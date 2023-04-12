"Конец эпохи ископаемого топлива": возобновляемые источники энергии бьют рекорды производительности

Эксперты объявляют о конце эпохи ископаемого топлива, поскольку новое исследование показывает, что в прошлом году ветровая и солнечная энергетика произвела рекордное количество электроэнергии в мире.

Согласно отчету аналитического центра по чистой энергии Ember, в 2022 году возобновляемые источники энергии произвели 12% мирового объема, по сравнению с 10% в предыдущем году.

И хотя небольшой рост сжигания угля подтолкнул выбросы от производства электроэнергии к историческому максимуму, аналитики предсказывают, что это был пик загрязнения.

"В это решающее для климата десятилетие начинается конец эпохи ископаемого топлива, - говорит ведущий автор доклада Малгожата Вятрос-Мотыка. - Мы вступаем в эру чистой энергетики".

Если чистая энергетика удовлетворит спрос в этом году, Ember прогнозирует небольшое сокращение выработки ископаемого топлива в 2023 году. Более значительное падение последует за этим по мере расширения использования ветряной и солнечной энергии.

Как источники электроэнергии становятся экологичнее?

В прошлом году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником электроэнергии 18 год подряд. Рост составил 24% по сравнению с 2021 годом. По оценкам компании Ember, солнечная энергетика произвела достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить всю Южную Африку.

Ветрогенерация выросла на 17%; этого хватит, чтобы обеспечить энергией почти всю Великобританию.

В целом, чистые источники электроэнергии (возобновляемые источники и атомная энергетика) достигли 39% мирового объема электроэнергии. Гидроэнергетика произвела 15% от этого нового рекорда, согласно данным Ember.

Ветровая и солнечная энергетика вырабатывает невиданное ранее количество электроэнергии. Ember

Несмотря на прогресс, угольная энергетика остается крупнейшим источником электроэнергии в мире, на нее пришлось 36% от выработки всей электроэнергии в 2022 году.

Но возврата к углю, чего опасались во время мирового газового кризиса, не произошло, отметил руководитель отдела анализа данных Ember Дэйв Джонс.

Рост производства ветровой и солнечной энергии обеспечил впечатляющие 80% роста мирового спроса на электроэнергию в прошлом году, помогая сохранить ископаемое топливо в земле. Угольная генерация выросла всего на 1,1%, а газовая снизилась на незначительные 0,2%.

_"Чистая электроэнергия изменит глобальную экономику - от транспорта до промышленности. Новая эра снижения выбросов ископаемых веществ означает, что постепенный отказ от угольной энергетики произойдет, а конец роста газовой энергетики уже в пределах видимости"_- говорит Вятрос-Мотыка.

Какие страны производят больше всего чистой электроэнергии?

Ветряные турбины в Дании. Эта страна имеет самую высокую долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе. IMAGO/Francis Joseph Dean/REUTERS

Компания Ember изучила данные по электроэнергии из 78 стран, представляющих 93% мирового спроса на электроэнергию. Выяснилось, что более 60 стран в настоящее время производят более 10% энергии за счет ветра и солнца.

Ряд европейских стран вырывается вперед. В прошлом году в Дании доля ветровой и солнечной энергии в структуре производства электроэнергии была самой большой - 60,8%. Литва и Люксембург следуют за ней с 48,4% и 46,6% соответственно, хотя это относительно небольшое количество энергии в пересчете на тераватт-час (ТВтч).

По этому показателю Германия произвела больше всех европейских стран ветровой и солнечной энергии - 185 ТВтч, за ней следуют Испания и Великобритания.

Европа в целом произвела 805 ТВтч электроэнергии за счет ветровой и солнечной энергии, что на треть меньше показателя КНР - 1 241 ТВтч (14% от общего объема производства электроэнергии в стране).

Китай - это 800-фунтовая горилла, когда речь идет о глобальном энергетическом секторе

"Китай - это 800-фунтовая горилла, когда речь идет о глобальном энергетическом секторе", - комментирует Ли Шуо, ведущий эксперт Гринпис Восточной Азии.

"Это объясняется не только огромными масштабами Китая, но и тревожной тенденцией развития его электроэнергетического сектора", - отмечает Ли.

По его словам, КНР, несомненно, лидирует в глобальной экспансии возобновляемых источников энергии, но в то же время страна ускоряет утверждение угольных проектов.

США, Индия и Япония также внесли большой вклад в глобальные мощности солнечных фотоэлектрических установок, отмечает генеральный директор Международного солнечного альянса (МСА) Аджай Матур.

Однако специальный представитель генерального секретаря ООН по инициативе "Устойчивая энергетика для всех" Дамилола Огунбийи высказывает предостережение по поводу простого внедрения возобновляемых источников энергии.

"Глобальный прогресс, хотя и обнадеживает, не раскрывает растущего неравенства в освоении возобновляемых источников энергии, которое непропорционально смещено в пользу развитых стран и развивающихся экономик Азии", - говорит Огунбийи.

По ее словам, необходимо сделать гораздо больше для того, чтобы развивающиеся страны не остались позади и не оказались в будущем с высоким уровнем выбросов углерода.

Находится ли мир на пути к электроэнергии с нулевыми выбросами?

Электроэнергетика является сектором с наибольшими выбросами СО2 в мире, и ее декарбонизация является основой энергетической системы с нулевым энергопотреблением.

Согласно моделированию Международного энергетического агентства, электроэнергетика должна стать первым сектором, который достигнет чистого нуля к 2040 году, чтобы достичь чистого нуля в масштабах всей экономики к 2050 году. Это означает, что к 2030 году на долю ветровой и солнечной энергии будет приходиться 41% мирового объема электроэнергии, что является значительным улучшением по сравнению с 12% в прошлом году.

В Ember говорят, что все зависит от действий, предпринимаемых сейчас правительствами, бизнесом и гражданами, чтобы вывести мир на путь экологически чистой энергетики.

Хорошая новость заключается в том, что в мире есть необходимые технологии.

"Путь вперед лежит в ускоренном развитии возобновляемой энергетики и превращении технологии возобновляемой энергетики в глобальное общественное благо", - говорит Аджай Матхур.

Для решения некоторых проблем он выступает за усиление политики по облегчению финансирования и улучшению доступа к компонентам и сырью, а также за большую географическую диверсификацию цепочки поставок.

Кроме того, постоянное наращивание потенциала, перевод энергетических субсидий с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии и создание солнечных мини-электросетей способствовали бы более быстрому продвижению к всеобщему доступу к энергии, считают в МСА.