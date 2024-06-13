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Угроза введения новых пошлин: Китай обвиняет Европу в протекционизме и обещает ответить

Правительство КНР заявило, что примет "все меры, необходимые для защиты законных прав и интересов" производителей электромобилей в ответ на введение дополнительных пошлин в ЕС
Правительство КНР заявило, что примет "все меры, необходимые для защиты законных прав и интересов" производителей электромобилей в ответ на введение дополнительных пошлин в ЕС Авторское право AP Photo/Michel Euler, File
Авторское право AP Photo/Michel Euler, File
By Alexander KazakevichEuronews
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Пекин пообещал жёстко отреагировать на дополнительные пошлины ЕС, которыми обложат импортируемые электромобили. Новый виток напряжённости между Китаем и ЕС уже беспокоит европейских производителей парфюмерии, коньяка, свинины и молочных продуктов.

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Представители китайского правительства обрушились на Евросоюз с критикой по поводу запланированного повышения пошлин на электромобили, назвав это "вопиющим примером протекционизма".

Накануне Еврокомиссия объявила о введении новых тарифов на импорт продукции автопроизводителей из КНР. Пошлины, которые сейчас составляют 10%, могут вырасти до 38%, в зависимости от конкретных компаний.

В Пекине считают, что это решение может привести к торговой войне.

"Это не только нанесёт ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но и нарушит взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Европой в области транспорта, не оставляющего углеродного следа, но и приведёт к дезорганизации глобального автопрома и цепочек поставок, в том числе в ЕС. Это акт протекционизма в чистом виде", – заявил Хэ Ядун, пресс-секретарь Министерства торговли Китая.

Чиновник добавил, что Китай "оставляет за собой право подать жалобу в ВТО".

Беспокойство европейских производителей парфюмерии, коньяка, свинины и молочных продуктов

Пекин дал понять, что в его распоряжении целый арсенал "готовых к использованию инструментов", таких как антидемпинговое расследование в отношении бренди, которое угрожает, в частности, французским производителям коньяка, а также жалоба, которую китайские агропродовольственные компании подают против европейских субсидий на молочные продукты.

"У нас есть свои интересы, которые мы должны защищать,это законные права и интересы китайских компаний и индустрии электромобилей. Для этого мы примем все необходимые меры", – отметил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

В последние недели BYD, Geely, Wuling, MG Xpeng и другие китайские производители заполнили своими автомобилями европейские суда, порты и автостоянки в ожидании санкций.

Со своей стороны, Брюссель утверждает, что государственная поддержка "зелёных" технологий в Китае приводит к тому, что внутренний рынок ЕС наводнила дешёвая китайская продукция.

Обвинив Пекин в незаконном стимулировании своих производителей на этом рынке будущего и несправедливой конкуренции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала антисубсидиарное расследование в отношении этих автомобилей в сентябре 2023 года.

На сегодняшний день четверть продаж новых электромобилей в Европе приходится на китайские бренды, а в 2020 году их доля на рынке составляла менее 4%.

Китайские автопроизводители особенно выиграли от запрета ЕС на продажу бензиновых и дизельных двигателей к 2035 году в целях борьбы с глобальным потеплением.

Новые пошлины, которые, как ожидается, будут введены в следующем месяце, призваны выровнять условия игры.

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