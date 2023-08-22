Хэштег #Frenchpharmacy набрал на сайте видеохостинга TikTok ошеломляющее количество просмотров - 130 млн. Чем французские аптеки так привлекают иностранных туристов?

Во Франции появилась новая всемирно известная достопримечательность, не уступающая по популярности Эйфелевой башне.

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Поход во французскую аптеку - новейший туристический тренд на TikTok, особенно среди американских посетителей.

Хэштег #Frenchpharmacy набрал на этом сайте ошеломляющие 130 млн. просмотров.

Так что же такого особенного в аптеках Франции?

Почему французские аптеки стали трендом на TikTok?

Аптеки стали "обязательной" достопримечательностью Франции после того, как туристы начали воспевать их в TikTok.

Туристические и бьюти-пользователи - в основном американцы - рассказывают о различных товарах и услугах, которые можно найти во французских аптеках, и дают советы, что лучше купить.

Так, инфлюенсер @glowwithava, у которой миллион подписчиков на TikTok, рассказывает зрителям, как она всегда посещает аптеку, как только приезжает во Францию. "Я снова в Париже, вы, ребята, знаете, как это делается", - говорит она в одном из видео.

В своих видеороликах Glowwithava рассказывает о лучших продуктах, особенно о тех, которых нет в продаже в США или которые в Европе стоят гораздо дешевле.

Наряду с лекарствами и оздоровительными процедурами во французских аптеках часто продаются косметические и оздоровительные средства элитных марок.

Она выбирает солнцезащитные средства Caudalie и La Roche Posay, которые, по ее словам, не найдешь в Америке.

Другой пользователь TikToker Эмилия Кизер рассказала, что составила список товаров, используя предыдущие видеоролики #Frenchpharmacy других пользователей.

В одном из своих роликов, снятых в июне, она делится списком, состоящим в основном из французских косметических брендов, таких как Nuxe, Embryolisse, La Roche Posay и Caudalie.

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"Я в раю", - говорит она после того, как нашла "самый большой аптечный магазин в мире".

Пользовательница Элизабет Виктория Кларк привела зрителей в магазин CityPharma, расположенный на улице Rue de Four в Париже, назвав его "самой важной достопримечательностью города".

Наряду с высококлассными французскими средствами по уходу за кожей она обращает внимание на выбор травяных чаев, биологически активных добавок и тампонов с пробиотиками.

Она согласна с замечанием одного из пользователей о том, что аптека стала известной и переполненной. "Я прихожу буквально сразу после открытия, потому что в другое время там слишком много народу", - пишет она.

Она говорит, что выбирает CityPharma из-за конкурентных цен, но отмечает, что "почти все это можно купить в любом месте Парижа".

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В одном из видеороликов TikTokker Anastazia также обращает внимание на цены на продукцию, которые значительно ниже, чем в Америке.

"Подождите, почему Caudalie такая дешевая? Уже бронирую билет", - комментирует один из пользователей.

"Я везде искала этот спрей La Roche Posay - поеду в Канны в следующем месяце, там он точно есть!" - пишет другая.

Некоторых гостей Франции также позабавил светящийся зеленый крест у аптек и его анимация.

Пользователи снимали психоделические знаки на видео и добавляли к ним саундтреки с танцевальной музыкой.

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"Аптеки действительно работают круче, чем клубы на юге Франции", - гласит одна из надписей на экране.

Во Франции насчитывается около 21 000 аптек, которые не только отпускают рецепты и лекарства, но и предлагают такие услуги, как вакцинация COVID, прививки от сезонного гриппа и проверка съедобности собранных грибов.