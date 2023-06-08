Работа или отдых? Лучшие города для совмещения работы и отпуска

Euronews Travel

Издание для путешественников The Culture Trip создало рейтинг из 60 городов, наиболее подходящих для удаленной работы.

Работа стала более гибкой, чем когда-либо. Возможно, летом и вы задумаетесь о переносе офиса из дома куда-нибудь за границу. Но выбрать место для этого может быть непросто.

Издание The Culture Trip выбрало лучшие в мире города для рабочего отпуска. Для этого авторы исследования использовали пять важных критериев для удаленной работы — среди которых скорость интернета, кибербезопасность и стоимость кофе, а также пять факторов, нужных для отпуска — в частности, жилье и туристические достопримечательности.

Итак, какой город из 60 оказался лучшим для совмещения работы и отдыха?

Лучшие места Европы для работы в отпуске

Порту в Португалии был назван лучшим городом для совмещения работы и отдыха. Вторая в списке стран скорость интернета и высокий рейтинг кибербезопасности делают его хорошо подходящим для удаленной работы. Кроме того, в городе много зеленых насаждений и широкий выбор квартир на Airbnb — более 4 000. А для выходных в Порту есть 11 достопримечательностей, отмеченных пятью звездами.

Порту стал лучшим городом для совмещения работы и отдыха по версии The Culture Trip Canva

В верхней части рейтинга много испанских городов: Валенсия и Барселона заняли 2-е и 3-е места, а Мадрид 3 — 10-е место.

Валенсия показала хорошие результаты во всех категориях, получив высокие баллы за кибербезопасность и интернет. Кроме того, здесь 2 701 солнечный час в году. Барселона также заняла высокое место благодаря 6 576 солнечным часам в году, обилию зеленых насаждений и достопримечательностей, среди которых знаменитые произведения искусства Гауди.

Следующим в списке оказался Лион. Этот французский город получил очень высокие оценки за кибербезопасность, а также низкую стоимость кофе и общественного транспорта.

Завершают первую десятку Лиссабон, Неаполь, Марсель, Париж, Милан и Мадрид.

Худшие места для совмещения работы и отдыха

Дальние страны уступают европейским городам из-за низкой скорости интернета, которая мешает работе.

Три города в Пакистане — Лахор, Карачи и Фейсалабад — заняли три нижних места по скорости интернета. Страна также получила самый низкий балл за кибербезопасность среди всех городов, включенных в список.

Города США оказались в конце списка из-за высокой стоимости жизни Canva

Другие направления, в том числе в США, заняли низкие места из-за относительно высокой стоимости жизни. Особенно дорогими оказались Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, причем город в Калифорнии занял первое место в списке по стоимости проживания.