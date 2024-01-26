Какие европейские фильмы были номинированы на "Оскар" в этом году? Какие из них вам стоит посмотреть? И где? рекомендации Euronews Culture...

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На этой неделе были объявлены номинанты на премию "Оскар", и хотя все прошло в основном так, как и ожидалось: фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер " лидирует и позиционирует себя как явный фаворит мартовской церемонии, не обошлось и без сюрпризов.

Так, Грету Гервиг и Марго Робби (фильм "Барби") не номинировали в категориях "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса" (зато выдвинули на премию Америку Ферреру в номинации "Лучшая актриса второго плана"); не так много номинаций у кинолент "Прошлые жизни" и "Май декабрь"; "Menus-Plaisirs - Les Troisgros " не был номинирован в категории "Лучший документальный фильм"; а "Индиана Джонс и Колесо судьбы " выдвинут на "Оскар" (за лучшую оригинальную музыку), несмотря на то, что это, пожалуй, худшая часть серии.

Но разочарования неизбежны, когда речь заходит о номинациях, а излишнее брюзжание отвлекает от достижений тех, кто все-таки попал в список.

Поэтому, сосредоточившись на положительных моментах, а также потому, что мы уверены, что вы уже посмотрели "Оппенгеймера" - чьи 13 номинаций означают невероятно предсказуемую церемонию "Оскара", - мы решили сделать "Фильм недели" в новом формате.

Мы собрали все европейские кинокартины, которые были номинированы, и составили рейтинг, чтобы вы могли познакомиться с теми, кто представляет наш континент на "Оскаре". Здесь же указано, где можно посмотреть эту великолепную девятку-2023.

Обратный отсчет до главного европейского фильма, номинированного в этом году, начинается с...

9) "Я - капитан"

Io Capitano ("Я - капитан") 01 Distribution

Страна: Италия

Номинация: Лучший фильм на иностранном языке

О чем фильм? Два сенегальских подростка, Сейду и Мусса, покидают родной Дакар, чтобы добраться до Италии и спастись от нищеты. Они проезжают через Мали, Нигер и Ливию и встречают посредника, который организует переправу через Средиземное море. Денег на поездку у них не хватает, поэтому Сейду ставят ультиматум: несмотря на отсутствие морского опыта, ему придется взять на себя роль капитана и управлять лодкой, перевозящей 250 человек по Средиземному морю.

Что хорошего? Драма Маттео Гарроне "Я - капитан", снятая на основе реальных событий, повествует о миграционном кризисе. Она черпает вдохновение в "Одиссее" и представляет собой взгляд на спуск в Аид, который отражает участь многих, кто отправляется в опасное путешествие в Европу, мечтая о лучшей жизни. Как и превосходная польская картина "Зелёная граница", премьера которой, как и "Я - капитан_"_, состоялась в Венеции, это очень своевременный фильм, который наносит заставляет зрителя сопереживать главным героям.

Однако в условиях столь сильной конкуренции в этом году сомнительно, что у итальянской киноленты есть шансы на победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Где посмотреть? Фильм был выпущен в Италии в сентябре 2023 года и вышел в европейский прокат в ноябре. На экраны в США "Я - капитан" выходит 23 февраля, а на экраны Великобритании - в марте.

8) "Общество снега" (La sociedad de la nieve)

Society of the Snow ("Общество снега") Netflix

Страна: Испания

Номинации: Лучший фильм на иностранном языке; Лучший грим и прически.

О чем фильм? Рейс 571 уругвайских ВВС на пути в Чили и терпит крушение в Андах. Члены команды регбистов, находившиеся на борту, вынуждены выживать в непростых условиях.

Что хорошего? Пятый полнометражный фильм Хуана Антонио Байоны воссоздает реальную трагедию команды регбистов 1972 года, потерпевшей крушение в Андах, и рассказывает о жертвах, на которые пришлось им пойти, чтобы остаться в живых. Возможно, вы уже видели эту историю в других фильмах - на ум приходит лента Фрэнка Маршалла " Живой! " 1993 года, - но эта мастерски снятая и захватывающая работа показывает, что фильмы о выживании и Байона - идеальная пара после его фильма "Невозможное" 2012 года. Тот факт, что этот чертовски хороший фильм находится так низко в нашем рейтинге, должен сказать вам кое-что о том, насколько высока конкуренция в этом году европейские заявки на "Оскар".

Где посмотреть? Netflix.

7) Das Lehrerzimmer ("Учительская")

The Teacher's Lounge Alamode Film

Страна: Германия

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Номинация: Лучший фильм на иностранном языке.

О чем фильм? Карла Новак (Леони Бенеш) - целеустремленная, идеалистичная молодая учительница, впервые работающая в немецкой средней школе. Ее непринужденное общение с учениками седьмого класса подвергается испытанию, когда в школе происходит серия краж, а расследование, проводимое сотрудниками, приводит к обвинениям и недоверию со стороны родителей, коллег и учеников. Оказавшись в центре этих сложных событий, Карла пытается стать посредником. Однако чем сильнее она гребёт, тем быстрее тонет...

Что хорошего? Редко когда школьным драмам удается быть такими напряженными и захватывающими. Фильм Илькера Чатака "Учительская " - это как анти-"Общество мертвых поэтов". Он нагнетает напряжение, знакомя зрителя с коррумпированной системой и показывая, к чему приводит злоупотребление властью.

Где можно посмотреть? В прошлом году фильм вышел на экраны немецких кинотеатров, а в феврале-марте, после успешного участия в фестивалях, он появится в большинстве европейских кинотеатров.

6) "20 дней в Мариуполе"

20 Days in Mariupol AP Photo

Страна: Украина

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Номинация: Лучший документальный фильм.

О чем фильм? Команда журналистов Associated Press, оказавшаяся в осажденном Мариуполе, документирует российское вторжение в Украину. Фильм рассказывает о двадцати днях, которые Мстислав Чернов провел со своими коллегами в почти полностью разрушенном в результате боевых действий украинском городе.

Что хорошего?"20 дней в Мариуполе " - первый полнометражный фильм Чернова, который почти 10 лет освещает различные международные конфликты для AP. Это яркий, страшный и правдивый рассказ о мирных жителях, оказавшихся в осаде, а также о том, каково вести репортажи из зоны конфликта. Фильм получил признание критиков и приз зрительских симпатий на кинофестивале "Сандэнс". Это захватывающее, но мрачное зрелище, которое позволяет лучше понять суть войны в Украине.

Где можно посмотреть? В цифровом формате или в прокате.

5) "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute)

Anatomy of a Fall Le Pacte

Страна: Франция

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Номинации: Лучший фильм; Лучшая режиссура; Лучшая актриса; Лучший оригинальный сценарий; Лучший монтаж.

О чем фильм? Женщину обвиняют в убийстве мужа, после того как его находят мертвым возле их дома. Единственным человеком, находившимся рядом, когда он упал и разбился насмерть, был ее слабовидящий сын.

Что хорошего? Обладательнице "Золотой пальмовой ветви" Жюстин Трие в этом сезоне сопутствует успех. Остросюжетная драма с элементами судебного расследования нашла отклик как у критиков, так и у зрителей, а пять номинаций на "Оскар" делают ее одной из самых успешных европейских картин, получивших мировое признание. "Анатомия падения" - это драма, заставляющая зрителя задуматься. Стоит отметить впечатляющие, прекрасно написанные сцены споров и выдающуюся игру Сандры Хюллер. Кроме того, впечатляет то, как в фильме рассматриваются вопросы воспитания детей, бремя ответственности в отношениях и то, как выглядит "идеальная жертва". Однако при всей популярности фильма возникает ощущение, что восторженные отзывы были несколько чрезмерными. Здесь можно прочитать полную рецензию на этот фильм.

Где посмотреть? Фильм вышел на экраны кинотеатров в начале ноября. Apple TV, Google Play, Neon, Amazon Prime Video.

4) Les Filles d'Olfa ("Дочери Ольфы", или "Четыре дочери")

Four Daughters Jour2Fête

Страны: Франция - Германия - Тунис - Саудовская Аравия

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Номинация: Лучший документальный фильм.

О чем фильм? Фильм рассказывает об исчезновении и радикализации двух тунисских девочек, Рахмы и Гофран, в нем использованы интервью с реальными людьми. Мы знакомимся с их матерью Ольфой и двумя младшими сестрами, которые сильно переживают из-за решения старших сестер покинуть Тунис и присоединиться к ИГИЛ в Ливии.

Что хорошего? Волнующий и формально смелый гибрид документального и игрового кино Каутера Бен Хании - это невероятно мощная история о материнской любви и религиозном фундаментализме. Отказываясь от стереотипов и клише, Бен Хания показывает столкновение поколений, как любовь и обида переплетаются в этой многодетной семье. Этот фильм более широко показывает историю Туниса, о том, как революция 2011 года повлияла на жизни жителей страны, и о том, как груз патриархата по-прежнему давит на женщин. Читайте нашу полную рецензию.

Где посмотреть? Фильм уже вышел в кинотеатрах, вы можете посмотреть его на Prime Video, купить на различных платформах, включая Google Play.

3) "Мечты робота"

Robot Dreams Wild Bunch

Страна: Испания - Франция

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Номинация: Лучший анимационный фильм.

О чем фильм? Живущий на Манхэттене одинокий пёс решает собрать себе приятеля робота. Они становятся неразлучными друзьями. Однажды летней ночью у робота заканчивается зарядка, и пёс вынужден оставить его на пляже, так как не может донести до дома. Он решает вернуться на следующий день с необходимым оборудованием, чтобы починить приятеля, но оказывается, что сезон закончился и пляж снова откроется только через год.

Что хорошего? Адаптировав одноименный комикс Сары Варон 2007 года, испанский режиссер Пабло Бергер создал душевную историю о дружбе без диалогов. Фильм уже получил награды за лучшую анимационную работу в Торонто, Анси и на церемонии вручения Европейских кинопремий. Если повезет, то в марте он получит "Оскар". Однако, скорее всего, его опередят "Мальчик и птица" или "Человек-паук: Паутина вселенных".

Где посмотреть? Фильм вышел в прокат во Франции и Испании в декабре, а в европейских кинотеатрах постепенно появится в феврале и марте.

2) "Бедные-несчастные"

Poor Things Searchlight Pictures

Страны: Ирландия - Великобритания - США

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Номинации: Лучший фильм; Лучшая режиссура; Лучшая актриса; Лучший актер второго плана; Лучший адаптированный сценарий; Лучший грим и прически; Лучшая оригинальная партитура; Лучшая операторская работа; Лучший монтаж; Лучший дизайн костюмов; Лучший дизайн производства.

О чем фильм? Студент-медик становится ассистентом эксцентричного хирурга, который рассказывает, что его подопечная Белла погибла в результате самоубийства, прыгнув с моста. Он воскресил ее, но вскоре она начинает жаждать самостоятельности... Сбежав с развратным адвокатом, Белла путешествует и всё больше осознает несправедливость мира. Но если учесть, что самостоятельность (сексуальная или иная) представляет угрозу для патриархата, то гедонистическое приключение, "полное сладострастия и насилия" для одних, вскоре превращается в "дьявольскую головоломку" для других...

Что хорошего? После "Фаворитки" ведущий представитель греческой "странной волны" Йоргос Лантимос объединился со сценаристом Тони Макнамарой и Эммой Стоун, чтобы адаптировать культовый роман Аласдэра Грея 1992 года... Их совместные усилия превращают фильм в полноценный шедевр, получивший "Золотого льва" на прошлогоднем Венецианском кинофестивале и претендующий на несколько "Оскаров", в том числе за лучшую женскую роль. Бредовая сатира Лантимоса действует на перекрестке, где "Франкенштейн" Мэри Шелли сосуществует с Луисом Бунюэлем, Жоржем Франжу ("Глаза без лица"), "Пигмалионом" и несколькими заметными отсылками к "Алисе в стране чудес". Он использует язык готических условностей, чтобы поговорить о роли мужчин и женщин в обществе, а также ответить на вопрос - можно ли улучшить людей? Интересные декорации, блестящие диалоги, важные темы и актерский состав, работающий в полную силу, - все это делает "Бедных-несчастных" неистовой, стильной, многослойной и, прежде всего, истерически смешной стимпанк-фантазией. Фильм занял второе место по числу номинаций (11 против 13 у "Оппенгеймера").

Читайте нашу полную рецензию.

Где посмотреть? В кинотеатрах.

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1) "Зона интересов"

The Zone of Interest A24

Страна: Великобритания

Номинации: Лучший фильм; Лучшая режиссура; Лучший адаптированный сценарий; Лучший фильм на иностранном языке; Лучший звук.

О чем фильм? Комендант Освенцима и его жена строят семейную жизнь, не обращая внимания на ужасы, происходящие в концлагере за стеной их сада.

Что хорошего? Это первая за 10 лет картина британского режиссера Джонатана Глейзера после "Побудь в моей шкуре" 2013 года, один из самых жизненных фильмов, которые вы, скорее всего, посмотрите в этом году. Тема Холокоста не впервые затрагивается в кино, но мало кому удалось добиться того, чего добился Глейзер в "Зоне интересов". Адаптировав одноименную книгу Мартина Эмиса, он берет на вооружение то, что Ханна Арендт называла "банальностью зла", и переносит это на экран, исследуя вызывающую тревогу человечность, стоящую за жизнью тех, кто совершает самые невыразимые преступления. Глейзер не изображает зверства в лагере смерти, он предпочитает показывать ужасы "с краю", чтобы лучше отразить отстраненность семьи и ее выбор в пользу соучастия, когда они обустраивают свой дом рядом со стенами Освенцима. С формальной точки зрения, фильм является невероятным достижением, разрушающим общепринятые ожидания, когда речь идет о подобных сюжетах. Зрителя он может шокировать. У ленты пять номинаций на "Оскар". Наилучшие шансы получить статуэтку в категории "Лучший фильм на иностранном языке", но если бы решеник зависело от нас, мы бы отдали фильму все пять "оскаров".

Читайте нашу полную рецензию.

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Где посмотреть? В кинотеатрах - фильм уже вышел в нескольких европейских странах, а в большинстве кинотеатров появится в феврале.

96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье 10 марта в театре Dolby в Голливуде, Лос-Анджелес. Следите за новостями Euronews Culture, чтобы узнать больше об "Оскаре" в этом году.