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NVIDIA : первая среди самых дорогих компаний мира

Офисное здание компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния
Офисное здание компании Nvidia в Санта-Кларе, Калифорния Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Tina Teng
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Капитализация производителя чипов NVIDIA выросла до рекордного максимума. NVIDIA обогнала Microsoft и Apple и стала первой по рыночной стоимости среди всех публичных компаний в мире.

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Скачок акций компании состоялся во вторник, они подорожали на 3,5% до 135,58 долларов. NVIDIA - лидер области ИИ с 2023 года благодаря передовым графическим процессорам (GPU). Она - монополист и в производстве чипов для искусственного интеллекта, занимая там около 80 % рынка. Среди клиентов NVIDIA - все крупнейшие технологические игроки, включая Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Alphabet и OpenAI.

NVIDIA ставит на новый графический процессор Blackwell, который, как ожидается, будет стимулировать рост компании в 2025. Генеральный директор Джессен Хуанг также заявил о стремлении продвигаться в других секторах, включая потребительские интернет-компании, автопроизводителей и поставщиков медицинских услуг.

Коэффициент соотношения цены и прибыли NVIDIA составляет 78, что является самым высоким показателем среди компаний с рыночной капитализацией в триллион долларов. При этом ее дивидендная доходность - 0,03%, и это типично для "компаний роста". Некоторые аналитики считают, что в обозримом будущем рыночная стоимость NVIDIA может превысить 4 триллиона долларов.

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