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мир

Климатический референдум: станет ли Берлин углеродно-нейтральным к 2030 году?

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 Alexander Kazakevich
Согласно опросам, жители немецкой столицы намерены добиваться выхода в "ноль" с точки зрения воздействия на климат, на 15 лет раньше заявленных сроков.
Согласно опросам, жители немецкой столицы намерены добиваться выхода в "ноль" с точки зрения воздействия на климат, на 15 лет раньше заявленных сроков.   -  Авторское право  AP Photo/Markus Schreiber

Станет ли Берлин углеродно-нейтральным городом на 15 лет раньше заявленного срока? Такой вопрос выставлен на референдум, который пройдёт в немецкой столице в это воскресенье.  

Инициатором голосования стала группа Klimaneustart Berlin, которая намерена заставить городские власти ускорить реализацию климатических планов. 

В случае победы активистов воздействие Берлина на глобальное потепление должно быть сведено на нет менее чем через восемь лет, а не в 2045 году, как это предусматривает существующий федеральный закон. Экологическая трансформация города в ускоренном режиме обойдётся бюджету в миллиарды евро. 

Для того, чтобы референдум состоялся, принять участие в волеизъявлении должны как минимум 613 тысяч человек – это четверть всего городского электората.

Согласно опросам, большинство жителей выступают за форсирование климатической повестки. Правоцентристы из ХДС, одержавшие победу на недавних местных выборах, с этим не согласны, но будут вынуждены считаться с результатами голосования.