В некоторых районах Каталонии объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с засухой. Жителей призывают сократить потребление воды.

На прошлой неделе в Каталонии из-за отсутствия осадков в течение последних 30 месяцев в 24 муниципалитетах было объявлено чрезвычайное положение в связи с засухой.

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Уровень воды в водохранилищах низкий, и в связи с засухой введены ограничения на подачу воды.

Водохранилище Darnius Boadella на северо-востоке Испании заполнено всего на 20%.

Артур Дуран держит руку у пояса, чтобы показать уровень воды, который он помнит два года назад. Тогда здесь было достаточно глубоко для плавания. Теперь же длительная засуха практически опустошила водохранилище.

"Мы никогда не видели такого низкого уровня", - рассказал информационному агентству Reuters 79-летний местный житель.

Из-за засухи водохранилища пустеют

На прошлой неделе власти Каталонии ввели новые ограничения на использование воды в 22 деревнях, расположенных вокруг водохранилища, недалеко от границы с Францией, поскольку водоносный слой, питающий их, также опустошается.

A tourist from France walks with his paddle board on Boadella reservoir. REUTERS/Nacho Doce

В первые четыре месяца этого года в Испании было зарегистрировано самое засушливое начало года за последние 50-60 лет, причем больше всего пострадали Каталония и южная Андалусия.

По словам Рубена дель Кампо, пресс-секретаря испанского метеорологического агентства AEMET, несколько сильных волн жары, зафиксированных в Испании и других странах Европы этим летом, усилили засуху, снизив уровень воды в водохранилищах, поскольку увеличились потребление воды и ее испарение.

В Каталонии - ЧС из-за засухи

Более чем в 20 населенных пунктах Каталонии, где проживает в общей сложности около 25 тысяч человек, введен режим чрезвычайного водоснабжения.

Это означает, что они должны снизить потребление воды до 200 литров в день на одного жителя, (ранее - 230 литров).

Власти пока не вводят ограничения на потребление для жителей, однако использование воды в промышленных и рекреационных целях должно сократиться на 25%.

Residents sit on the bank of Boadella reservoir. NACHO DOCE/REUTERS

В поселке Агульяна, где проживает 900 человек, уже несколько месяцев расход воды не превышает 200 литров, но мэр заявил, что будут приняты дополнительные меры.

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"Мы сократим до нуля полив садов, футбольного поля, травы у бассейна, которая пожелтела, как будто горела", - рассказал Хосеп Ховель.

При уборке улиц также не будет использоваться вода, "только сухое подметание", добавил он.