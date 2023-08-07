Совершим путешествие по Европе на ночном пароме и спальном поезде, чтобы выяснить, как они соотносятся по комфорту, стоимости и экологичности.

Заснуть в одном городе и проснуться в другом - мечта многих путешественников. Но могут ли поезда со спальными местами обеспечить полноценный ночной отдых и при этом перевезти вас из одной страны в другую? И как они выглядят на фоне паромов по комфорту, стоимости и экологичности?

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Моя семья из пяти человек проверила это на практике во время месячного путешествия по Европе. Вместе с детьми трех, восьми и десяти лет мы воспользовались двумя видами ночного транспорта.

И сравнили сон на пароме и в поезде.

Чем отличаются по комфорту каюты в поездах и на паромах?

Мы забронировали пятиместную каюту на пароме между Ньюкаслом и Амстердамом, путешествие на котором длилось 16 часов 45 минут. С одной стороны стояла трехъярусная кровать для мальчиков, а с другой - одноместная с выдвижной койкой над ней.

Комната оказалась на удивление просторной, с собственной душевой и туалетом. Кровати уже были застелены высококачественными простынями и пододеяльниками, а матрасы были удобными и подходящими по размеру, даже для моего мужа ростом 2 м.

Основными минусами стали морская болезнь, которая помешала моему старшему сыну хорошо выспаться, и шум из других кают - все-таки многие направлялись в столицу европейских вечеринок.

Двухъярусные кровати в поезде Nightjet компании ÖBB. Nightjet - Harald Eisenberger

Для сравнения, поезд Nightjet, на котором мы 13 часов добирались из голландского города Хертогенбоc в австрийский Инсбрук, был гораздо компактнее. Мы ехали в шестиместном купе с выдвижными трехместными полками по обеим сторонам.

Со всем нашим багажом было тесновато, особенно когда пришло время застилать постели простынями, одеялами и подушками.

Кроме того, наш день в парке развлечений Эфтелинг оказался дождивым, и нам нужно было просушить много вещей, что оказалось непростой задачей.

Общий туалет и комната для умывания с раковиной, но без душа, находились в конце вагона. Кровати были узкими, и, если мальчики спали хорошо, то ни я, ни мой муж не смогли отдохнуть из-за движения поезда.

Безопасность: чем отличаются ночные поезда и паромы?

На пароме существует комплексная процедура регистрации. Как только вы оказываетесь на борту, вы можете сдать свой багаж в номер, доступ к которому осуществляется с помощью карты-ключа и имеет внутренний замок, что означает, что никто посторонний не сможет войти.

В поезде Nightjet достаточно предъявить документы бортовому контролеру. Сумки нужно поставить в любое свободное место в купе. Нас предупредили, что в целях безопасности следует пользоваться внутренним дверным замком, но запереть купе снаружи, если оно осталось без присмотра, невозможно.

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Это немного напоминает общежитие на рельсах. Шестая полка в нашем купе была занята датчанином, который проводил свой "промежуточный год" в Амстердаме и направлялся в Австрию на семейную лыжную прогулку.

Уже после бронирования я узнала, что могла бы выкупить шестую полку в нашем купе. Но к тому времени было уже поздно менять бронь - я уже скачала PDF-файл наших билетов.

В большинстве ночных поездов есть купе только для женщин, и вы можете забронировать отдельные комнаты с кроватями, если готовы заплатить больше.

Будучи наслышаны о том, что в ночных поездах часто случаются кражи, мы тщательно следили за своими сумками. Опытные путешественники снижают риск краж, используя для крепления сумок к багажным полкам велосипедные замки.

Недостаток этого способа в том, что если вы потеряете ключ или забудете шифр, то, не сможете забрать свои сумки, когда захотите сойти с поезда.

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Моим детям понравились ночные путешествия по Европе Catherine Lofthouse

Сколько стоят билеты на ночные поезда и паромы?

Мы заплатили почти 180 фунтов стерлингов (208 евро) за паромную переправу между Ньюкаслом и Амстердамом, которая включала пятиместную каюту и трансфер на автобусе из центра города в оба конца.

Мы забронировали билет в ноябре для поездки в марте и использовали 20-процентный код скидки при раннем бронировании. Имеет смысл не торопиться и поискать специальные предложения, особенно если вы планируете поездку заблаговременно и не в самое оживленное время года.

Билеты на Eurostar из Лондона в Амстердам можно приобрести по цене от 39 фунтов стерлингов (45 евро) на взрослого и 28 фунтов стерлингов (33 евро) на ребенка до 11 лет, если бронировать их заранее, что составило бы 162 фунта стерлингов (188 евро) для нашей семьи из пяти человек.

Ночные поезда становятся все более популярными, поэтому лучше всего бронировать место сразу же, как только вы узнаете даты поездки. Как правило, они раскупаются заблаговременно до начала горячих периодов, а некоторые маршруты открыты только в определенное время года.

Стоимость места в шестиместном купе на Nightjet из Хертогенбоcа в Инсбрук обычно составляет от 80 евро на человека или от 317 евро за отдельное купе.

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Мы приобрели проездные билеты Interrail за полцены во время срочной распродажи, что позволило нам совершить месячное путешествие по Европе за 560 фунтов стерлингов (645 евро). В эту сумму входили два билета для взрослых и два бесплатных билета для детей до 12 лет (дети до 5 лет путешествуют бесплатно).

Мы бронировали билеты за два месяца до поездки, но даже тогда к вечеру все места были распроданы. В стоимость билета входил согревающий напиток и булочка с джемом на завтрак.

Экологичность: ночные поезда или паромы?

Поездка на поезде или пароме, по разным оценкам, примерно в семь раз меньше загрязняет окружающую среду, чем путешествие на самолете. С точки зрения выбросов в атмосферу путешествие на поезде немного экологичнее, чем на пароме.

Недавнее исследование, проведенное сайтом FerryGoGo, показало, что выбросы углекислого газа на ночном пароме, который преодолевает около 440 км, составили 100 г на километр на всех пятерых, то есть 44 кг в целом.

При этом не учитываются рейсовые автобусы в обоих концах и тот факт, что поездка на поезде в Ньюкасл заняла в два раза больше времени, чем в Лондон, - все это увеличило наш углеродный след.

Одним из преимуществ железнодорожного транспорта является то, что он, как правило, доставляет вас прямо в центр города или поселка, который вы хотите посетить, что сокращает как время в пути, так и выбросы в атмосферу. Если бы мы воспользовались поездом Eurostar из Лондона в Амстердам, то выбросы CO2 в атмосферу составили бы 42 кг.

Между тем, по расчетам компании Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB), которая управляет многими ночными поездами по всей Европе, на одного пассажира приходится 14,3 г выбросов CO2 на километр пути. Это составляет чуть более 12 кг на каждого из нас за 860 км пути между Хертогенбоcом и Инсбруком, или чуть более 61 кг на всех пятерых.

ÖBB также подсчитала, что наша поездка сэкономила около 180 кг CO2 по сравнению с поездкой на автомобиле.

И паром, и поезд - более экологичные способы передвижения, чем авиаперелет, при котором, по данным Eurostar, между столицами Англии и Нидерландов на одного пассажира приходится 60,7 кг выбросов CO2, то есть около 300 кг на пятерых пассажиров.

Почему стоит попробовать ночные путешествия

Путешествуя ночью, вы получает возможность провести целый день на экскурсиях, вместо того, чтобы тратить время на дорогу и почувствовать усталость по прибытии в пункт назначения.

Даже если вам не удалось выспаться, вы, по крайней мере, лежали и отдыхали, а не таскали чемоданы через таможню.

В целом паром выиграл по комфорту - по крайней мере, для тех из нас, кто не страдал морской болезнью. Ночной поезд, однако, превзошел конкурента по стоимости, времени и экологичности.

Мальчикам понравилось ночевать и на пароме, и в поезде, хотя я не уверена, что мы очень скоро это повторим.

Тем не менее засыпать на равнинах, а просыпаться под стук колес в горах было чем-то особенным, так что мы навсегда запомним наше ночное путешествие.