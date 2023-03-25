Климатический референдум: станет ли Берлин углеродно-нейтральным к 2030 году?

Станет ли Берлин углеродно-нейтральным городом на 15 лет раньше заявленного срока? Такой вопрос выставлен на референдум, который пройдёт в немецкой столице в это воскресенье.

Инициатором голосования стала группа Klimaneustart Berlin, которая намерена заставить городские власти ускорить реализацию климатических планов.

В случае победы активистов воздействие Берлина на глобальное потепление должно быть сведено на нет менее чем через восемь лет, а не в 2045 году, как это предусматривает существующий федеральный закон. Экологическая трансформация города в ускоренном режиме обойдётся бюджету в миллиарды евро.

Для того, чтобы референдум состоялся, принять участие в волеизъявлении должны как минимум 613 тысяч человек – это четверть всего городского электората.

Согласно опросам, большинство жителей выступают за форсирование климатической повестки. Правоцентристы из ХДС, одержавшие победу на недавних местных выборах, с этим не согласны, но будут вынуждены считаться с результатами голосования.