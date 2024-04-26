Выборы в ЕС: угроза шпионажа

Эксперты предупреждают: против Евросоюза могут работать шпионы других государств. Очередной шпионский скандал в Европе сотрясает в эти дни Германию.

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До выборов в Европейский парламент осталось всего шесть недель, и растут опасения, что демократия в ЕС может оказаться под угрозой со стороны шпионов. Несмотря на то, что эксперты уже несколько лет предупреждают о спонсируемых другими государствами разведывательных операциях, Германия стала последней европейской страной, которую потряс шпионский скандал.

Доктор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе говорит, что АдГ — самая опасная партия в Европе:

"На самом деле, против Максимилиана Кра все время выдвигались обвинения, постоянно выдвигались обвинения и в адрес Быстрона. Это два очень радикальных представителя крайне правого крыла этой партии. И да, возможно, что власти сочли целесообразным потратить время на то, чтобы раскрыть все это".

Арест и увольнение за шпионаж в пользу Китая советника главного кандидата от АдГ в Европарламент Максимилиана Кра потрясли партию. Немецкий бундестаг собрался, чтобы обсудить угрозу европейской демократии со стороны России и Китая.

Константин фон Ноц, депутат бундестага, обратился к сопредседателю АдГ Тино Хруппале:

"Ваша партия, господин Хрупалла, служит президенту России. Политической моделью вашей партии является Коммунистическая партия Китая. Все это становится яснее с каждым днем. АдГ — это позор нашего парламента и всей нашей страны, дамы и господа".

Партия "Альтернатива для Германии" дистанцировалась от Кра, который отрицает свою причастность к шпионажу. Ранее в этом месяце второй европейский кандидат от АдГ Петр Быстрон также отрицал получение 20 000 евро от пророссийского портала. Оба они остаются кандидатами на выборах от АдГ в ЕС

Лив Страуд, Euronews:

"Эти обвинения могут быть верхушкой айсберга, поскольку эксперты предупреждают, что авторитарные сети используют тактику шпионажа для получения политических, военных и дипломатических преимуществ по всей Европе".