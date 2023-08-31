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Путешествие без вреда для экологии: куда податься заботящимся об окружающей среде туристам?

Швеция возглавила список самых экологичных направлений
Швеция возглавила список самых экологичных направлений Авторское право Canva
By Ally Wybrew
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Туристы готовы платить больше за более экологичный отдых, говорится в новом исследовании авторитетных экспертов. Для адептов "ответственного туризма" они подготовили рейтинг самых экологически чистых городов и стран.

Куда направиться путешественникам, заботящимся об окружающей среде?

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Последнее ежегодное исследование компании Euromonitor International - Sustainable Travel Index 2023 - показало, что европейские направления являются одними из самых экологичных в мире.

В нём также подчёркивается, что многие туристы готовы заплатить больше, если их отдых гарантированно будет соответствовать концепции устойчивого развития и как минимум не вредить экологии. 

Какие направления в Европе признаны самыми экологичными?

Авторы исследования назвали самым экологически чистым городом на планете Мельбурн (Австралия).

Он сохранил свои лидирующие позиции с прошлого года. Удалось это в том числе благодаря амбициозной цели, которую поставило правительство - достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году. В её рамках в мегаполисе реализовали целый ряд "зелёных" проектов - по озеленению территории, модернизации зданий и проведению мероприятий с минимальным "углеродным следом".

Высоко поднялась и Испания. Мадрид и Севилья - заняли второе и третье места в рейтинге. Оба города улучшили свои прошлогодние позиции, чему, вероятно, способствовал проект ЕС Net Zero Cities, цель которого - помочь городским поселениям сократить выбросы на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к году 2050-му.

Что касается общенациональных показателей, то здесь на первый план выходит Европа. Аж 17 стран континента вошли в топ Sustainable Travel Index 2023. Три первых места занимают Швеция, Финляндия и Австрия соответственно, а Эстония (пятая строчка) продемонстрировала рекордный рост, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

Португалия также показала хорошие результаты, отыграв шесть позиций в период с 2017 по 2022 год. Средние расходы на поездку по стране выросли, и на туризм теперь приходится довольно солидная доля португальского ВВП.

Неожиданностью стало появление в списке Уругвая, который впервые вошёл в первую двадцатку, поднявшись на 15 мест с 2021 года. Его южноамериканские соседи Гватемала и Мексика также улучшили свои показатели в последние пять лет.

Canva
Севилья - один из самых экологически чистых городов в миреCanva

Отдыхающие готовы тратить больше на экологичные путешествия

Сдвиг в сознании путешественников в сторону заботы об окружающей среде ещё никогда не был столь заметен.

По данным исследования Voice of the Consumer: Lifestyles Survey от 2023 года, 79% респондентов готовы платить как минимум на 10% больше за экологичные путешествия, несмотря на рост цен и стоимости жизни. Речь об отдыхе на природе, волонтерстве, аборигенный туризм с погружением в местное искусство и культуру, а также выбор автомобильного или железнодорожного транспорта вместо авиаперелётов.

41% из тех, кто выразил желание увеличить расходы с тем, чтобы их отдых был экологичным, заявили, что готовы доплатить 30% за отдельные экотуристические мероприятия.

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По каким критериям проводилась оценка?

Кэролайн Бремнер, руководитель отдела путешествий компании Euromonitor International, объясняет, как оценивается каждое направление для определения его положения в рейтинге.

"Наш Индекс устойчивого туризма использует 56 показателей по семи основным направлениям - экологическому, социальному, экономическому, а также уровню риска, спроса, развития транспортной инфраструктуры и условиям и проживания. Исходя из этого мы ранжируем 99 стран, присваивая им баллы и весовые коэффициенты".

“Существует несколько индикаторов. Это социальный климат (психологическая, моральная составляющая, степень равенства, социальной справедливости и проч). Это конкретное воздействие туризма на местную окружающую среду (энергопотребление в гостиницах, например, инфраструктура), зависимость от международного спроса".

"Заглядывая в будущее, Sustainable Travel Index выделяет "зелёные" технологии и цифровизацию путешествий как два наиболее верных пути к достижению "чистого нуля". Сотрудничество с новыми стартапами в области "зелёных" технологий может помочь проложить путь к более экологичному, ответственному туризму".

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