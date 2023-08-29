Жители 25 стран мира страдают от "экстремального водного стресса"

Более двух десятков стран, в том числе три европейские, ежегодно используют большую часть своих запасов воды из возобновляемых источников, что делает их уязвимыми перед засухой.

Согласно новым исследованиям, четверть населения Земли испытывает "экстремальный водный стресс".

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Страны, находящиеся в зоне наибольшего риска, ежегодно используют 80% запасов воды из возобновляемых источников для орошения сельскохозяйственных культур, животноводства, промышленности и бытовых нужд.

Даже кратковременная засуха может привести к тому, что там попросту закончится вода или правительство завинтит краны, чтобы сберечь оставшиеся запасы.

"Такой уровень водного стресса ставит под угрозу жизнь людей, рабочие места, продовольственную и энергетическую безопасность", - говорится в докладе Института мировых ресурсов (WRI).

Авторы доклада добавляют, что вода необходима для создания справедливого устройства общества, выращивания продовольствия, производства электроэнергии, поддержания здоровья и достижения мировых климатических целей.

Рост численности населения, экономическое развитие и изменение климата приведут к ухудшению ситуации без надлежащего управления запасами воды.

Какие страны испытывают наибольший дефицит?

По данным WRI, в настоящее время 25 стран ежегодно испытывают чрезвычайно высокую нагрузку на водные ресурсы. В совокупности в них проживает четверть населения Земли.

Первое место в этом списке занимает Бахрейн, а второе - Кипр. В список также попали ещё две европейские страны: Бельгия - на восемнадцатом месте и Греция - на девятнадцатом.

Наиболее пострадавшими регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка, где 83% населения испытывают особенно острый дефицит воды. Ожидается, что к 2050 году эта цифра дойдёт до 100%.

Кипр - одна из 25 стран, которая страдает от острой нехватки воды PETROS KARADJIAS/AP2008

Спрос на воду растёт

Эксперты прогнозируют, что спрос на воду в мире к 2050 году увеличится на 20-25%. С 1960 года он уже более чем удвоился.

В Европе и США этот показатель несколько стабилизировался, благодаря инвестированию в повышение эффективности использования водных ресурсов.

Хотя в большинстве стран Африки к югу от Сахары нехватка пресной воды ощущается не так остро, спрос на неё там растёт быстрее, чем в любой другой точке мира. А с увеличением потребления воды возможен значительный экономический рост: по прогнозам, Африка в целом станет самым быстрорастущим в этом плане регионом.

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Однако растущий спрос в сочетании с неправильным управлением водными ресурсами ставит этот прогноз под большой вопрос. По данным WRI, к 2050 г. 31% мирового ВВП - почти 65 трлн. евро - будет подвержена "экстремального уровня дефициту воды". Причем, половина всей нагрузки придётся на четыре страны - Индию, Мексику, Египет и Турцию.

Почему "водный стресс" является проблемой?

Дефицит воды оказывает масштабное воздействие на все сферы - от энергетики до продовольствия и здравоохранения. Например, в Индии её нехватка для охлаждения тепловых электростанций в период с 2017 по 2021 годы привела к потере энергии, которой бы хватило для снабжения 1,5 млн. домов в течение пяти лет.

По данным WRI, около 60% орошаемого земледелия в мире уже находится в состоянии водного кризиса. В большей степени он угрожает таким культурам, как сахарный тростник, пшеница, рис и кукуруза.

Чтобы остановить этот процесс, необходимы политическая воля и финансовая поддержка. По утверждениям экспертов, такие города, как Сингапур и Лас-Вегас на своём примере доказали, что общество может процветать даже в условиях дефицита воды.

Перечень принимаемых ими мер таков: рационализация использования водных ресурсов в сельском хозяйстве, очистка и повторное использование сточных вод, опреснение и удаление растений, требующих излишне обильного полива.

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"На самом деле, решение общемировых проблем, связанных с водными ресурсами, стоит дешевле, чем можно было бы подумать", - утверждают авторы отчёта.

Согласно результатам исследования, в период с 2015 по 2030 год оно может обойтись миру всего в 1% ВВП или 0,27 евро на человека в день.