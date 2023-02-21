Возобновляемые источники энергии: поиск решений на уровне правительств

Находится ли Европейский Союз на пути к достижению своей климатической цели на 2030 год? Цель - сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Возобновляемые источники энергии - ключевая часть этого плана, и именно этот вопрос обсуждается на Испанской международной конференции по возобновляемой энергии (SPIREC) на этой неделе.

Конференция в Мадриде проходит на фоне глобального энергетического кризиса, вызванного сильной зависимостью от ископаемого топлива. В конференции принимают участие представители Европейской комиссии, а также сотни официальных лиц из таких организаций, как Программа развития ООН, научные круги, гражданское общество и коммерческий сектор. У всех - общая цель: ускорить переход к стабильной и надежной энергетической системе, в основе которой лежат возобновляемые источники энергии.

Конференция SPIREC организуется совместно международной сетью по развитию возобновляемых источников энергии REN21 и правительством Испании. Глобальный отчет о состоянии возобновляемых источников энергии за 2022 год, подготовленный REN21, показывает, что на ископаемое топливо приходится большая часть прироста конечного потребления энергии (+4% в 2021 году). Это привело к самому высокому в истории росту выбросов углекислого газа (+2 млрд тонн в мире в 2021 году), чрезмерным государственным расходам на субсидии ископаемому топливу ($5,9 трлн в 2020 году) и недостаточным инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Исполнительный директор Ren21 Рана Адиб считает возобновляемые источники энергии возможностью сохранить энергетический суверенитет отдельных государств:

"Возобновляемые источники энергии могут, по сути, сфокусировать всю энергетическую систему, экономику и общество вокруг возобновляемых источников энергии, - полагает Рана Адиб, - или производить часть энергии, покрывая часть энергопотребления за счет местных возобновляемых источников энергии. Тогда, по сути, это уменьшит государственные и частные расходы, которые идут на импорт ископаемого топлива".

Политическая воля

Итак, что еще необходимо для выполнения плана, который поставила перед собой Еврокомиссия? Часто это просто дело политической воли, объясняет профессор Педро Линарес из Католического университета Комильяс в Мадриде:

"Необходима инновационная и промышленная политика. Правительства должны поощрять инновации, в областях возобновляемой энергетики, где их не хватает. Мы должны выбрать, в каких областях мы хотим специализироваться, а затем развивать промышленность, которая будет внедрять эти инновации, разрабатывать конкурентоспособную продукцию, которая сможет продавать её на рынках, и использовать преимущества этого перехода для создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности промышленности".

Вопросы на повестке дня

Вот пять ключевых вопросов, которые станут предметом дебатов на конференции:

1: Стабильное энергоснабжение на основе возобновляемых источников энергии, энергетическая безопасность и суверенитет

Этот путь сосредоточен на создании новой стабильной энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках, в частности, на обеспечении поставок энергии, ресурсов и технологий, на создании инфраструктуры и укреплении глобальных, региональных и местных цепочек поставок.

2: Удовлетворение спроса на энергию во всех секторах с помощью возобновляемых источников энергии

На обсуждение будет вынесено несколько вариантов источников, включая возобновляемую электроэнергию, тепловую энергию или топливо на основе возобновляемых источников, таких как биотопливо, зеленый водород, аммиак и синтетическое топливо, для удовлетворения растущих потребностей в энергии в неэнергетических секторах, включая здания, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

3: Использовать возможности, создавая новую экономику с помощью возобновляемых источников энергии

В этом разделе будут рассмотрены изменения, которые необходимо внести в законодательство, а также необходимые достижения в промышленности для расширения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения справедливого распределения доходов на местах.

4: Возобновляемые источники энергии в сердце общества: человек в центре внимания

Этот раздел посвящен мотивации людей и укреплению доверия, чтобы энергетический переход "работал" для всех вовлеченных сторон. В рамках этой темы обсудят то, как участники государственного и частного секторов и гражданское общество могут сотрудничать для достижения этой цели.

5 - Инновации для расширения масштабов и ускорения развития возобновляемой энергетики

Инновации будут иметь ключевое значение для участников, чтобы вызвать структурные изменения в мышлении, бизнес-моделях и решениях будущего для быстрого расширения масштабов возобновляемой энергетики.