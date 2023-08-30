Почему сильная засуха всё чаще чередуется с ливнями и потопами? Как подготовиться к таким "климатическим сдвигам"?

Резкая смена погоды, когда сильную жару и засуху сменяют проливные дожди, вызывающие наводнения, наблюдается всё чаще. Это показывает новое исследование американских учёных.

РЕКЛАМА

Они изучили данные за период с 1980 по 2020 год и пришли к выводу, что вероятность таких "климатических сдвигов" с 0,25% возросла до 1% (в зависимости от географического положения).

Также исследователи назвали семь "горячих точек" на планете, где эта тенденция прослеживается особенно явно и только усиливается. Европа - в их числе.

"Нас особенно беспокоит внезапный переход от засухи к наводнениям", - объясняет соавтор исследования Цзун-Лян Ян, профессор Техасского университета (США).

"Общество и без того испытывает трудности с реагированием при таких бедствиях, как засуха. А теперь у нас внезапно случаются ещё и потопы. И это происходит во многих местах”.

Примеров тому в последние годы было множество. Например, в 2022 году Калифорния столкнулась с самой сильной засухой за тысячелетие. А в первые три месяца этого года 2023 года там нескончаемо шли проливные дожди и произошло рекордное по масштабам наводнение.

Чем вызваны такие быстрые переходы?

Резкие изменения погоды могут быть вызваны множеством факторов, включая Эль-Ниньо, Ла-Нинья и изменение климата. Однако исследователи нашли ещё одну причину, о которой ранее не говорилось.

Они обнаружили "климатические петли обратной связи" (иначе говоря, циклические цепные реакции), которые повышают вероятность ливней после засухи, непосредственно на море и суше.

Мужчина пробирается по затопленной улице в районе Рио-дель-Мар города Аптос, Калифорния, США. AP Photo/Nic Coury

В регионах с высокой влажностью засуха приводит к усиленному испарению воды с поверхности почвы и растений. Эта влага преобразуется затем в обильные осадки.

В засушливых же регионах жара и низкое давление забирают влагу из океана, что тоже увеличивает вероятность выпадения осадков в рекордных объёмах.

Изменение климата увеличивает погодные колебания

По мнению исследователей, из-за изменение климата такие резкие погодные перепады будут происходить всё чаще.

"Изменение климата приводит к тому, что засухи и наводнения сменяют друг друга, вызывают масштабные разрушения и гибель людей, наносят ущерб инфраструктуре и окружающей среде", - говорит ещё один автор исследования Шуо Ванг (Shuo Wang), профессор Гонконгского политехнического университета.

РЕКЛАМА

Обнаружение "петель обратной связи" может быть использовано для повышения точности климатического моделирования и прогнозирования. Это также поможет населению лучше подготовиться к погодным колебаниям.

"Наши результаты дают представление о разработке систем раннего предупреждения для смягчения последствий быстрых переходов от засухи к наводнению".

_“Наши результаты дают представление о разработке систем раннего предупреждения для смягчения последствий быстрого перехода от аномально сухой к аномально влажной погоде”.

_