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Выборы в ЕС: угроза шпионажа

AfD parliamentary group leader Alice Weidel, left, and AfD federal chairman and AfD parliamentary group leader Tino Chrupalla
AfD parliamentary group leader Alice Weidel, left, and AfD federal chairman and AfD parliamentary group leader Tino Chrupalla Авторское право Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Кнарик Хачатрян
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Эксперты предупреждают: против Евросоюза могут работать шпионы других государств. Очередной шпионский скандал в Европе сотрясает в эти дни Германию.

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До выборов в Европейский парламент осталось всего шесть недель, и растут опасения, что демократия в ЕС может оказаться под угрозой со стороны шпионов. Несмотря на то, что эксперты уже несколько лет предупреждают о спонсируемых другими государствами разведывательных операциях, Германия стала последней европейской страной, которую потряс шпионский скандал.

Доктор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе говорит, что АдГ — самая опасная партия в Европе:

"На самом деле, против Максимилиана Кра все время выдвигались обвинения, постоянно выдвигались обвинения и в адрес Быстрона. Это два очень радикальных представителя крайне правого крыла этой партии. И да, возможно, что власти сочли целесообразным потратить время на то, чтобы раскрыть все это".

Арест и увольнение за шпионаж в пользу Китая советника главного кандидата от АдГ в Европарламент Максимилиана Кра потрясли партию. Немецкий бундестаг собрался, чтобы обсудить угрозу европейской демократии со стороны России и Китая.

Константин фон Ноц, депутат бундестага, обратился к сопредседателю АдГ Тино Хруппале: 

"Ваша партия, господин Хрупалла, служит президенту России. Политической моделью вашей партии является Коммунистическая партия Китая. Все это становится яснее с каждым днем. АдГ — это позор нашего парламента и всей нашей страны, дамы и господа".

Партия "Альтернатива для Германии" дистанцировалась от Кра, который отрицает свою причастность к шпионажу. Ранее в этом месяце второй европейский кандидат от АдГ Петр Быстрон также отрицал получение 20 000 евро от пророссийского портала. Оба они остаются кандидатами на выборах от АдГ в ЕС

Лив Страуд, Euronews:

"Эти обвинения могут быть верхушкой айсберга, поскольку эксперты предупреждают, что авторитарные сети используют тактику шпионажа для получения политических, военных и дипломатических преимуществ по всей Европе".

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