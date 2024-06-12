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Выборы в ЕС: скажется ли ультраправый всплеск на "зелёной" энергетике?

Ветряные турбины в Германии
Ветряные турбины в Германии Авторское право Ferdinand Ostrop/AP
Авторское право Ferdinand Ostrop/AP
By Tina Teng
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Усиление ультраправых фракций в парламенте ЕС может оказать значительное давление на сектор возобновляемой энергетики. Основные французские акции "зеленой" энергетики уже снизились на фоне предвыборных потрясений.

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В понедельник на фондовые рынки Франции повлиял призыв Эммануэля Макрона к проведению внеочередных выборов после обидного поражения на выборах в Европарламент, нанесённого президентской партии Национальным объединением. Базовый индекс CAC 40 упал на 1,4 % после этой новости, а основные акции компаний возобновляемой энергетики, таких как Engie SA, Voltalia SA и Neoen SA, подешевели на 1-5 %.

Ультраправые партии используют общественное недовольство

Поскольку на выборах в ЕС заметное влияние получили ультраправые партии, некоторые отрасли, например, компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, могут существенно пострадать в результате потенциального изменения политики. Многие из этих ультраправых групп рассматривают переход к "зеленой" энергетике как чрезмерные амбиции Европейского союза. Они утверждают, что климатические нормы способствуют росту инфляции и усугубляют стоимость жизни.

Ультраправые группы утверждают, что нынешняя "зеленая" политика ложится тяжелым финансовым бременем на граждан и промышленные предприятия, приписывая рост инфляции и высокие издержки бизнеса выполнению целевых показателей по выбросам.

Недовольство бизнеса и домохозяйств стало рычагом давления на ультраправые партии, усилив их популистскую привлекательность и приведя к заметному всплеску общественной поддержки. Усиление присутствия ультраправых партий в парламенте ЕС, скорее всего, замедлит реализацию "Зеленой сделки" за счет вмешательства в процессы формирования политики.

Риск сокращения инвестиций в возобновляемую энергетику

В 2023 году сектор возобновляемой энергетики пережил сложный год из-за значительной инфляции и роста процентных ставок. В отличие от компаний, работающих на ископаемом топливе, которые выиграли от вызванного войной резкого роста цен на нефть, компании, ориентированные на "зеленую" энергетику, столкнулись с трудностями. У этих компаний часто высокие капитальные затраты, что делает их особенно уязвимыми перед высокими процентными ставками и инфляцией.

Многие компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики, зависят от государственных субсидий, предоставляемых через аукционы по продаже возобновляемых источников энергии. Однако эти аукционы страдали от низких предельных цен, что привело к неудачному распределению проектов в 2023 году.

Ультраправые партии выражают опасения, что "зеленый" переход снизит конкурентоспособность Европы по сравнению с ведущими экономиками, в частности с США и Китаем. Их влияние на политику может означать сокращение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, который требует постоянной государственной поддержки и выделения средств.

Согласно отчету Европейского центрального банка: "По оценкам Европейской комиссии, в период с 2023 по 2030 год потребуются дополнительные инвестиции в размере 620 миллиардов евро в год". Эта сумма составляет примерно 3,7% ВВП ЕС на 2023 год.

С другой стороны, ослабление "зеленых" норм может принести пользу производителям ископаемого топлива, таким как TotalEnergies, за счет снижения затрат на переход к "зеленым" технологиям и уменьшения обязательных стандартов энергоэффективности.

Акции возобновляемых источников энергии восстанавливаются

Европейский индекс цен на возобновляемые источники энергии упал на 24 % по сравнению с прошлым годом и снизился на 16 % с начала года, в то время как индекс Euro Stoxx 600 вырос на 13 % по сравнению с прошлым годом и увеличился на 9 % в этом году.

Однако акции некоторых компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, резко выросли с марта.

Акции испанской коммунальной компании Iberdrola выросли на 11 %, акции финской энергетической компании подорожали на 17 %, а акции датской компании Orsted, занимающейся возобновляемой энергетикой, выросли на 14 % за последние три месяца.

Недавнему подъему в этом секторе способствовали ожидания снижения ставок центральными банками и положительные показатели прибыли за первый квартал. Такое оживление свидетельствует об укреплении доверия инвесторов и говорит о том, что, несмотря на недавние проблемы, долгосрочные перспективы возобновляемой энергетики остаются многообещающими, особенно с учетом возможности проведения благоприятной денежно-кредитной политики и сохранения положительных финансовых показателей.

Сектор возобновляемой энергетики в первую очередь зависит от макроэкономической ситуации, а не от политического влияния. Хотя усиление ультраправых сил может оказать давление на этот сектор из-за неожиданных результатов на выборах, это вряд ли изменит глобальную долгосрочную тенденцию. Устойчивость возобновляемой энергетики к политическим изменениям подчеркивает ее значение как стабильного решения на будущее, и ожидается ее постоянный рост по мере того, как экологические проблемы и технологический прогресс будут стимулировать переход к более чистым источникам энергии.

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