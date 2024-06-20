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Китайские производители получили от ЕС "беспрецедентный" запрос о данных

Новая страница в торговой войне
Новая страница в торговой войне Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Официальный представитель министерства коммерции обвинил ЕС в игнорировании правил ВТО, по его словам, этот запрос превысил требования расследований по борьбе с субсидиями.

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Министерство коммерции Китая заявило, что Европейская комиссия запросила "беспрецедентный" объем подробной информации у китайских компаний по производству электромобилей в ходе антидемпингового расследования.

Официальный представитель ведомства Хэ Ядун заявил на брифинге для журналистов в четверг, что этот шаг подрывает честную конкуренцию и идет вразрез с правилами Всемирной торговой организации.

От китайских компаний потребовали предоставить Еврокомиссии подробную информацию о сырье для аккумуляторов, производственных затратах, ценах и каналах сбыта, пояснил Ядонг.

В прошлую среду Европейский союз принял решение о повышении тарифов на электромобили, произведенные в Китае. Это привело к еще большей напряженности в торговом споре о китайских государственных субсидиях и растущем экспорте "зеленых" технологий в ЕС.

"Виды, объем и количество информации, собранной европейской стороной, беспрецедентны и намного превышают требования расследований по борьбе с субсидиями", — сказал Ядун.

По его словам, министерство узнало об этом от китайских компаний по производству электромобилей. Компании были "потрясены и разочарованы" тем фактом, что ЕС решил ввести тариф даже после того, как они "сделали все возможное в рамках расследования".

По его словам, решение ЕС "не имеет фактической и правовой основы, игнорирует правила ВТО и подрывает честную конкуренцию, глобальную зеленую трансформацию и открытое сотрудничество".

Хэ Ядун также сообщил, Китай может ввести антидемпинговые меры против свинины из Евросоюза по результатам расследования.

"Если демпинг будет подтвержден после предварительного расследования, и будет подтвержден ущерб отечественной промышленности, то мы можем принять временные антидемпинговые меры", — заявил китайский чиновник..

Хэ Ядун также потребовал от США "немедленно прекратить необоснованно подавлять китайские компании". Он заявил, что санкции за сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом России не основаны на международном праве.

"Введение санкций против китайских компаний под предлогом так называемых связей с Россией не основано на международном праве и не санкционировано Советом Безопасности ООН".

Еврокомиссия с 4 июля намеревается ввести пошлины в размере 38% на импорт электромобилей из Китая. ЕК утверждает, что производители электрокаров в КНР получают выгоду от "несправедливого субсидирования".

Аналитики полагают, что ЕС применил тарифную угрозу, чтобы заставить китайских автопроизводителей прийти в Европу и поделиться технологиями с европейцами.

Между тем китайские фирмы наращивают инвестиции в новые промышленные центры, такие как Мексика, Вьетнам или Таиланд.

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