы вы поступили в подобной ситуации - и стараться не смотреть никому в глаза. ЭБ

Посмотрите наше эксклюзивное интервью со Стефаном Кастангом.

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9) Дочери Ольфы / Четыре дочери (Les filles d'Olfa)

Прошедший несколько незамеченным, этот смелый и уникальный фильм посвящен темам материнства и религиозного. Не оставляющая равнодушным лента туниски Каутер Бен Хании "Четыре дочери" - формально головокружительный гибрид документального и игрового кино, который с помощью драматических реконструкций и интервью с реальными людьми исследует исчезновение и последующую радикализацию двух тунисских девочек. Отметая абсолютные истины и стереотипы, Бен Хания в своём многослойном повествовании отображает конфликт поколений и трансгенерационную передачу травмы, а также реальность того, как в семейном окружении могут переплетаться любовь и обида. Помимо эмоционального контекста, "Четыре дочери" рисуют и более масштабное полотно тунисской истории: о том, как революция 2011 года сказалась на практически каждой жизни в стране и как груз укоренившихся патриархальных структур неизбежно продлевает и укрепляет угнетение женщин в обществе. Используя гибридный подход и определенно брехтовскую перспективу, Бен Хания предлагает нам не столько экзорцизм прошлого, сколько даёт шанс принять необходимую эксгумацию боли. "Четыре дочери" - невероятно сильная, но нередко и неожиданно игривая история о цепкой материнской любви и об экстремизме, которая придаёт силы с помощью катарсиса, не отказываясь при этом от сдержанного оптимизма. ДМ

Смотрите наше эксклюзивное интервью с Каутер Бен Ханией.

8) Маэстро (Maestro)

Всё внимание на Венецианском кинофестивале в этом году было приковано к фильму "Маэстро" - второй режиссерской работе Брэдли Купера после потрясающего "Звезда родилась " (2018 - та премьера также состоялась на Лидо). В конце концов, Венеции не чужд "дирижёрский" опыт: в прошлом году здесь прошла премьера фильма "Тар" - одного из лидеров топа Euronews Culture 2022 г. Удалось ли ленте Купера дотянуться до высокой планки, поставленной фильмом с Кейт Бланшетт? Да - хотя и по-другому. Достижение тем более впечатляет, если знать, что снять долго вызревавший байопик о Леонарде Бернстайне, прежде чем Купер взял его в свои (крайне талантливые) руки, порывались Скорсезе и Спилберг. В итоге у актера-режиссера вышла стильная, очень личная и трогательная дань уважения художнику и семье, а также подтверждение того, что за камерой он такой же (иначе не скажешь) маэстро, как и перед ней. Похвалы достоин не только Купер, ведь "Маэстро" - настолько же история Бернстайна, сколько и его жены, Фелиции Монтеалегре, которую блистательно сыграла Кэри Маллиган. Благодаря ее взгляду "Маэстро " удается избежать "обезжиренной" и обеззараженной традиционной формулы байопика "от колыбели до могилы". Фильм идёт, "как по нотам", и, если есть в мире справедливость, то и Купер, и Маллиган станут лидерами оскаровской гонки в 2024 г. ДМ

7) Анатомия падения (Anatomie d'une chute)

Мужчина падает с балкона отдаленного шале в Альпах - и разбивается насмерть. Свидетелей нет - если не считать слабовидящего ребёнка пары, гулявшего с собакой и оказавшегося на месте сразу после происшедшего. В доме была только жена, которая настаивает, что муж сорвался сам. "Анатомия падения " - удостоенная Золотой пальмовой ветви судебная драма Жюстин Трие о перекрестном допросе Сандры Фойтер (Сандра Хюллер), которая вынуждена защищаться от обвинений в убийстве. Она, как и Хюллер, - немка, - и большую часть фильма говорит то по-французски, то по-английски, пытаясь "достучаться" до французских судей. Темы отчуждения, несовершенства перевода и потерянных смыслов проходят красной нитью через весь фильм - Фойтер пытается донести до зрителя глубинные проблемы пары, которые преломляются в призме правовой системы. Кроме короткого флешбэка со ссорой между супругами, наедине с Фойтер и ее покойным мужем мы почти не остаёмся. Что же, собственно, привело к драме, остаётся загадкой до конца фильма. Но перед нами - не детектив: Трие задается вопросом, способен ли вообще прокурор (или адвокаты) раскрыть правду о реальных отношениях героини, если они в итоге сводятся к таким одномерным элементам, таким как свидетельство психотерапевта или аудиозапись упомянутого спора. Сценарий Трие и её соавтора Артура Арари - выдающийся акт вопрошания, но по-настоящему фильм "срастается" благодаря бескомпромиссной и богатой оттенками игре Хюллер, которая заставляет вас усомниться в том, что истина опосредованная, из вторых рук - это действительно истина. ДУ

Посмотрите наше эксклюзивное интервью с Сандрой Хюллер(здесь - на русском).

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6) Т.н. "Барбенгеймер" (Barbie / Oppenheimer) - бомбический дабл-билл

Помещая два эти фильма - "Барби" и "Оппенгеймер" - бок о бок, мы не оригинальны: этот тандем стал кинематографическим событием года. Мировой кинематограф не знал еще столь же эпичной схватки, как дуэль фильма Греты Гервиг об ожившей кукле и исторического байопика Кристофера Нолана о жизни создателя атомной бомбы. Два полярно противоположных фильма вышли в один день - и многие зрители решили посмотреть их подряд, друг за другом. Видеть (после особенно пандемии и локдаунов) столько людей в кинотеатрах, да ещё и одетых соответствующим образом и готовых к двойному сеансу (при немалой длительности каждого фильма), было, мягко говоря, удивительно - и радостно. Что примечательно, оба фильма по-своему великолепны. "Барби" с ее невероятным актерским составом и конфетной жизнерадостностью не только подарила зрителям всю игривую бесшабашность, которую от нее ожидали, но и сумела переформулировать саму фигуру Барби для 2023 года, оформив героиню как пронзительный символ символ расширения возможностей (empowering). "Оппенгеймер", со своей стороны, стал поистине монументальным достижением кино - это душераздирающее, грандиозное исследование характеров, которое стоит в одном ряду с лучшими работами Нолана.

Вместе эти два фильма стали триумфом оригинального кинотворчества в эпоху доминирования ленивых ремейков и надоевших приквелов супергеройских фильмов. ТФ

5) Прекрасные дни / Идеальные дни (Perfect Days)

В последние десять лет творчество немецкого режиссера-ветерана Вима Вендерса ("Крылья желания", "Клуб Буэна Виста"), мягко говоря, не блистало выдающимися достижениями: последним его "большим" фильмом стала документалка 2011 года "Пина". В этом году он взял всю мудрость жизни - и выплавил из неё один из лучших своих художественных фильмов за многие годы: неброскую, но удивительно притягательную ленту-самоцвет о том, как дорожить мимолетными мгновениями и уметь принимать благодать случайного. "Идеальные дни " начинались как проект по заказу муниципалитета Токио, призванный рассказать о современной системе общественных туалетов японской столицы (!). Вендерс, как и предполагал "бриф", даёт западному зрителю возможность поразиться разнообразием и дизайном японских туалетов (и их чистотой!!!))), но при этом от первоначального плана отходит. Вместо этого мы получаем проницательный психологический портрет, снятый с поистине документальной наблюдательностью Францем Лустигом. Стержнем, на котором держится мощь этого полного эмпатии фильма, становится персонаж Хираямы, одинокого и усердного уборщика токийских туалетов, которого сыграл Кодзи Якушо. В его арсенале - всего несколько реплик, однако за бесстрастным фасадом ему удаётся элегантно отобразить поразительную палитру эмоций. Его игра разбивает ваше сердце - и с нежной силой словно собирает его обратно, и сказать, что победа на Каннском кинофестивале этого года в номинации "Лучшая мужская роль" была заслуженной, значит, мягко говоря, не сказать ничего. Если добавить к сказанному звуковую дорожку от Патти Смит, Нины Симон и - что вполне предсказуемо, учитывая название - Лу Рида, то получится потрясающая работа о поиске лирического в обыденном. Всем бы нам сейчас побольше такого. ДМ

Смотрите наше эксклюзивное интервью с Вимом Вендерсом (по-русски - здесь).

4) Май декабрь (May December)

Режиссер Тодд Хейнс ("Кэрол", "Бархатная золотая жила") вернулся в этом году с одним из своих самых игривых - и одновременно тревожных - фильмов. Супруги пара (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон) через много лет после начала их скандального из-за разницы в возрасте романа (на английском такие разновозрастные пары как раз и называют "май - декабрь") ударяются в воспоминания по случаю приезда актрисы (Натали Портман), намеренной снять фильм, основанный на их жизни. Поначалу общение, как и предполагалось, идёт довольно гладко и к обоюдному удовольствию. Однако за милыми улыбками и вежливым поведением быстро проступает нечто куда менее приятное. "Май декабрь", дерзкая и искусная сатира на общество и актёрское ремесло, вдохновлён скандалом 90-х годов с Мэри Кей Летурно, которая в возрасте 35 лет получила тюремный срок за изнасилование, когда ее сексуальные отношения с 12-летним мальчиком стали достоянием гласности. Хейнс работает по блистательному сценарию Сэми Берча и исследует природу актерской игры и артистизма - как личного, так и кинематографического. Режиссер умело держит рискованную тональность: это одновременно и сложная психологическая драма, и мрачная черная комедия, граничащая с криминальным телесериалом; "Май декабрь " сочетает все элементы какого-нибудь мрачного фильма Брайана Де Пальмы с игривыми оттенками намеренного кэмпа. Фильм держит вас в напряжении, и довольно захватывающе - собственно, именно тут нарратив потенциального эмоционального и физического груминга мог бы и провиснуть, но в итоге язвительный юмор фильма никогда не перетягивает на себя внимание от сложного повествования с его флюидами бергмановского психологизма. Такой провокационный гамбит в значительной степени окупается, во многом благодаря сенсационной игре Мур, Портман и Мелтона. Своими многоплановыми ролями они доказывают, что "Май декабрь " верит в определенный уровень интеллекта зрителей - их способность понять, что нечто сложное не обязательно должно скрываться под ожидаемой обёрткой. ДМ

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3) Рецепт любви (La Passion de Dodin Bouffant ) и Меню для удовольствия: Труагро (Menus-Plaisirs - Les Troisgros): гурманский дабл-билл

Путь к сердцу зрителя лежит через его желудок, что доказывают два великолепных фильма этого года. Если "Пир Бабетты", "Одуванчик" или "Рататуй" вы воспринимали как кинематографический аналог фуд-порна, вызывающий повышенное слюноотделение, то фильм вьетнамско-французского режиссера Чан Ань Хунга "Рецепт любви" и "Menus-Plaisirs - Les Troisgros " от легенды документального кино американца Фредерика Уайзмана сочетают накрытые для зрителей аппетитнейшие "поляны" с чуть ли не научным исследованием французской кухни.

Наше первое блюдо принесло своему создателю награду за лучшую режиссуру на Каннском фестивале этого года, и нетрудно понять, почему. Снятый по книге 1924 года "Страстный эпикур" романиста и гастрономического критика Марселя Руффа, фильм Чан Ань Хунга - это признание в любви еде и фуди-энтузиастам, вызывающая голодные обмороки историческая лента, рассказывающая о профессиональных и личных отношениях между титульным эпикуром (в исполнении Бенуа Мажимеля) и его главным поваром (Жюльет Бинош) на кухне и вне ее. Значительная часть хронометража отведена продолжительным сценам, в которых гурманы на кухне творят чудеса, которые заставили бы стыдливо покраснеть и самого Огюста Эскофье. Снято всё это в буквальном смысле вкусно, в теплом свете и с легким парящим движением камеры, следящей за процессом готовки во всех мельчайших деталях. Но, помимо всех визуальных и слуховых удовольствий, "Рецепт любви" - это ещё и изящная и прочувствованная история о жизни и о том, что делает ее достойной проживания. Браво.

Второе блюдо вполне может стать самым завораживающим из всех, что вы попробуете за весь год. Как и всякая серьезная трапеза, это дело небыстрое, рассчитанное на 4 часа. Но не бойтесь - вы не заметите, как пролетит время. Фильм рассказывает о закулисье трехзвездочного ресторана Les Troisgros в Роанне (Франция), о всей кулинарной империи семьи Труагро и подробно показывает то, что из бесчисленных шоу о готовке как раз вырезают. По сути, этот фильм - антидот таких сериалов: никаких злобных истерик или швыряния посуды, никакого помыкания низведенным до состояния рабов персоналов... Вместо этого герои ленты тщательно подбирают ингредиенты, обдумывают блюда, возятся с дотошной подготовкой продуктов, пробуют, сервируют - собственно, делают всё то, что нужно, чтобы заведение работало - и всё то, что требуется для создания эфемерных произведений искусства. И в свои 93 года, с семью десятилетиями съёмок за плечами, Уайзман этим фильмом напоминает нам, почему он действительно является гроссмейстером кинодокументалистики. Темами его лент часто становились американские институты и социальные системы, но в "Меню для удовольствия" революционно рассматриваются не одна, а две взаимосвязанные структуры - ресторан и управляющая им династия из нескольких поколений шеф-поваров. Конечный результат, может, и не дотягивает до его позднего шедевра "Ex Libris - Нью-Йоркская публичная библиотека", но тем не менее становится созерцательным тур де форс, настоящим жизнеутверждающим гимном. Возможно, это один из величайших фильмов о еде всех времен. На пару с "Рецептом любви" он станет для вас настоящим гурманским пиром - только не забудьте смотреть их на сытый желудок. ДМ

Смотрите наше эксклюзивное интервью с Фредериком Уайзманом:

2) Тотем (Tótem)

Один из (многочисленных) плюсов посещения кинофестивалей - возможность отыскать ту единственную жемчужину, которая останется с вами на весь год: фильм настолько красивый и впечатляющий, что проникает до мозга костей. В этом году такой находкой стал для меня на Берлинале фильм Лилы Авилес "Тотем" . Хотя "Золотого медведя" в итоге получил документальный фильм Николя Филибера "На Адаманте", ничто в конкурсной программе этого года для меня и рядом не стояло с тем, чего добилась мексиканская сценаристка-режиссерка. Ей удалось создать одновременно глубоко личный и бурлящий ансамблевый фильм, действие которого охватывает один день, увиденный глазами семилетней Соль (Наима Сентиес). Действие начинается в ванной, где Соль и ее мать Лусия (Иасуа Лариос) готовятся к семейному празднику. Их оживление и радостная болтовня резко меняются, когда девочка раскрывает свое пожелание на этот знаменательный день: "Чтобы папа не умер". Это тематически насыщенное произведение кажется небольшим из-за камерных интерьеров, но его масштаб и эмоциональный заряд огромны. Авилес удается с удивительным сопереживанием передать то, как дети постигают мир взрослых, особенно когда речь идет о вечно сосуществующих силах жизни и смерти. Tótem не отпускал меня весь этот год и стал настоящим откровением. Попытайтесь найти и посмотреть его, и всегда помните, что лучшие фильмы года - это часто те, которые не сопровождает шумиха и не ждёт широкий прокат, пусть они его и заслуживают. Не дайте этому фильму проскользнуть незамеченным. ДМ

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1) Прошлые жизни (Past Lives)

Я шла на просмотр " Прошлых жизней " с разбитым сердцем. Смерть близкого человека, хотя бы и на мгновение, как бы "выключает" вас из окружающего мира - в голове копошатся бесконечные "а что, если бы" . Именно в такие моменты нам больше всего и нужно в кино - чтобы мысленно унестись в другую жизнь, но при этом хоть немного разобраться в собственных переживаниях. Собравший впечатляющий урожай наград дебютный фильм Селин Сон помог мне именно этим: полуавтобиографическая история двух друзей детства, Хэ Сона (Тэо Ю) и Ен На/ Норы (Грета Ли), которые воссоединяются много лет спустя, после того, как семья Норы переезжает из Южной Кореи в Торонто (а сама она потом - Нью-Йорк). Больше всего поражает то, как глубоко и вместе с тем ненавязчиво Сон наблюдает за человеческими отношениями, исследуя то, как они формируют нас, даже если они со временем увядают и деформируются. Вдохновленный идеей “In-yun” - корейским верованием в глубокую взаимосвязь между тем, кто встречается нам в этой жизни, и событиями из прошлой, - фильм блестяще вскрывает наполненный молчанием внутренний мир своих героев, которые то притягиваются друг к другу, то разлетаются под давлением реальности. Всякая грусть становится умиротворяющей, напоминая о том, что мимолетный характер отношений - это то, что придает им смысл - и приносит покой, когда мы отпускаем от себя то, что только могло бы свершиться. ЭБ

Вот и все.

Что, скажете вы - нет ни "Судзумэ, закрывающей двери", ни "Пэрл" ни "Красного неба", ни "Человек-паук: Паутина вселенных", ни Polite Society?

Как мы уже говорили в начале статьи, выбор был сделан нелегкий. Тем не менее, эти фильмы попали в наш промежуточный рейтинг лучших фильмов 2023 года, составленный в середине года, с которым вы можете ознакомиться здесь.

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