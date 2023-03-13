Чтобы погода не испортила отпуск: солнечные и дождливые города Европы

Когда ваш регион накрывает резкое похолодание, вы, скорее всего, мечтаете о будущих теплых деньках. Любители погреться на солнце, возможно, уже на Пасху планируют уехать в теплые края. Погода может быть непредсказуемой, но в некоторых частях континента она более устойчива, чем в других. Чтобы помочь вам спланировать отпуск в хорошую погоду, мы выяснили, какие города в Европе самые солнечные.

Основываясь на данных World Weather Online, поисковая система Holidu проанализировала погоду в 300 самых населенных городах Европы с 2009 по 2021 год. Результаты таковы.

Самые солнечные города Европы - в Испании и Италии

Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, что самые солнечные города Европы находятся в Испании и Италии. Эти две страны доминируют в топ-30, куда попали 12 испанских городов и 11 итальянских.

Самые солнечные города Европы

Этот рейтинг отражает среднее количество солнечных часов в месяц в каждом городе, а не сравнение температур.

Если взглянуть на 10 самых солнечных городов, то четыре из них расположены на юге и юго-востоке Испании, а три - на итальянском острове Сицилия.

Если вы любите солнечную погоду, то эти регионы для вас. Благодаря мягкому климату они являются круглогодичными туристическими направлениями.

1. Аликанте, Испания: за ежедневной дозой витамина С

Аликанте, расположенный на юго-восточном побережье Испании, может похвастаться самым большим количеством солнечных часов в Европе.

В среднем 349 солнечных часов в месяц - это мечта для любителей солнца. Примерно каждые полдня в Аликанте солнечно.

На побережье Коста-Бланка есть прекрасные пляжи для занятий водными видами спорта. А после захода солнца вы можете отправиться в красочный старый город Эль Баррио де Санта-Крус, который развлечет вас узкими улочками, музеями, ресторанами и оживленной ночной жизнью.

Аликанте Canva

2. Катания, Италия: за солнцем, песчаными пляжами и сицилийской уличной едой

В Катании, расположенной на восточном побережье Сицилии, солнце светит в среднем 347 часов в месяц.

Старый город, построенный в стиле барокко, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и, помимо солнца, несет в себе богатую историю и культуру.

Помимо потрясающих пляжей, вы также можете насладиться вкуснейшей сицилийской уличной едой, такой как аранчини и канноли.

Катания Canva

3. Мурсия, Испания: побег к солнцу из Мадрида

В среднем 346 часов солнца в месяц, мягкая зима и продолжительное лето - Мурсия на юго-восточном побережье Испании круглый год радует теплой водой.

Недавно открылось высокоскоростное железнодорожное сообщение этого университетского города с Мадридом.

Дальше на юг, в прибрежном районе Коста-Калида, расположены длинные пляжи, которые идеально подходят для плавания и водных видов спорта.

Мурсия Canva

4. Малага, Испания: за искусством солнечными ваннами

В портовом городе Малага на южном побережье Испании в среднем 345 часов солнца в месяц.

Город предлагает широкий выбор отелей и курортов для посетителей, желающих отдохнуть на песчаных пляжах.

Малага также является родиной испанского художника и скульптора Пабло Пикассо - не пропустите музей Пикассо во время вашего визита.

Малага Canva

5. Мессина, Италия: пляжи вдоль двух береговых линий

В Мессине, расположенной на северо-востоке Сицилии, в среднем 345 солнечных часов в месяц.

Этот портовый город является популярным местом для круизных лайнеров. Он предлагает длинные участки красивой береговой линии, усеянные пляжами и историческими достопримечательностями.

Мессина Canva

6. Валенсия, Испания: за паэльей и на вечеринки

Валенсия, где в среднем 343 солнечных часа в месяц, занимает шестое место среди самых солнечных городов Европы.

Город предлагает удивительные пляжи с песчаными дюнами и возможности для занятий водными видами спорта.

Это также родина паэльи, культового испанского блюда из морепродуктов. Обязательно попробуйте его с Agua de Valencia, знаменитым коктейлем, приготовленным на основе шампанского или кавы, смешанных с апельсиновым соком, водкой и джином.

Валенсия Canva

7. Ницца, Франция: на променад по набережной

Франция входит в список солнечных направлений с Ниццей, где в среднем 342 часа солнца в месяц.

Расположенная на Французской Ривьере, Ницца предлагает галечные пляжи и первоклассные рестораны. Это также город, известный своей культурой и архитектурой.

Ницца Canva

8. Лас-Пальмас, Испания: на городские пляжи

Расположенный на Канарских островах Испании, недалеко от северо-западного побережья Африки, Лас-Пальмас является популярным туристическим направлением - и не зря.

В среднем 341 час солнца в месяц, круглогодичная приятная погода продолжает привлекать туристов и в непиковые месяцы.

Даже в октябре и ноябре средняя температура в Лас-Пальмасе составляет 21 градус.

Лас-Пальмас Canva

9. Гранада, Испания: архитектура, залитая солнцем

В испанской Гранаде находится впечатляющий дворец Альгамбра. Здесь в среднем 341 час солнца в месяц, поэтому этот андалузский город привлекает туристов в течение всего года.

В Гранаде пересекается множество культур, которые прекрасно отражаются как в архитектуре, так и в повседневной жизни города.

Гранада Canva

10. Палермо, Италия: почувствовать вкус истории

В Италии три города вошли в десятку лучших, и все они находятся на острове Сицилия.

Палермо, где в среднем 340 солнечных часов в месяц, - идеальное место для любителей солнца и культуры.

В городе можно попробовать настоящую сицилийскую уличную еду, посетить крупнейший в Италии оперный театр и множество других исторических зданий, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Палермо Canva

Предпочитаете холод? Вот самые снежные города Европы

Для большинства людей солнце и отпуск идут рука об руку - но не все любят "жариться на пляже".

Если вы предпочитаете закутаться потеплее и исследовать зимние пейзажи, этот раздел для вас.

В то время как самые солнечные города сосредоточены в Испании и Италии, самые снежные разбросаны по большему количеству стран.

Этот рейтинг основан на среднем количестве снежных дней в месяц с декабря по март в период с 2009 по 2021 год.

Есть дюжина крупных городов, в которых в среднем более 15 снежных дней в месяц с декабря по март.

Любители зимних видов спорта, обратите внимание: эстонская столица Таллинн - самый снежный город Европы, в среднем здесь 20,5 снежных дней в месяц.

В литовском Вильнюсе в среднем 18,5 снежных дней в месяц, а Эрфурт в Германии занимает третье место с 17,3 днями. За ними следуют финские Турку (16,8 дней) и Хельсинки (16,5 дней).

Среди других самых снежных городов Европы - Киев (Украина, 16 дней), Каунас (Литва, 16 дней), Гренобль (Франция, 15,5 дней), Рига (Латвия, 15,5 дней) и Инсбрук (Австрия, 15,5 дней).

Однако, учитывая, что прошлым летом повторилась аномальная жара, возможно, вам стоит заранее проверить прогноз, прежде чем бронировать поездку.

Таллин Canva

Где находятся самые дождливые города Европы?

Нравится танцевать под дождем? Забронируйте поездку в один из самых дождливых городов Европы.

Самые дождливые города Европы

Великобритания и дождь - практически синонимы, и статистика это подтверждает: 12 из 30 самых дождливых городов Европы расположены в Великобритании. Вы наверняка захотите иметь это в виду, планируя свой отпуск.

Но что именно означает "самый дождливый"? Holidu проанализировал 300 наиболее населенных городов Европы на основе данных World Weather Online за период с 2009 по 2022 год.

Для определения результатов были объединены среднее количество дождливых дней в месяц и среднее количество осадков за месяц.

Берген в Норвегии - самый дождливый город Европы с самым высоким средним количеством дождливых дней в месяц (12,7) и ежедневным количеством осадков (8,8 мм).

Берген Canva

В Сандерленде и Глазго в Великобритании в среднем 11 дождливых дней в месяц, за ними следуют румынский Брашов и немецкий Аугсбург.

В список 30 самых дождливых городов Великобритании входят Белфаст, Суонси, Стокпорт, Манчестер, Ливерпуль, Плимут, Уиган, Дерби, Эдинбург и Уэйкфилд.

Италия и Испания являются родиной самых солнечных городов Европы, но в них также находятся три и два самых дождливых города, соответственно, включая Милан, Виго и Ла-Корунью.