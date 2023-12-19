Год "Анатомии падения": Сандра Хюллер на вершине мастерства

"Мы склонны закрывать глаза на реальность". В эксклюзивном интервью Euronews немецкая актриса рассказала о знаковых ролях в фильмах Жюстин Трие и Джонатана Глейзера, а также о том, что общего между нами и нацистскими преступниками и чему она научилась у своих героинь.

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За пределами Германии о Сандре Хюллер узнали в 2016 году благодаря ленте режиссёра Марен Адре "Тони Эрдманн", которая имела большой успех у зрителей и была удостоена множества наград и номинаций, включая номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке.

Теперь же можно уверенно сказать: Сандра Хюллер – бесспорная звезда нового европейского кино. Актриса снялась в двух лучших фильмах года года: в завоевавшей "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля детективной драме "Анатомия падения", где она играет Сандру Войтер, писательницу и мать семейства, которую подозревают в убийстве мужа. В получившем вторую по статусу каннскую награду – Гран-при –фильме о Холокосте "Зона интересов" Хюллер играет Хедвиг Хёсс, жену коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса– одного из самых известных массовых убийц в истории.

Многогранность, которую 45-летняя актриса продемонстрировала на экране в этом году, поистине впечатляет и вызывает сравнения с Ингрид Бергман и Изабель Юппер.

Оба фильма сняты не на английском языке, но уже завоевали несколько трофеев в США, включая независимую премию "Готэм" за лучшую женскую роль, главную драматическую награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и номинацию на "Золотой глобус".

Фильмы с участием Хюллер будут бороться и за "Оскар" в марте следующего года. Несмотря на то, что "Анатомия падения" не будет представлять Францию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", картина может взять награды в других номинациях. При этом "Зона интересов" Джонатана Глейзера была выбрана в качестве британской заявки на"Лучший фильм на иностранном языке".

Трудно ли играть нацистку? Как актриса переживает обрушившуюся на неё мировую славу? Euronews побеседовал с Сандрой Хюллер в Берлине до того, как она была удостоена награды Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль.

Сандра Хюллер. Taylor Jewell/ Invision/ AP

Euronews Culture: Давайте начнём с "Анатомии падения". Я читал, что вы не были уверены в том, виновен или невиновен персонаж, которого вы играете, и что режиссёр Жюстин Трие хотела, чтобы вы играли так, будто героиня невиновна. Как вы справлялись с этой неопределённостью?

Сандра Хюллер: На одном из показов в Румынии у меня спросили, это фильм о женщине, которую обвиняют в убийстве мужа, или это история о сыне, чью мать обвиняют в убийстве отца? И я думаю, что эта перспектива очень важна. Жюстин никогда не теряла из виду точку зрения мальчика. Он не в неведении до самого конца. Так что всё дело в вашем собственном воображении и в том, как вы себе представляете ситуацию.

В фильме обыгрываются клише детективной истории, и интересно пообщаться со зрителями – выявляется одна тенденция: многие зрители-мужчины считают, что убийца – она...

Забавно, да? Развязки я не знала и внутри себя боролась с этим чувством несколько дней, а затем просто отпустила, решила, что это неважно. Я хотела, чтобы зрители верили каждому моему слову. Я старалась быть максимально правдоподобной.

В фильме вашу героиню осуждают за то, что она женщина, за то, что она бисексуалка, за то, что ей не хватает эмпатии. И за то, что она успешна. Помимо интриги с расследованием, фильм рассказывает о том, каково быть женщиной в современном обществе.

Вчера вечером я встретила подругу, и она сказала: "Знаешь, термин "феминистка" используется во всех смыслах, но в этом фильме оно вроде как уместно". И это так. Это настоящий, истинно феминистский фильм. Даже если он не размахивает флагом и не тычет его вам в лицо. Он показывает нормальное поведение людей и отстаивает определённые идеи.

Я думаю, что каждый выбор роли – это политический выбор. (...) Конечно, нам нужны фильмы, которые чем-то рискуют. И нужны люди, у которых есть сильный голос и которые высказываются смело.

Кадр из фильма "Анатомия падения". Le Pacte

Я имел удовольствие беседовать с польским режиссёром Агнешкой Холланд, и она сказала, что нам нужно больше дерзких фильмов, смелых фильмов, фильмов, которые, как вы говорите, отстаивают идеи, помимо художественной ценности. Вы сами на это обращаете внимание, когда выбираете роли?

Я думаю, что каждый выбор роли – это политический выбор. Даже если вы скажете: "Я не хочу сейчас заниматься политикой, потому что мне нужен перерыв, и я хочу сделать что-то лёгкое для себя". Это тоже политическое решение. Так что да, я согласна. Конечно, нам нужны фильмы, которые чем-то рискуют. И нужны люди, у которых есть сильный голос и которые высказываются смело.

Жюстин Трие сказала, что вы подпускаете своих персонажей очень близко к себе. Но, с другой стороны, вы сказали о фильме Джонатана Глейзера " Зона интересов", что не хотите так глубоко проникать в сознание героини. Как же быть?

С Хедвиг Хёсс я должна был найти способ, не сопереживая ей, быть в этом проекте, не играя персонажа. Поэтому я использовала все элементы – невероятные волосы, костюмы, интерьер дома. Всё это повлияло на моё участие в этом эксперименте. Мне кажется, я работала извне, отталкиваясь от того, что я хотела показать, а обычно я работаю не от того, что хочу показать, а от того, что хочу испытать. Мне пришлось искать иные пути.

Один из самых захватывающих аспектов этой роли – нормализация , ощущение обыденности. Хедвиг Хёсс общается со своей матерью, детьми, проводит время в саду, как будто в лагере смерти по соседству ничего не происходит. Вы сыграли ее такой нормальной и такой чистой. Трудно ли было найти равновесие?

Я думаю, что в этом и заключалась наша задача, это то, о чем был весь сценарий и что мы хотели показать. Вопрос, который мы задавали, был таким: как можно быть таким? Этот вопрос постоянно звучал в наших головах, когда мы играли. Но мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку мы не слышали невероятного звукового оформления Джонни Бёрна, когда были на площадке в Польше. Мы немцы, мы знали, где находимся. Мы знали, что значит быть там. Я была очень тронута доброжелательностью всех членов польской команды. Всё это повлияло на итоговый результат.

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Использовать Холокост в качестве фона для эмоциональной семейной истории... Это то, что вызывает у меня отвращение, если честно.

Сандра Хюллер (вторая справа) с Жюстин Триет (в центре) и актерами фильма "Анатомия падения", получившего "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в этом году. Daniel Cole/AP

Вы открыто говорили о том, что не хотели играть нацистку, рассказывали, что даже не были уверены, что придёте на пробы. Как Джонатан Глейзер убедил вас в том, что его подход будет отличаться от того, что мы уже видели в фильмах, посвященных нацизму и Холокосту?

Он был очень честен, но он не пытался сделать так, чтобы я чувствовала себя комфортно! Он прекрасно понимал, что съёмки будут напряжёнными, лёгкости не будет. Фильм заставляет людей прочувствовать весь тот ужас и понять, насколько легко оказаться в положении семьи Хёсс – просто закрыть глаза на всё, что происходит по соседству или на границах Европы, давайте называть вещи своими именами.

Я уважаю точку зрения Джонатана Глейзера, его художественные решения и тот факт, что он не хотел рассказывать драматическую историю о нацистской паре или использовать Холокост в качестве фона для эмоциональной семейной истории. Это то, что вызывает у меня отвращение, если честно. Он выбрал другой путь. Он показал самые скучные, простые, банальные жизненные ситуации, которые только можно себе представить. Он показал людей, которые просто хотят иметь красивый сад и детей, и которым всё равно, что происходит по соседству. Такой подход мне представляется уместным.

Чтобы жить легко и непринужденно, мы многого не замечаем. Мы склонны закрывать глаза на реальность.

Джонатан Глейзер говорил, что ему не нравятся эти драматические сюжеты голливудских фильмов о Холокосте. Он сказал, что очень легко сопереживать жертве и что он хочет, чтобы мы задумались, могли ли мы оказаться на месте преступника.

Я думаю, он хотел показать, насколько тонка грань между нами и ними. Потому что, как я уже говорила, мы предпочитаем не замечать многих вещей в своей жизни, чтобы вести спокойное и непринуждённое существование. Мы склонны закрывать глаза на реальность. Когда я смотрю фильм Агнешки Холланд "Зелёная граница", я понимаю, что это то, о чем мы должны думать каждый день. Для Глейзера было важно не показать чувства этих людей, а показать, как много у нас с ними общего.

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Сандра Хюллер в фильме "Зона интересов". A24

Мы много говорим об "Анатомии падения " и " Зоне интересов ", поскольку они вышли примерно в одно и то же время и вы номинированы на награды за обе роли. Видите ли вы какие-нибудь параллели между ними – например, то, что это довольно загадочные персонажи?

Нет. (Смеётся) Это был долгий период работы. Он начался с "Зоны интересов". Потом я снималась в немецком фильме "Сисси и я", а затем – в "Анатомии падения". Так что мне нужно было установить внутреннюю логическую связь между этими тремя картинами. Иначе это было бы невозможно. Потому что, когда ты участвуешь в проекте, посвященном нацизму, а после него – в историческом фильме о Сисси, персонаже, который абсолютно свободен, который никого не осуждает, который всё чувствует, говорит всё, что приходит в голову... Я попыталась использовать это, чтобы избавиться от первого персонажа. А потом я с радостью перешла к зрелой женщине, которая берёт на себя ответственность за всё, что делает и чувствует. Сандра Воитер – женщина, которая ни за что не извиняется. Может быть, в этом и есть связь, потому что, на мой взгляд, она не делала ничего плохого.

Сандра Хюллер (вторая слева) на премьере фильма Джонатана Глейзера "Зона интересов". Vianney Le Caer/Invision/AP

Вы были номинированы на несколько премий, иногда дважды в одной категории за обе эти роли, что случается нечасто. Многие даже прочат вам "Оскар"...

Где мой шар для гадания? (Смеётся) Что я могу на это сказать? Знаете, обе эти работы чрезвычайно важны для меня – в личном, художественном, профессиональном плане. Они вывели меня как актрису на высоту, которую я не мечтала достичь. Так что мне очень повезло, что мы смогли сделать эти два фильма, которые так отличаются друг от друга.

Сандра Хюллер. Vianney Le Caer/Invision/ AP

Раз уж мы заговорили об "Оскаре" и Голливуде, то одним из главных событий этого года была забастовка сценаристов и актёров. В прошлом вы очень откровенно высказывались об индустрии, в частности, во время пандемии COVID-19. Не боитесь ли вы, что подобная ситуация может произойти и в Европе, учитывая набирающую силу роль искусственного интеллекта и то, что некоторые студии, похоже, рассматривают актёров в основном как носителей контента?

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Пока я не стала бы этого опасаться. Это интересно, потому что я много думала о возможности социальной мобилизации и о том, возможно ли такое единство это в Европе. Меня очень впечатлило то, как американцы объединились, и то, что они действительно довели дело до конца. Я думаю, что в Европе нет такой культуры большого кинопроизводства, где незаменимых нет.

Не знаю, к чему это приведёт, но на данный момент у меня есть ощущение, что европейская киноиндустрия не зависит от искусственного интеллекта.

Уходящий 2023-й определённо стал вашим годом. Есть ли что-то, чему вы научились у этих двух очень разных женщин, которых вы сыграли?

Я многому научилась у Сандры Войтер. Я бы хотела иметь смелость делать всё так, как делает она. Нужно тренироваться. Благодаря Хедвиг Хёсс я тоже кое-что узнала. Мы с Джонатаном много говорили об этом человеке, который может смириться со смертью миллионов людей, живущих по соседству. Может ли она при этом по-настоящему любить своих детей, свой сад или свою собаку? Вряд ли. Нельзя одновременно любить кого-то и желать смерти остальной части человечества – это просто несовместимо. Вот что я поняла, работая над этой ролью.

Фильм "Анатомия падения" уже в прокате и доступен на DVD/ BluRay в некоторых странах Европы. "Зона интересов" выйдет в европейских кинотеатрах в январе.