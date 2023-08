The Killers освистали в Грузии за то, что они вывели на сцену российского фаната

By Jonny Walfisz

Популярная инди-рок-группа извинилась за то, что попросила российского фаната сыграть на барабанах в одной из песен на концерте.

Брэндон Флауэрс, вокалист американской инди-группы The Killers, вывел на сцену фаната из России, чтобы тот сыграл на барабанах для их песни "For Reasons Unknown" на стадионе Black Sea Arena под Батуми.

Группа часто приглашает кого-то из зала для того, чтобы принять участие в их коцертах на сцене - и вечером во вторник выбор пал на фаната, который держал плакат с надписью: «If desiny is kind iʼll be your drummer tonight» («Если судьба мне улыбнется, сегодня вечером я буду вашим барабанщиком»). Счастливый избранник оказался россиянином.

"Мы не знаем этикета этой страны, но этот парень - русский. Вы не против, если русский выйдет сюда?" спросил Флауэрс. После этого, как сообщается, толпа разразилась бурными криками, а некоторые грузинские фаны и вовсе покинули мероприятие.

В ответ на освистывание Флауэрс сказал: "Вы не можете узнать в ком-то вашего брата? Он вам не брат? Мы все разделились по границам наших стран? ... Я, что, вам не брат, если я из Америки?".

В 2008 г. Россия вторглась в Грузию, что привело к русско-грузинской войне. По сей день РФ продолжает оккупировать спорные регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию. В 2021 году Европейский суд по правам человека постановил, что Россия сохраняет "прямой контроль" над этими регионами и несет ответственность за нарушение прав человека в них.

Русско-грузинская война предшествовала первому вторжению России на Украину в 2014 году и продолжающейся русско-украинской войне, начавшейся в 2022 году.

После ее начала в Грузию хлынул поток эмигрантов из России, пытавшихся избежать мобилизации или выражавших так несогласие с политикой Москвы. Однако не все в Грузии рады новоприбывшим.

В своем сообщении в Twitter группа The Killers ответила на критику.

"Добрый народ Грузии, мы никогда не хотели никого оскорбить!" - говорится в сообщении.

"У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция публики свидетельствует о том, что она не против того, чтобы сегодняшний участник шоу вышел на сцену вместе с нами".

"Мы понимаем, что комментарий, призванный намекнуть на то, что все слушатели и поклонники группы Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся на скорое возвращение".