Испания в ожидании Санчеса. Страну охватили споры о "допустимом" в политике

В Испании разрастается политический кризис. Пока Педро Санчес "думает", уходить ли ему в отставку из-за обвинений в отношении его супруги, оппозиция готовится к возможным досрочным выборам. Левые боятся, что, если не удержат власть, стране будет грозить "антидемократический дрейф".

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Пока ближайшие соратники Педро Санчеса отгоняют от себя мысли о возможной отставке премьера из-за антикоррупционного расследования в отношении его супруги Бегоньи Гомес, другие политические силы страны готовятся к самым разным сценариям.

Иоланда Диас, лидер ультралевой партии Sumar, партнёров Санчеса по правящей коалиции, предостерегла, что "примеры по всему миру показывают, что в случае преследования и свержения прогрессивных правительств наступает антидемократический дрейф, [...] который мы не можем этого допустить".

Лидер консерваторов Альберто Нуньес Фейхоо назвал решение премьера "взять паузу на раздумье" до понедельника операцией "политического выживания" и "подростковым спектаклем". В Народной партии не скрывают, что будут рады, если премьер объявит о досрочных выборах, заявляя, что "Испании нужен другой глава правительства".

Члены кабмина выражают возмущение ситуацией. "Клевета, ложь, мистификация. То, что в конечном итоге является не более чем политической и медийной травлей, особенно когда она направлена против членов наших семей, не делает ничего другого, кроме ослабления демократии", – заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

В субботу, как ожидается, о "безоговорочной поддержке" Санчеса объявит федеральный комитет Социалистической партии. Более 2500 мэров-социалистов и членов местных советов подписали манифест о "приверженности гражданскому согласию и демократическому сосуществованию", в котором критикуются правые и ультраправые.

Поддержка из-за рубежа

Санчес не только лидер испанских левых, с 2022 года он возглавляет т. н. Социалистический интернационал. Президенты нескольких южноамериканских страны, включая Бразилию и Колумбию, а также европейские социал-демократы призвали его оставаться на посту и осудили то, что они охарактеризовали как "кампанию ультраправых" против его семьи.

Необходимо отделить вопросы политических дебатов, идей, подходов, предложений от вопросов, которые связаны с личными нападками. Я очень хорошо понимаю, что сейчас переживает председатель [испанского] правительства. Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

При этом испанцы во многом потеряны, как можно об этом судить по комментариям СМИ:

– Санчес не уйдёт в отставку. Он останется с нами навсегда. Это я вам точно говорю.

– Нас всех это удивило, и я пока не знаю, что будет дальше.

– Это удивительно с формальной точки зрения. Как и в жизни, [в политике] незаменимых нет. И по логике вещей, всегда нужно стремиться к общественному благу.

В пятницу стало известно, что ещё две консервативные организации (Hazte Oir и Liberum), которые связывают с борцами с абортами и антипрививочниками, присоединились к "атакам" на Бегонью Гомес.

Расследование в отношении жены премьер-министра было начато после жалобы якобы из-за "конфликта интересов", поданной антикоррупционной группой Manos Limpias, лидер которой, по сообщениям, близок к ультраправым.

В четверг мадридская прокуратура заявила, что в жалобе "нет признаков преступления", которые оправдывали бы возбуждение уголовного дела против Бегоньи Гомес.