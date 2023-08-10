Путешествие на поезде зачастую обходится дороже, чем перелет. Поможет ли изменить ситуацию повышение налогов на авиаперевозки ради инвестиций в железнодорожный транспорт?

На этой неделе министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Франция увеличит налоги на авиаперелеты, чтобы больше инвестировать в железные дороги.

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Цель этого шага - сделать поездки на поездах привлекательнее, иными словами сократить разрыв в цене между авиа- и железнодорожными билетами.

"Многие шокированы тем, что зачастую перелет обходится дешевле, чем поездка на поезде", - сказал Бон в интервью французской телекомпании RMC.

Аналогичная картина наблюдается на всем континенте. В прошлом месяце "Гринпис" опубликовал отчет, согласно которому поездка на поезде в среднем обходится вдвое дороже, чем перелет.

В докладе сравнивалась стоимость билетов на самолеты и поезда на 112 маршрутах в Европе, включая 94 трансграничных.

Выяснилось, что билеты на самолет почти всегда дешевле.

Почему самолеты дешевле поездов?

Одна из основных причин такого неравенства - низкие налоги в авиационной отрасли.

Если вы летите из Парижа в Барселону, то авиакомпания не только не платит НДС, но и освобождена от налога на керосин. Если же вы едете на поезде, то железнодорожная компания платит налог на энергоносители и НДС с пассажиров. Это означает увеличение расходов компании, которые затем отражаются на стоимости билетов.

"В условиях климатического кризиса предоставление налоговых льгот сверхзагрязняющему сектору несовместимо с задачами сегодняшнего дня", - полагает Джо Дарденн из организации "Транспорт и окружающая среда", выступающей за повышение экологичности перевозок.

Она приветствует планы Франции и надеется, что в будущем страна "сможет пойти дальше".

По расчетам T&E, если бы в 2022 году в Европе были отменены все налоговые льготы для авиационной отрасли, то это позволило бы привлечь 34,2 млрд евро.

"Это не поезда дорогие, а цена на авиаперелеты недостаточно высока", - сказал в 2021 году генеральный директор французской железнодорожной компании SNCF Жан-Пьер Фаранду.

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"Я не понимаю, почему авиакомпании освобождены от налогов на керосин. Я плачу налоги за энергоносители, за свое дизельное топливо", - сетовал Фаранду.

Этот аргумент, ожидаемо, не находит отклика в авиационной отрасли.

В ответ на вопрос о действиях Франции крупнейшая в ЕС ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe заявила Euronews: "Франция вводит одни из самых высоких в ЕС налогов на авиаперелеты. Дальнейшее их повышение не гарантирует увеличения финансирования декарбонизации авиации или дальнейших инвестиций в железнодорожный транспорт".

Отмечается также важность авиационной отрасли для экономики и туристического сектора. Повышение налогов приведет к росту цен на полеты, что может стать причиной сокращения числа путешествий.

Дарденн напоминает, что климатический кризис представляет собой гораздо большую угрозу для туризма, и приводит в пример лесные пожары и периоды аномальной жары в Европе, которые этим летом испортили отдых многим туристам.

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Проблемы трансграничного железнодорожного сообщения

Еще одним недостатком, который ведет к повышению стоимости железнодорожных перевозок при трансграничных путешествиях по сравнению с авиаперелетами, является отсутствие сотрудничества между национальными железнодорожными компаниями.

На маршрутах с пересадками места приходится бронировать через две разные компании, не имеющих соглашения о продаже билетов.

Это относится, например, к маршруту Брюссель - Барселона через Лион. Во Франции вы пересаживаетесь с поезда французской компании SNCF на испанский Renfe. Если первый поезд опаздывает и вы не успеваете на пересадку, компенсация или билет на отправление в другое время не полагается.

Аналога Skyscanner (поисковая система авиабилетов) для бронирования поездов также не существует. По словам представителей отрасли, это связано с тем, что сайты некоторых железнодорожных операторов работают на устаревших операционных системах и не могут быть интегрированы с централизованным хабом бронирования.

Это затрудняет поиск наиболее выгодных предложений.

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Как уравнять цены на авиабилеты и поезда

Европейская комиссия работает над тем, как усовершенствовать процесс бронирования билетов на железнодорожном, автобусном и воздушном транспорте.

Изменения ожидаются осенью, хотя в июне 10 европейских и международных ассоциаций подписали открытое письмо с призывом к ЕК проявить стойкость после сообщений, что первоначальные планы были скорректированы.

ЕС также пересмотрит налоги на энергоносители. Планируется ввести налог на керосин и сделать более дешевым экологически чистое топливо, однако в настоящее время в блоке нет единого мнения.

Министр транспорта Франции выразил желание, чтобы его страна ввела такой налог, но это должно быть сделано совместно с другими членами ЕС.

"Нет смысла вводить налог на керосин во Франции, если его нет в Германии или Италии, - объясняет он. - Нам нужны общеевропейские действия".

На национальном уровне, по мнению "Гринпис", больше действий необходимо принимать правительствам. Он призывает их ввести климатические билеты - доступные и простые билеты на длительный срок, действительные на всех видах общественного транспорта в стране или определенном регионе.

"Гринпис" также предлагает институтам ЕС принять участие в создании трансграничного климатического билета. По мнению представителей организации, это может быть обеспечено за счет налога на сверхприбыль, постепенной отмены субсидий авиакомпаниям и справедливой системы налогообложения, основанной на выбросах CO2.