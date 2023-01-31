Массовая миграция в Грузию: жильё продолжит дорожать

Грузия переживает резкий рост стоимости жилья на фоне массового приезда россиян, пик миграции из соседней страны пришёлся на первые месяцы вторжения РФ в Украину, а также на период после объявления мобилизации. Игроки местного рынка отмечают, что состоятельные россияне готовы платить больше, при этом положение грузинских арендаторов ухудшилось.

"Я студент, до войны с соседом по комнате мы платили 160 долларов, после прихода русских цена взлетела до 400 долларов. Без помощи родителей у нас просто не было бы денег на квартплату", – говорит Ника Кавтарадзе.

По словам риелторов, из-за повышенного интереса российских граждан в центре Тбилиси всё сложнее снять квартиру – жилья просто не хватает. Повышенный спрос как на аренду, так и покупку недвижимости отмечается также в Батуми и других городах страны.

В прошлом году эта квартира сдавалась за 800 долларов, сейчас арендная плата подскочила до 1500! Массовый приезд иностранцев перевернул правила игры на рынке. Цены теперь не узнать. В прошлом году владелец мог запросить любую сумму, он тут же находил квартиросъёмщика. В сущности так происходит и по сей день. Натия Киколишвили Агент по недвижимости

Согласно исследованию брокерской компании TBC Capital, в прошлом году в целом по стране цены на покупку недвижимости выросли более чем на 20%, а съёмное жильё подорожало более чем вдвое. По оценкам инвестиционных компаний, в 2023 году перспектив для снижения нет.

"Что касается аренды, по нашим прогнозам, увеличение будет не таким существенным, как в 2022 году, но всё равно цены продолжат движение вверх. Мы также ожидаем, что недвижимость, выставленная на продажу, вырастет в цене на 18%", – поясняет Ирина Квахадзе, старший научный сотрудник TBC Capital.

Аналитики отмечают, что жильём в Грузии интересуются не только недавно приехавшие россияне с антивоенной позицией, которые ищут недвижимость для собственного проживания, но и инвесторы из России и других государств. Как ожидается, стабилизации рынка или постепенного снижения цен не стоит ждать раньше 2024 года.