Фермеры против экологов: во Франции идет битва за грунтовые воды

На фоне участившейся засухи французские фермеры при поддержке властей развивают сеть так называемых "бассейнов" - хранилищ, куда закачивают грунтовые воды для полива. Экологи говорят, что так агробизнес уничтожает природу - и выходят на открытую борьбу.

На западе Франции Марэ-Пуатевин, второе по величине водно-болотное угодье страны, оказалось в центре конфликта из-за проекта возведения там водохранилища для сельхозполива. Подобные резервуары официально известны как резервуары замещения. Противники этих гигантских конструкций называют их "бассейнами" или "мегабассейнами".

Бассейнам тут не место!

Экологи организуют сопротивление везде, где стартуют подобные проекты: водохранилища обвиняют в истощении ресурсов подземных вод. Экологические ассоциации добились признания нескольких бассейнов незаконными из-за неадекватных исследований их воздействия. Активистам удалось саботировать работу вокруг несколько таких водохранилищ.

Последним аргументов экологов стала массовая мобилизация. 25 марта 2023 года запрещенная властями демонстрация в Сент-Солине собрала от 6 до 30 тысяч человек (разные источники дают разные цифры). Акция стала историческим, поворотным моментом в борьбе за доступ к воде. Прежде всего, из-за ее масштаба, а также из-за кадров столкновений между полицией и протестующими, в результате которых более 200 последних получили ранения.

Протесты 25 марта: десятки людей пострадали. Euronews

Вскоре после акции Euronews встретился с Матье, активистом движения Bassines Non Merci. Он вспоминает: "В течение четырех лет мы испробовали все - мобилизацию, конференции, круглые столы и публичные дебаты. Мы видели, что диалог невозможен, что стартуют проекты. На том этапе началась трансформация нашей борьбы. Но это не значит, что мы не будем продолжать просить возобновления диалога и моратория, потому что только так мы сможем выйти из этой ситуации".

Борьбу продолжают такие активисты, как Жоэль Лаллеманд, президент Ассоциации по защите, информации и изучению воды (Apieee). "В Марэ-Пуатевин еще сохранились болотистые участки, но они сокращаются, - говорит Лаллеманд. - Неслучайно, ведь на протяжении многих лет наблюдается тенденция уничтожать влажные луга и заменять их кукурузой".

Бассейн лишит подпитки болотистые угодья. Euronews

Жан-Жак Гийе, представитель организации Bassines Non Merci, добавляет: "Прежде чем создавать водохранилища, было бы лучше восстановить эти водно-болотные угодья, которые служат как для хранения воды, так и для ее очистки. Если мы хотим найти решения для смягчения последствий глобального потепления, нельзя подвергать грунтовые воды воздействию солнца. Нужно сделать все возможное, чтобы вернуть воду обратно в землю: именно там она лучше всего сохраняется, вдали от света".

На практике новые бассейны - просто ямы площадью в несколько гектаров, покрытые непроницаемым листом; под ним хранится вода для орошения сельскохозяйственных угодий в летний период. Особенность резервуаров в том, что в зимние месяцы они наполняются за счет откачки воды из грунтовых вод.

Система существует уже 40 лет, однако первые коллективные проекты, поддержанные государством, увидели свет только в 2007 году. Сегодня на западе Франции насчитывается более сотни таких инициатив.

Помощь при засухе?

Франсуа Петорин - директор кооператива Coop de l'eau 79. В нем 220 фермерских хозяйств, планирующих создание 16 резервных водохранилищ, охватывающих в том числе и Марэ-Пуатевин. На сегодня завершено строительство только одного.

В конечном итоге самым крупным станет водохранилище Сент-Солин, его вместимость - более 600 тысяч кубометров воды, что равно 250 олимпийским бассейнам. Франсуа Петорин выращивает зерновые и семена: "Проект родился после засух 2005, 2007 и 2003 годов, когда власти запретили нам орошать поля весной и летом. В итоге урожайность резко упала", - вспоминает он. - Поэтому сегодня организация хранения воды - одно из решений, которое позволит нам поддержать сельское хозяйство в регионе".

Но какое сельское хозяйство? В этом вопросе заключается суть конфликта вокруг водохранилищ замещения. Противники выступают за более экологичную форму землепользования, основанную в основном на дождевой воде. Им противостоят фермеры, использующие ирригацию, такие как Франсуа Петорин: на их долю приходится всего 7% французских сельскохозяйственных угодий, но они используют более половины всей потребляемой в стране воды, в основном для выращивания зерновых, таких как кукуруза.

Их привычному поливу сегодня угрожает климатический кризис и повторяющиеся засухи. Отсюда идея заменить откачку воды летом на откачку зимой, когда воды, теоретически, больше. Идея активно поддерживается государственными органами, которые покрывают 70% общей стоимости проекта Coop de l'eau ( 76 миллионов евро). По признанию организаторов проекта, хранилище - прежде всего способ обойти правила, ограничивающие использование водных ресурсов во время засухи.

Устаревшие данные

Это исключение осуждает гидролог Эмма Хазиза, которая рассматривает его не только как форму приватизации водных ресурсов, но и как опасность для экосистемы. "Для хорошего сельского хозяйства необходимо, чтобы уровень грунтовых вод был достаточно высоким, - объясняет она. - Он оказывает прямое влияние на количество воды в верхних слоях почвы, то, что мы называем зеленой водой, но он также делает вклад в снабжение водой всех источников и рек. Если этот обмен прервать, то реки будут опустошаться быстрее, а за ними - гибнуть все живые организмы, связанные с водой".

Со своей стороны, Coop de l'eau 79 и правительство Франции продолжают поддерживать эти водохранилища, опираясь на отчет Бюро геологических и минеральных исследований (Brgm), согласно которому водохранилища-заменители окажут "ограниченное воздействие" на грунтовые воды и речные потоки. Документ раскритикован несколькими экспертами. представители Brgm заняли невнятную позицию на слушаниях в Сенате. "Мы не моделировали последствия глобального потепления и не говорили, что обязательно должны брать воду зимой", - заявила тогда Мишель Руссо, президент Brgm.

"Это исследование основано на данных с 2001 по 2011 год, данных, которые полностью устарели, потому что изменение климата во Франции стало проявляться с 2016-2017 годов, - пояснила Эмма Хазиза, - С этого момента у нас начались теплые зимы и периоды, когда наши водоносные горизонты перестали пополняться".

Несмотря на протесты, французское правительство хочет использовать резервные водохранилища в своем плане по реализации новой Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП): на поддержку французского сельского хозяйства в период с 2023 по 2027 год там выделен бюджет в размере 45 миллиардов евро.

А что скажет Европа?

С 2021 года движение против бассейнов ведет борьбу и на европейском уровне в форме петиций. Активисты указывают, что хранилища строят в нарушении нескольких европейских экологических директив. Еврокомиссия признала недостатки и заявила, что относится к делу очень серьезно. Сейчас она передает дело во французские суды, которым поручено определить, соответствуют ли водохранилища законодательству ЕС.

В конце апреля, как и каждый месяц, под эгидой Совета Европейского Союза прошла встреча министров сельского хозяйства 27 государств-членов ЕС - первая после событий в Сент-Солине. Наш корреспондент задал вопросы шведскому председателю Совета и еврокомиссару по сельскому хозяйств.

Его интересовало, обсуждают ли в ЕС возможность экспорта этой модели в другие страны-члены и может ли Еврокомиссия однажды рекомендовать такой вариант?

"Это не та тема, которую мы обсуждали в Совете, она не была включена в повестку дня, но все может измениться", - признал Петер Куллгрен, министр сельского хозяйства Швеции. Януш Войцеховский, комиссар по сельскому хозяйству, добавил, что "в Брюсселе открыты для обсуждения этой темы, она интересна и заслуживает рассмотрения".

Вес сельскохозяйственного лобби

Но какова позиция Европейского парламента? Мы задали этот вопрос председателю комитета по окружающей среде, французу Паскалю Канфину. Он признался, что может поддержать бассейны при определенных условиях.

"Мега-бассейн можно рассматривать как отговорку, - пояснил Канфин, - но если увязать его с изменениями в практике фермеров, например, с переходом на культуры, требующие меньше воды, то хранилище в этом случае поддержит переход". По словам евродепутата, такой переход сталкивается с серьезным препятствием - влиятельным сельскохозяйственной комиссией Европарламента. "Она выступает против всех европейских текстов, которые пытаются стимулировать изменения в агропрактике, - говорит он. -Думаю, мы должны найти компромисс, который будет приемлемым для участников на местах. Замечу, что это - еще и очень важная битва против ряда сельскохозяйственных лобби".

На протяжении десятилетий сельскохозяйственные лобби действительно отстаивали интересы агробизнеса, используя в качестве основного аргумента продовольственный суверенитет и продовольственную безопасность. На европейском уровне лобби, прислушивающееся к мнению комиссии по сельскому хозяйству, представлено группой Copa-Cogeca. Там не ответили на наши запросы об интервью...

Но в документе 2018 года Copa-Cogeca утверждала, что водохранилища "являются наиболее важным средством повышения водной безопасности", и призывала к "увеличению фискальной и финансовой поддержки" и "снижению административного бремени" для достижения этой цели.

Такая позиция не вызывает удивления у Марко Контьеро, специалиста по водной политике из Бернского университета. "Фермеры, которых защищают лобби - это далеко не большинство, - отметил он. - Это очень небольшая группа крупных, иногда даже промышленных ферм, которые на самом деле несут ответственность за большую часть загрязнения".

Но и в большой политике есть те, кто хочет перемен. Бенуа Бито - агроинженер,, владелец органической фермы во Франции и одна из ведущих фигур в движении против строительства бассейнов.

Он также является членом Европейского парламента и вице-президентом комитета по сельскому хозяйству. По мнению Бито, отрасль сталкивается со структурной проблемой, связанной с распределением финансовой помощи.

"Если посмотреть на то, как распределяется государственная помощь в рамках Единой сельскохозяйственной политики, то 80% бюджета поглощается самыми крупными 20% хозяйств, - подчеркивает он. - Механизм предусматривает выделение помощи на единицу площади, поэтому чем больше у вас гектаров, тем больше вы получаете. Но именно эти огромные площади являются самыми большими потребителями воды. Государственная помощь в рамках CAP не в достаточной степени поддерживает сокращение использования пестицидов и синтетических удобрений, которые изменяют плодородие почв".

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, загрязнение подземных вод в Европе в основном вызвано пестицидами и химическими удобрениями. Сельскохозяйственное орошение является основной угрозой для уровня грунтовых вод.

В результате почти треть грунтовых водоносных горизонтов не отвечает требованиям - по количеству и качеству - установленным в ЕС. Агентство призывает к соблюдению принципа предосторожности в стратегиях адаптации фермерства к климатическому кризису.

"Резервуары - это не системный ответ, а так, заплатка, которая, к тому же, может подорвать и ухудшить общее состояние местной окружающей среды и нашу способность действительно адаптироваться к условиям изменения климата, - говорит Ханс Бруйнинккс, исполнительный директор агентства. - Более того, водохранилища экономически неустойчивы без значительных государственных субсидий, поэтому я сомневаюсь, что это реалистичный способ поддержки сельского хозяйства".

При этом именно системные изменения были бы в интересах многих фермеров. В период с 2005 по 2020 год в Европе исчезнет более 5 миллионов ферм, то есть почти по тысяче хозяйств в день. 87% из них - мелкие угодья площадью менее 5 гектаров. Перед лицом климатического кризиса, который усугубляется с каждым днем, водохранилища стали символом сельскохозяйственной модели, которая иллюстрирует трудности ЕС в согласовании экологических целей с экономическими приоритетами.