Глобальное потепление достигнет 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой к 2030-2035 году

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, достигнет 1,5°C выше доиндустриальной эпохи к 2030-2035 годам, предупреждают эксперты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в новом докладе, представленном в понедельник.

Отмечается, что этот прогноз справедлив почти для всех сценариев антропогенных выбросов парниковых газов в краткосрочной перспективе, учитывая их накопление за последние полтора века.

Составители доклада пишут, что "быстрое и устойчивое сокращение выбросов (...) может привести к заметному замедлению глобального потепления примерно через два десятилетия".

"Экономические и социальные выгоды от ограничения потепления на планете перевешивают стоимость мер, которые необходимо принять", - подсчитали эксперты.

"Задержка внедрения мер по смягчению последствий и адаптации (...) уменьшит их эффект, но увеличит потери и ущерб", - предупреждают специалисты, подчеркивая, что ускоренное и последовательное осуществление этих мер "принесет множество сопутствующих выгод, в частности, для качества воздуха и здоровья людей".

Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) готовили сотни ведущих ученых мира. Он завершает серию исследований о глобальном потеплении, проведенных с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году.