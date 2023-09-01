By Charlotte Elton

По мере сокращения мировых запасов воды растёт вероятность новых конфликтов, которые могут вспыхнуть в нескольких регионах, населённых миллионами людей.

Водные ресурсы на планете сокращаются, ряд регионов может столкнуться с острой нехваткой пресной воды. Отсюда - большая опасность возникновения вооружённых конфликтов.

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Эксперты института Water Peace and Security partnership (WPS) попытались спрогнозировать, где именно это может произойти.

Согласно их исследованию, они могут коснуться миллионов людей, проживающих

Этим летом новостные ленты пестрели тревожными сообщениями из Европы, жители которой изнемогали от аномальной жары.

Но от сильнейшей засухи пострадали и другие районы.

По данным WPS - объединения организаций, которые проводят мониторинг дефицита ресурсов, - в ближайший год несколько стран могут оказаться на грани конфликта за нехватки пресной воды.

Но мировое сообщество не отдаёт себе в этом отчёт, сетует координатор WPS Сюзанна Шмайер. “Рискам, связанным с водой, на данный момент не уделяется должного внимания”, - говорит она.

"В какие-то моменты мир задумывается об этом, например, как это было с наводнением в Пакистане. Но, из-за других кризисов, которые он переживает, водный - стоит далеко не на первом месте в повестке дня".

На основе чего делается прогноз?

Исследователи WPS разработали "инструмент раннего предупреждения", позволяющий предсказать, приведёт ли нехватка воды к конфликту.

Он включает анализ экологических, политических и социально-демографических факторов.

Засуха может сильно ударить по продовольственной безопасности и привести к перемещению миллионов людей. Государственные системы могут рухнуть, механизмы госрегулирования дать сбой, из-за чего рискует образоваться политический вакуум. Тогда, по сценарию, описанному аналитиками, те, кто до сих пор жил мирно, будет вынужден бороться за оставшиеся ресурсы.

Инструмент оценивает вероятность проявления насилия в уязвимых районах. С момента его применения в 2019 году, было спрогнозировано спрогнозировал 9 из 10 “текущих конфликтов” и 6 из 10 “возникающих, на ранней стадии".

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В каких регионах велик риск конфликтов, связанных с засухой?

Засуха в Европе и Калифорнии получила широкое освещение в средствах массовой информации. Природные катаклизмы в других районах, как обычно, вниманием были обделены. Особенно это касается районов, которые часто охватывает засуха, и мир к этому, по сути, привык.

“Это засушливые и полузасушливые районы, которые уже долгое время испытывают нехватку воды, но изменение климата, конечно, усугубляет ситуацию”, - говорит Шмайер.

1. Кения, Эфиопия и Сомали

Эти страны переживают четвёртый подряд сезон засухи. Кроме того, война на Украине привела к сокращению импорта зерна в регион, в результате чего по меньшей мере 18,6 миллиона жителей столкнулись с острым недоеданием.

Вероятность продолжения идущих или возникновения новых конфликтов в регионе высока, предупреждают в WPS.

2. Южно-Африканская Республика

Многие учёные опасаются, что жара и отсутствие осадков приближает наступление "нулевого дня". Так в ЮАР начали обозначать момент, который может наступить, когда водохранилища опустеют и жители городов останутся совсем без воды.

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С 2015 по 2020 годы провинция Восточный Кейп страдал от сильной засухи. Дав небольшую передышку в конце 2021 года, она вернулась в регион. В некоторых районах жители простаивают с канистрами в очередях за водой.

Согласно отчёту WPS, вероятность продолжения и возникновения конфликта в регионе высока.

3. Ирак

Вода в реках Тигр и Евфрат, жизненно необходимая миллионам иракцев, находятся на опасно низком уровне.

В конце мая он снизился на 60% по сравнению с прошлым годом. Это вынудило Министерство сельского хозяйства страны вдвое сократить посевы на орошаемых территориях. Ирак просил Турцию и Иран высвободить больше воды из верховьев реки, но тщетно.

Риск конфликта возрастает по мере того, как местные власти пытаются самостоятельно справляться с ситуацией, игнорируя указы по управлению водными ресурсами, принятые на федеральном уровне. В июле в провинции Аль-Мутанна нападению подверглись несколько работников подземных шахт по отводу воды. Это тревожный звонок, как считают в WPS.

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4. Иран и Афганистан

Иран и Афганистан разделяет река Хельмуд. Напряжённость в регионе возрастает из-за ограниченных в обеих странах запасов воды.

Важный фактор, по мнению исследователей, заключается ещё и в том, что более 90% афганского населения страдает от нехватки продовольствия.

5. Пакистан и Индия

Хотя в Пакистане и некоторых районах Индии совсем недавно произошло масштабное наводнение, ранее в этом году обе страны переживали рекордную жару.

Из-за падения урожайности, Индия ввела запрет на экспорт пшеницы, что усилило её дефицит в соседних регионах. Ситуация в регионе и без того неспокойная, поскольку Индия и Пакистан оспаривают принадлежность приграничных территорий.

Согласно отчету WPS, вероятность продолжения и возникновения конфликта в регионе высока.

Что можно сделать, чтобы снизить риск конфликтов?

Прогнозы экспертов наводят на довольно мрачные мысли. Но надежда не потеряна, говорит профессор Шмайер. Выявляя риск конфликта на ранней стадии, исследователи могут помочь привлечь внимание к региону, в котором он может вспыхнуть.

“Я стараюсь быть оптимисткой. Потому что думаю, что ситуация просто вынуждает нас кооперироваться и сотрудничать друг с другом”, - говорит аналитик.

Наша собеседница объясняет, что это вынуждает придумывать способы, методы предотвращения конфликтов, изобретать новые технологии и сокращать потери воды.

“Всё идёт с осознания, начиная с отдельного человека и заканчивая правительствами в международном сообществе”.

Если отдельные люди, организации, власти могут предпринимать шаги для экономии водных ресурсов, то учёные - разрабатывать для этого технологии, в том числе - по предотвращению деградации почвы, чтобы она не превратилась в безжизненную пустыню.

“Что касается политической сферы, - мы должны работать над методами предотвращения и разрешения конфликтов”, - заключила профессор.