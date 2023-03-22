В ЮАР предлагают добывать питьевую воду из кислотных стоков шахт

Дефицит питьевой воды в Южной Африке вынуждает бизнес искать новые, порой необычные для европейского взгляда решения. Одним из наиболее успешных проектов в этой сфере могла бы стать очистка кислотного дренажа из шахт. После нескольких этапов обработки стоков получается питьевая вода, – уверяет основатель компании Боитумело Нкатло:

«Мы разработали прототип, который находится у меня за спиной, чтобы использовать отходы для обработки кислых стоков из шахт до качества питьевой воды... Мы решаем сразу две проблемы, в том числе проблему доступности воды. Как вы знаете, в Южной Африке не хватает воды. Так мы можем помочь примерно миллиону человек».

22 марта объявлено Всемирным днём водных ресурсов. По данным ЮНИСЕФ, особенно тяжёлая ситуация сложилась в Западной и Центральной Африке. В 10 странах региона почти 200 миллионов детей подвергаются серьёзным рискам, связанным с нехваткой чистой воды. Это непосредственно недостаток питья, проблемы с гигиеной и распространение сопутствующих заболеваний.

Почти у трети детей нет водоснабжения дома, три четверти не могут мыть руки из-за того, что нет мыла и воды. 6 из 10 жителей этих стран за последний год столкнулись со вспышками холеры.

Всего в мире из-за болезней, вызванных недостаточной очисткой воды, ежедневно умирают в среднем более тысячи детей в возрасте до пяти лет.