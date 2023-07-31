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Протест против круиза с российскими туристами в Батуми

Полиция задержала свыше 20 участников протеста
Полиция задержала свыше 20 участников протеста Авторское право GEGT via EVN
 Euronews

Полиция задержала более 20 демонстрантов. По данным СМИ, круизный лайнер больше не будет заходить в Батуми.

В Батуми 23 человека были задержаны на акции протеста против захода в порт круизного лайнера Astoria Grande с российскими пассажирами на борту. 

Собравшиеся выступили против российской военной агрессии. Протестующие, в основном гражданские активисты, забрасывали автобусы с пассажирами лайнера бутылками и яйцами. 

Лайнер Astoria Grande зашел в Батуми на обратном пути в Сочи.  На прошлой неделе в начале маршрута лайнер также был встречен протестами. В круизе, организованном музыкальным каналом RU TV, принимают участие артисты, поддерживающие войну в Украине. 

По данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, круизный лайнер Astoria Grande, плавающий под флагом Палау, не находится под санкциями и свободно ходит по морям.

Маршрут лайнера —  Сочи–Трабзон–Батуми–Амасра–Стамбул–Сочи. По данным СМИ, агентство по продаже круизов пересмотрело маршрут и лайнер больше не будет заходить в Батуми.

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