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Убийственный шик: сторонники Трампа бинтуют уши. Как и сам экс-президент

За новейшей модной тенденцией - повязками на ушах сторонников Трампа
За новейшей модной тенденцией - повязками на ушах сторонников Трампа Авторское право AP Photo/Evan Vucci - X - Getty Images
Авторское право AP Photo/Evan Vucci - X - Getty Images
By David Mouriquand
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В стане республиканцев - новый модный тренд. После покушения на Дональда Трампа его сторонники надевают повязки на уши.

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Что с твоими ушами? Для США после покушения на экс-президента Дональда Трампа это - вопрос не праздный.

Сторонники республиканцев были замечены на недавнем слете партии с белыми повязками - в подражание своему лидеру, который после ранения вышел к публике с забинтованным ухом. Варианты перевязки ушей могут быть самыми разными: белыми салфетками, тампонами и даже сложенными листами бумаги.

Сторонники Республиканской партии из Аризоны сообщили, что носят повязки в знак солидарности, а некоторые уточнили, что желают таким образом "показать Трампу, как сильно его любят".

Джо Неглиа из Аризоны считает, что "повязка представляет собой последнюю тенденцию моды". Выступая перед CBS News, он добавил: «Скоро все в мире будут носить их", уточнив, что уже придуманы повязки для мужчин и женщин.

Рэй Майклс, еще один делегат от Аризоны, в интервью AР отметил: "Этой трагедии не должно было быть, мы хотим, чтобы Трамп знал, что мы проходим через испытание вместе с ним".

А выходец из Техаса Джексон Карпентер дал другую интерпретацию модной повязки в интервью Washington Post: "Нам нужен символ, который указывает на то, что политическое насилие неприемлемо в Америке".

Сторонники Трампа не раз говорили, что его выживание объясняется "божественным вмешательством" и что сам экс-президент видит в своем спасении промысел.

Сторонница трампа с символической повязкой, 16 июля, второй день съезда республиканской партии в Милуооки.
Сторонница трампа с символической повязкой, 16 июля, второй день съезда республиканской партии в Милуооки.Andrew Harnik/Getty Images

Повязки на ушах пополнили линейку трендов, связанных с покушением: скандирование "fight fight fight fight", а также множество сувениров, изображающих Трампа в момент стрельбы.

Футболки и сувениры, посвященные теме покушения.
Футболки и сувениры, посвященные теме покушения.AP Photo/Wayne Parry

Любые попытки раскритиковать повязку или высмеять инцидент встречаются в штыки. В этом убедился актер "Звездных войн" Марк Хэмилл, разместивший в соцсети X вот такой пост.

"Первое появление со смехотворно огромной повязкой, которая, очевидно, не была нужна до сегодняшнего вечера", - написал он. Пост вызвал шквал критики.

Рок-группа Tenacious D также подверглась остракизму и отменила оставшуюся часть мирового турне после того, как один из ее участников, Кайл Гасс, заявил на сцене о том, что загадал на день рождения: "Не промахнитесь в следующий раз".

Дополнительные источники • AP, CBS News, Fox News

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