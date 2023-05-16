Turkish Airlines : рекордная прибыль, мишленовское меню и своя школа пилотов

Турецкий перевозчик Turkish Airlines отметил рекордную квартальную прибыль и планирует взять новые высоты. Компания называет свой кейтеринг "непревзойденным" и намерена добиться для бортового меню мишленовской звезды.

Зона роста

Turkish Airlines стремится к новым рекордам после того, как в первые три месяца 2023 зафиксировала лучшие в своей истории финансовые результаты. Чистая прибыль национальной авиакомпании Турции составила 214 миллионов евро по сравнению со 148 миллионами евро годом раньше. Она была признана лучшим перевозчиком Европы на церемонии Skytrax World Airline Awards 2022 в сентябре.

В интервью Euronews в Стамбуле председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмет Болат напомнил, что эта "история успеха создавалась на протяжении долгого времени". "20 лет назад в Turkish Airlines начинали с 65 самолетов, мы перевозили тогда всего 10 миллионов пассажиров, а наш оборот составлял 1,8 миллиарда долларов", - отметил он. - В прошлом году мы заработали более 18 миллиардов долларов, перевезя около 72 миллионов пассажиров на 395 самолетах. Ну а сегодня наш парк насчитывает уже 414 самолетов!"

Меню под звездами

Ахмет Болат выступал на презентации нового бортового меню Turkish Airlines. Компания надеется стать первым стамбульским перевозчиком, удостоенным звезды Мишлен.

"Наша служба кейтеринга действительно лучшая в мире, - отметил в интервью руководитель. - За этим - много секретов. Так, мы включаем в меню 80% свежих продуктов, выращенных в Турции. У нас трудятся высококвалифицированные повара, есть шефы и на борту для внесения, скажем так, последних штрихов. Еда готовится на месте, она свежайшая каждый день. Вы сразу чувствуете разницу".

Пилоты для себя и других

Комментируя глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, Ахмет Болат отметил сложности в цепочках поставок для производителей самолетов и двигателей, а также нехватку пилотов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на профи, Turkish Airlines инвестировала в собственный учебный центр. "Мы можем обучать до 200 пилотов в год, сейчас работаем над увеличением этого показателя до 2 тысяч специалистов в год. В пилотах нуждается отрасль в целом, и Турция может стать одной из стран, способных готовить профессионалов в международном масштабе!" - заключил Болат.

Путешественники со всего света

В планах Turkish Airlines - активный рост на рынках Ближнего Востока, освоение турпотенциала США, Китая и Кореи. "Летние путешествия этого года начались активно, мы уделяем особое внимание американским туристам, хотим привезти два миллиона американцев в Стамбул", - комментирует Ахмет Болат. По его словам, в 2022 году Турцию посетил миллион гостей из США. "Тогда был закрыт Китай, а сейчас он открывается, так что мы сосредоточимся и на этом", - уточнил глава Turkish Airlines.