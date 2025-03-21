Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Фигурки, представляющие Снупи, носят творения в рамках 75-й годовщины Пинаутов на выставке "Снупи в стиле".
No Comment

Видео. Снупи и высокая мода встречаются на новой выставке в Париже

Последние обновления:

Бесплатная выставка пройдет с 22 марта по 5 апреля.

Любимый во всем мире персонаж Снупи встречается с высокой модой на новой выставке, открывающейся в Париже в эти выходные. "Снупи в стиле" исследует эволюцию Снупи, Чарли Брауна и их друзей через их культовые наряды, подчеркивая их влияние на поп-культуру и индустрию моды.

Когда Чарлз М. Шульц впервые представил Чарли Брауна, его фирменная рубашка с зигзагообразным узором не продавалась на рынке. Со временем у Снупи появились свои отличительные образы, от повседневного стиля Пепперминт Патти — бросающего вызов нормам школьной формы — до многочисленных дизайнерских нарядов Снупи.

Выставка, приуроченная к 75-летию "Снупи" 2 октября, включает 75 специально разработанных нарядов для Снупи и его сестры Беллы. Плюшевые версии этой пары были одеты модными гигантами, такими как Шанель, Фенди, Вивьен Вествуд, Дольче & Габбана, Зак Позен и Валентино.

Выставка также демонстрирует моду, вдохновленную "Снупи", от таких дизайнеров, как Марк Джейкобс и Жан-Шарль де Кастельбажак. Выдающимся экспонатом является куртка Кастельбажака 1989 года, полностью украшенная плюшевыми игрушками Снупи — дань уважения юмору и художественному ритму Шульца.

Вход на "Снупи в стиле" бесплатный, выставка пройдет с 22 марта по 5 апреля в отеле Hôtel du Grand Veneur.

