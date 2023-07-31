Протест против круиза с российскими туристами в Батуми

Euronews

Полиция задержала более 20 демонстрантов. По данным СМИ, круизный лайнер больше не будет заходить в Батуми.

В Батуми 23 человека были задержаны на акции протеста против захода в порт круизного лайнера Astoria Grande с российскими пассажирами на борту.

Собравшиеся выступили против российской военной агрессии. Протестующие, в основном гражданские активисты, забрасывали автобусы с пассажирами лайнера бутылками и яйцами.

Лайнер Astoria Grande зашел в Батуми на обратном пути в Сочи. На прошлой неделе в начале маршрута лайнер также был встречен протестами. В круизе, организованном музыкальным каналом RU TV, принимают участие артисты, поддерживающие войну в Украине.

По данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, круизный лайнер Astoria Grande, плавающий под флагом Палау, не находится под санкциями и свободно ходит по морям.

Маршрут лайнера — Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. По данным СМИ, агентство по продаже круизов пересмотрело маршрут и лайнер больше не будет заходить в Батуми.