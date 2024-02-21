Берлинале чествует Мартина Скорсезе

By Euronews

Американскому режиссеру Мартину Скорсезе за выдающиеся заслуги в карьере вручили почетного "Золотого медведя", награду Берлинского международного кинофестиваля.

РЕКЛАМА

Мартин Скорсезе - американский режиссер, продюсер, сценарист и актер получил почетного "Золотого медведя" - награду Берлинского кинофестиваля за выдающиеся заслуги.

Во Дворце Берлинале 81-го Скорсезе встретили восторженными аплодисментами поклонники его таланта и коллеги по цеху.

Последний фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны" на Берлинале назвали величайшей работой мастера.

Мартин Скорсезе, кинорежиссер:"Для меня Берлинале очень важен, потому что я думаю, это было в 1980 году, примерно 20, 40, 43 года назад? Здесь мы представили ленту "Бешеный бык", поэтому Берлин занимает особое место в моем сердце. Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться, но мы вернулись с "The Rolling Stones". Да, мы вернулись с "The Rolling Stones".

На красной ковровой дорожке блистали голливудские звезды, в их числе Шэрон Стоун. После церемонии награждения при полном аншлаге был показан ставший культовым фильм Скорсезе "Отступники".