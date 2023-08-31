Что такое скиплагинг и почему с ним борются авиакомпании?

Эта хитрость поможет сэкономить деньги на перелёте, но у подобного способа путешествовать есть ряд минусов – авиакомпании не любят терять прибыль и могут вас наказать.

В этом году цены на авиабилеты достигли рекордного уровня. В условиях резкого роста стоимости пассажиры отчаянно ищут дешёвые рейсы.

РЕКЛАМА

На этом фоне процветает скиплагинг – бронирование менее дорогого рейса с промежуточной пересадкой в ​​настоящем пункте назначения и отказ от продолжения путешествия.

Авиакомпании активно борются с этим видом "хакерства" (или обхода системы), и если вас поймают, то могут применить санкции.

Так выгодно ли это?

Как работает скиплаггинг?

Представьте, что вы хотите лететь из Женевы в Мадрид. Но билет до города Кульередо в Галисии с пересадкой в столице Испании позволит вам сэкономить около 20%.

Вы не собираетесь на север, и просто воспользуетесь выгодным тарифом и сойдёте с дистанции, покинув аэропорт Мадрида. На рейсе Мадрид– Кульередо будет на одно кресло больше.

Скиплагеры путешествуют налегке, вам не удастся выгрузить чемодан во время ложной пересадки. Canva

Сэкономить можно и на более дальних перелётах. Например, билет из Бирмингема в Нью-Йорк, купленный в последнюю минуту по схеме скиплагинга, обойдётся дешевле примерно на сотню евро.

Найти подобные тарифы самостоятельно нелегко, хотя это можно сделать с помощью сайтов сравнения цен, таких как Kayak или даже Google Flights. Но в 2013 году был создан специальная платформа Skiplagged, которая уведомляет путешественников о выгодных "рейсах с пересадкой" в нужном аэропорту.

На главной странице Skiplagged написано: "Наши рейсы настолько выгодны, что United Airlines подала на нас в суд, но мы выиграли". Становятся понятно, как авиакомпании относятся к подобной практике.

В чём риски?

Несмотря на дешёвые тарифы, у скиплагинга всё же некоторые недостатки – например, невозможность сдать багаж.

Ваш чемодан доставят в конечную точку маршрута, поэтому, если вы не сядете на второй рейс, то останетесь без вещей. Опытные авиахакеры даже рекомендуют путешествовать с рюкзаком, а не чемоданом для ручной клади, поскольку, если рейс будет перегружен, вас могут попросить сдать багаж.

Использование билета "туда-обратно" также маловероятно. Авиакомпании, скорее всего, аннулируют обратную часть билета, если раскусят вашу тактику.

РЕКЛАМА

"Путешественникам, решившимся на скиплагинг, следует всегда бронировать билеты в один конец, тогда их обратный рейс не будет отменён", – предупреждает Эдвард Рассел, репортёр отраслевых изданий Skift и Airlines Weekly.

Существует также риск изменения маршрута: город пересадки может измениться, и вы окажетесь совсем не там, куда хотели бы попасть.

Почему авиакомпании не любят скиплагинг?

"Авиакомпании устанавливают цены на билеты в зависимости от рынка и конкуренции, а не от дальности полёта. Поэтому короткая поездка часто обходится дороже длинной", - объясняет Рассел.

В качестве примера он приводит маршрут из Тампы (штат Флорида) в Шарлотт (штат Северная Каролина). Хотя в Тампе работает сразу несколько бюджетных авиаперевозчиков, но на этом конкретном направлении доминируют American Airlines.

"Поэтому American Airlines может брать сколько угодно за перелёты только между Тампой и Шарлотт. Но если путешественник летит, скажем, из Тампы и Нью-Йорк, то выбор ему предоставляется большой. Поэтому скорее всего American Airlines установит на рейс Тампа-Нью-Йорк те же тарифы, что и у конкурентов, даже если маршрут включает остановку в Шарлотт".

РЕКЛАМА

"Короче говоря, рыночная конкуренция диктует цены на авиабилеты в большей степени, чем расстояние или любой другой фактор", - заключает Рассел.

Пустующее место в авиасалоне могло бы быть продано кому-то. Следуя этой логике, авиакомпании утверждают, что они теряют деньги, когда пассажиры не летят до конечного пункта назначения.

Практически все авиакомпании в договоре перевозки запрещают скиплагинг. Canva

Практически все авиакомпании прямо запрещают подобные манёвры, что прописано в договоре об обслуживании. Пойманным на скиплагинге клиентам не всегда удаётся выйти сухими из воды.

Например, им могут аннулировать баллы, начисленные за полёты, лишить льгот и скидок по программе лояльности, отказать в обслуживании на неопределённый срок или вовсе - могут подать против них иск в суд.

В июле этого года подросток из США попытался прибегнуть к такой уловке при перелёте из Гейнсвилла (штат Флорида) в Нью-Йорк с пересадкой в Шарлотт (Северная Каролина), где предполагал завершить своё путешествие. Но в American Airlines выяснили, что он задумал, и агент на входе отвёл его в сторону.

РЕКЛАМА

В конце концов, после того, как подросток признался, что не собирался лететь до Нью-Йорка, представитель авиакомпании аннулировал его билет.

По сообщениям местных СМИ, он был куплен на Skiplagged. Отец подростка заявил, что они пользовались этим сайтом для бронирования рейсов "в исключительных случаях в течение последних пяти-восьми лет".

Законен ли скиплагинг?

Поскольку авиакомпании выступают против скиплагинга, то возникает резонный вопрос: разве это не законно - покидать аэропорт в месте пересадки?

Конечно, это законно. Но последствия всё равно могут быть.

"Такая практика, хотя и не поощряется авиакомпаниями и запрещена договором перевозки, редко противоречит закону", - подтверждает Рассел. Однако, советует он, как и в случае с прямым рейсом, лучше быть уверенным в том, что у вас имеются все необходимые документы, визы для въезду в страну, которую вы собираетесь посетить.

Скиплагинг не является противозаконным действием, но всё равно может создать вам проблемы. Canva

Cлучается, что авиакомпании обращаются в судебные инстанции, но, по словам Рассела, происходит это редко.

В 2019 году авиакомпания Lufthansa пыталась подать в суд на пассажира за то, что он пропустил стыковочный рейс, потребовав от него компенсации в размере 2 000 евро. Сначала иск отклонил суд низшей инстанции, затем Lufthansa обжаловала это решение, но в итоге неожиданно вышла из дела.

"Путешественникам следует больше беспокоиться о том, что авиакомпании могут запретить им полёты их рейсами, а не о возможном уголовном наказании", - заключает наш собеседник.