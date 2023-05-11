Дефицит воды в мире: кто виноват и что делать?

Angela Symons

Проще всего лишить европейцев и американцев бассейнов и газонов. Тем не менее для поэтапного преодоления водного кризиса необходимо отходить от модели интенсивного сельского хозяйства, развивать экологически устойчивую промышленность, по-другому строить города.

Спрос на пресную воду в мире ещё никогда не был таким высоким: по данным Национального географического общества, мы используем в быту, сельском хозяйстве и промышленности в восемь раз больше воды, чем сто лет назад.

Одна из крупнейших научных и образовательных организаций США совместно с Утрехтским университетом в Нидерландах разработала "Карту мировых водных ресурсов".

Интерактивная модель позволяет визуализировать глобальное водопользование и показывает зоны, где спрос на воду превышает возобновляемые ресурсы.

Какие европейские страны страдают от дефицита воды?

По данным за 2019 год, Италия испытывала острую нехватку воды. В регионах, расположенных вдоль побережья Адриатики и Ионического моря, дефицит составил 1,5 км³ воды.

В 2022 году Апеннины пережили самую сильную засуху за последние 70 лет, рекордно упал уровень воды в реках и озёрах по всей стране. Теперь итальянцы готовятся к очередному знойному лету без дождя.

В Болгарии дефицит водных ресурсов оценивается в 1,2 км³ – это второй худший показатель в Европе. Нынешний кризис отчасти вызван использованием питьевой воды для промышленных нужд, а также проблемами с возведением плотин. В стране вводятся сезонные ограничения на воду.

Изменение климата и повышение уровня моря представляют экзистенциальную угрозу для Мальты, где в течение следующих 80 лет запасы грунтовых вод сократятся на 16%.

Испания с конца прошлого года живёт в режиме засухи, бедствие особенно затронуло южные и восточные провинции королевства. Власти объявили, что апрель 2023 года был самым сухим и жарким за всю историю наблюдений.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно представил план борьбы с водным кризисом после того, как страна столкнулась с зимней засухой. Во Франции также проходят протесты экоактивистов, недовольных созданием комплекса из 16 водоёмов для орошения угодий на западе страны. Противники проекта осуждают "приватизацию" воды "агробизнесом" и призывают власти ввести мораторий на строительство водохранилища.

В других частях света напряжённая ситуация с водными ресурсами на фоне истощения грунтовых вод и интенсивной промышленности отмечается в Индии, Пакистане, на северо-востоке Китая, в Мексике, Японии и Калифорнии.

Что вызывает дефицит воды?

Пресная вода является возобновляемым природным ресурсом, тем не менее более трети населения Земли живёт в зонах, где спрос на воду превышает её возобновляемые запасы по крайней мере в течение одного месяца в году.

Согласно данным ООН, к 2025 году этот показатель может вырасти до 50%. Кризис усугубляется на фоне роста численности населения, быстрого развития городов и неэффективного управления водными ресурсами.

Из-за глобального потепления высушивается почва, а осадки всё чаще выпадают в виде ливней, которые почва не в состоянии впитать.

За последние 50 лет площадь орошаемых полей во всём мире удвоилась, на них производится 40% всех сельскохозяйственных культур. В 2019 году площадь земель, орошаемых невозобновляемыми подземными водами, примерно равняется площади Германии.

От производства бумаги до охлаждения ядерных реакторов – промышленность не может обойтись без воды. Сколько воды идёт на производство одного бокала пива? – примерно 300 стаканов.

Бытовое потребление значительно выше в развитых странах, где большое количество воды расходуется на заполнение частных бассейнов и полив газонов.

Итальянские фермеры вкладывают деньги в системы точного орошения для экономии воды. AP Photo/Luca Bruno

Что можно сделать?

Регулирование использования воды в сельском хозяйстве и промышленности может помочь устранить дефицит воды и обеспечить достаточные запасы для удовлетворения основных потребностей населения.

В сельском хозяйстве в некоторых случаях может помочь возврат к традиционным культурам, адаптированным к местному климату.

Легче всего контролировать бытовое водопотребление, особенно в экономически развитых странах. Возможно, в скором времени, жителям богатых регионов придётся отказаться от личных бассейнов, покончить с модой на газоны и тщательнее следить за возможными бытовыми утечками воды.