ЕС и США обязались взаимно обеспечивать энергетическую безопасность и переход к "зелёной" экономике. На заседании в Брюсселе рассматривались, среди прочего, вопросы отопления следующей зимой в Украине и Молдавии. Участники заседания, среди которых был американский госсекретарь Энтони Блинкенобсуждали также сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа с помощью современных технологий при соблюдении социальной справедливости, чтобы семьи при этом не беднели.

Встреча состоялась через год после создания Совместной рабочей группы по энергетической безопасности, целью которой является снижение зависимости ЕС от поставок российского ископаемого топлива.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«За последний год Соединённые Штаты и Евросоюз ещё больше активизировали сотрудничество в области энергетической безопасности. В 2022 году Америка экспортировала в Европу 56 млрд кубометров сжиженного природного газа. Это 40% от общего объема европейского импорта. В прошлом году наш экспорт СПГ в Европу вырос на 140 % по сравнению с предыдущим годом».

В период с августа 2022 года по январь 2023 года ЕС сократил свой внутренний спрос на природный газ на 19%. Сотрудник брюссельского института Bruegel Симоне Тальяпьетра считает, что этого удалось добиться за счёт снижения потребления электричества, повышения энергоэффективности в жилом секторе и применения новых цифровых решений, помогающих потребителям экономить деньги:

Симоне Тальяпьетра, Институт Bruegel:

«Мы наблюдаем значительный рост развёртывания по всей Европе солнечных батарей, а также применения тепловых насосов, которые позволяют семьям избавляться от газовых бойлеров дома. Мы наблюдаем беспрецедентные шаги по уменьшению зависимости Европы от газа и подобные меры, предпринимаемые промышленностью и самими семьями».

ЕС и США также объединили усилия, чтобы покрывать энергетические потребности Украины. Вместе со своими партнерами по "Большой семёрке" они поставили стране более 4 тыс электрогенераторов, 1000 трансформаторов и более 5 млн единиц оборудования, такого как автоматические выключатели и кабели для ремонта и замены изношенной украинской энергосистемы.