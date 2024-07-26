Немецкие железные дороги: между ремонтом и хаосом

By Euronews

Германия реализует масштабную программу модернизации железных дорог; пассажиры жалуются на неудобства

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Германия реализует полномасштабную программу по улучшению своей железнодорожной сети.

Перестройка назрела давно. Например, на 70-километровом маршруте между Франкфуртом и Мангеймом, одном из самых напряжённых в стране, разного рода сбои в работе происходили практически ежедневно. Неделю назад линию закрыли до декабря. В следующем году закроют ветку между Берлином и Гамбургом — двумя крупнейшими городами Германии.

В целом перестройка железнодорожной системы началась несколько лет назад и запланирована до 2030 года. Очевидно, что пока для пассажиров всё это оборачивается огромными неудобствами.

Франк Кордес, пассажир:

«У нас уже есть проблемы из-за того, что некоторых маршрутов больше нет, потому что там попросту не осталось поездов. Например, исчезли многие ночные маршруты между севером и югом Германии, которыми мы регулярно пользовались, например, для поездок в Мюнхен. Поиск альтернативы таким исчезнувшим маршрутам — большая проблема для нас».

«Дойче бан» уже много лет не отвечает стереотипному образу немецкой пунктуальности. Особенно явно на себе это ощутили гости прошедшего Чемпионата Европы: транспортное обеспечение матчей многие назвали полным провалом.

Сторонники реформирования железнодорожной системы настаивают, что для пассажиров перестройка хоть и болезненна, но необходима.

Сабрина Вендлинг, пресс-секретарь «Альянса за железную дорогу»:

«В прошлом правительство не уделяло должного внимания железной дороге не то что годами, а десятилетиями. И в итоге те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не получиться решить за пару месяцев. Решать их нужно очень тщательно, и поэтому нам придётся пережить довольно тяжёлый период, чтобы пройти через это».

Закрытые пути дублируют по обходным линиям и заменяют автобусными маршрутами, но это не может полностью удовлетворить пассажиров.

Франк Кордес, пассажир:

«Вряд ли можно ждать быстрых улучшений, когда столько всего нужно отремонтировать. Я не знаю, как далеко это всё зайдёт. Многое уже ремонтируют, и автобусы ходят, но нам трудно на них ездить. Я не представляю, как именно можно было бы улучшить железные дороги, но мне интересно посмотреть, что у них получится».

Германия не единственная европейская страна, столкнувшаяся с необходимостью обновить железнодорожную сеть. Так, в следующем году закроется международный маршрут «Евростар» из Амстердама в Лондон.