By Euronews

Белла Хадид, известная своей активной пропалестинской позицией, подает в суд на Adidas

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В пятницу компания Adidas заявила, что "пересматривает" свою рекламную кампанию кроссовок, вдохновленную дизайном времен Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Она вызвала критику со стороны Израиля из-за участия в ней известной модели Беллы Хадид.

Немецкая компания, производящая спортивную одежду, рекламировала кроссовки SL72, которые она называет "вечной классикой".

Официальный аккаунт Израиля в социальной сети X в четверг выступил против Хадид как "лица их кампании", напомнив о том, что "одиннадцать израильтян были убиты палестинскими террористами во время Олимпийских игр в Мюнхене".

Хадид, чей отец - палестинец, на протяжении многих лет неоднократно выступала с публичными заявлениями, критикуя израильское правительство, выражая враждебное отношение к еврейскому государству и поддерживая палестинцев.

После теракта 7 октября и начала последнего конфликта между Израилем и ХАМАС она опубликовала в Instagram заявление, в котором выразила сожаление по поводу гибели невинных людей и призвала подписчиков оказать давление на своих лидеров, чтобы те защитили мирных жителей Газы.

По последним данным, Хадид решила подать в суд на Adidas. Ряд СМИ обвиняет компанию в том, что она пошла на поводу у произраильского лобби. Сторонники Хадид призывают к бойкоту продукции Adidas.

Представители Adidas принесли свои извинения и заявили, что «пересмотрят остальную часть кампании немедленно». «Мы осознаем, что возникли ассоциации с трагическими историческими событиями — хотя они совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или горе», - сказали они.