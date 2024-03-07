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"Сделайте ядерное оружие историей": звезды подписали открытое письмо перед ожидаемым триумфом "Оппенгеймера" на церемонии "Оскар"

"Сделайте ядерное оружие историей": Звезды подписали открытое письмо перед вручением "Оскара" в эти выходные
"Сделайте ядерное оружие историей": Звезды подписали открытое письмо перед вручением "Оскара" в эти выходные Авторское право AP Photo
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Несколько знаменитостей, включая внука Дж. Роберта Оппенгеймера, подписали открытое письмо с призывом к ядерному разоружению за несколько дней до предсказанного триумфа фильма "Оппенгеймер" на премии "Оскар"

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Эмма Томпсон, Джулианна Мур и многие другие присоединились к кампании за ядерное разоружение, подписав открытое письмо в рамках инициативы Make Nukes History ("Сделайте ядерное оружие историей").

"Как артисты и активисты, мы хотим возвысить свой голос и напомнить людям, что Оппенгеймер - это история, а ядерное оружие - нет", - говорится в открытом письме, опубликованном сегодня в газете L.A. Times. "В период великой неопределенности даже одно ядерное оружие - на суше, под водой, в воздухе или в космосе - это слишком много. Чтобы защитить наши семьи, наше общество и наш мир, мы должны потребовать, чтобы мировые лидеры работали над тем, чтобы ядерное оружие стало историей - и построили светлое будущее".

Письмо подписали также актеры фильма "_**Оппенгеймер" **_Мэттью Модайн и Тони Голдуин, художник по костюмам Эллен Мирожник, а также внук Дж. Роберта Оппенгеймера Чарльз.

"Каждый человек должен быть осведомлен о невероятной разрушительной силе ядерного оружия", - сказал Модайн. "Понимание угрозы освещает необходимый путь к ее устранению".

Свои подписи в поддержку письма также поставили Майкл Дуглас, Эллен Бурстин, Джейн Фонда, Кристоф Вальц, Лили Томлин, Алан Камминг, Энни Леннокс, Билл Найи, Розанна Аркетт и Вигго Мортенсен.

Это письмо пришло перед предсказанным успехом "Оппенгеймера" на церемонии вручения "Оскара" в это воскресенье. В рамках кампании, начатой организацией "Инициатива по сокращению ядерной угрозы", по всему Лос-Анджелесу будет развешано около 1000 плакатов с надписью "Оппенгеймер начал это, мы можем положить этому конец". Также ведется кампания по размещению рекламных щитов.

"Роберт Оппенгеймер предостерегал от разработки еще более мощного оружия и предсказывал, что за этим последует опасная гонка вооружений. Он был прав", - сказал в своем заявлении генеральный директор организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" и бывший министр энергетики США Эрнест Мониз.

"Сегодня девять стран обладают 13 000 единиц ядерного оружия, идет новая гонка вооружений, и вновь появилась угроза применения ядерного оружия. Мы сталкиваемся с огромными геополитическими проблемами - но для того, чтобы вернуть нас с края пропасти, необходима политическая воля. А политическая воля появляется, когда люди требуют ее".

В этом году церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье 10 марта. Следите за новостями, обновлениями и прямыми включениями Euronews Culture в эти выходные.

Дополнительные источники • LA Times

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