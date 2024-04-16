By Euronews и AP

Национальная галерея готовится наконец-то обнародовать давно скрываемое произведение искусства.

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Последняя картина итальянского мастера Караваджо, который считается одним из основоположников искусства барокко, впервые за 20 лет будет выставлена в Лондоне.

Новая экспозиция Национальной галереи "Последний Караваджо" проливает свет на творчество бурного художника, который находился в бегах и был обвинен в убийстве в момент написания своей последней работы.

"Мученичество святой Урсулы", последняя работа Караваджо, была написана в 1610 году. В том же году художник умер, возвращаясь в Рим после получения папского помилования за убийство.

На протяжении сотен лет эта картина считалась работой одного из последователей Караваджо, но ее истинное происхождение стало известно в 1980-х годах.

Выставка "Последний Караваджо" проходит с 18 апреля по 21 июля 2024 года в Лондонской национальной галерее. Вход бесплатный.